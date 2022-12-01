Сборная Бельгии не попала в открытые ворота

Турнир в группе F футбольного чемпионата мира завершился его прощанием с, как выяснилось, действительно миновавшей свой пик сборной Бельгии, которая в решающем матче за выход в play-off не смогла одолеть другого призера предыдущего первенства — хорватскую команду, сыграв с ней вничью — 0:0, и которая уезжает домой с горькими воспоминаниями о нескольких запоротых Ромелу Лукаку стопроцентных моментах в концовке. Хорваты в 1/8 финала попали вместе с сенсационно занявшими первое место в квартете марокканцами. В заключительном туре те одолели — 2:1 — канадцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несколько вернейших моментов для взятия ворот, запоротых форвардом сборной Бельгии Ромелу Лукаку, стоили ей места в play-off чемпионата мира

Фото: Ricardo Mazalan / AP Несколько вернейших моментов для взятия ворот, запоротых форвардом сборной Бельгии Ромелу Лукаку, стоили ей места в play-off чемпионата мира

Фото: Ricardo Mazalan / AP

Стадион Ahmad Bin Ali наблюдал за матчем двух стремительно уходящих натур. С тем, что они уходящие, что будущего именно у этих вариантов сборных Хорватии и Бельгии, примерно в том же виде, в котором прибыли в Катар, выступавших много-много лет, нет, невозможно было спорить. На поле, даже несмотря на то что бельгийский наставник Роберто Мартинес, наконец, усадил на скамейку, например, совсем скисшего Эдена Азара,— 12 человек в возрасте 30 лет и больше. Можно составить целую команду, и еще останется необходимый запасной игрок: ветераны устают быстро. В истории чемпионатов мира было лишь два случая, когда в матче их участвовало чуть-чуть больше — чертова дюжина: в 1998 году во встрече бразильцев с шотландцами и в 2018-м, когда аргентинцы играли с исландцами.

Реальность была жестокой: какая-то из этих постаревших, но все еще высоко котирующихся, все еще полных класса, все еще горячо любимых миллионам сборных должна столкнуться со страшным будущим прямо сейчас, не дотянув даже до стартового раунда play-off.

На канадцев, аутсайдеров группы F, надежды было мало. А стало еще меньше, когда уже в начале своего матча против марокканцев, шедших вровень с хорватами во главе таблицы, на очко впереди бельгийцев, они пропустили после жуткой ошибки вратаря Милана Боряна, подарившего мяч Хакиму Зиешу. Нужно было выживать самим.

Они и выживали, как умели. Сборная Бельгии, над полагать, сразу отправила тех, кому была мила, тех, кто, несмотря на все ее проблемы, высвеченные, будто ярким прожектором, матчами с канадской и марокканской командами, в состояние шоковое. Нет, она не пропустила быстрый гол, но, кажется, сделала все возможное, чтобы его пропустить. На отрезке продолжительностью в пару минут в ее штрафной дважды возникла такая паника, что даже удивительно, как хорваты ею не воспользовались. Иван Перишич, промахнувшись мимо распахнутого настежь дальнего угла, бормотал под нос что-то, видимо, проклиная собственную незадачливость.

Потом холодок тревоги наверняка ощутили хорватские фаны. Только что их сборная была похожа на ту, что недавно уверенно разбиралась с канадцами, намекая, что еще на один-то топовый турнир ее точно хватит, что она, в отличие от бельгийцев, весь запас свежести и позитивных эмоций точно не растеряла.

И вдруг — срыв за срывом: потери мяча, дыры в тылах. Но хладнокровие в этот вечер не было и бельгийским союзником. Янник Карраско так и не понял, как ему сладить с возникшей перед ним стеночкой из вратаря Доминика Ливаковича и защитника Йосипа Юрановича, и впустую потратил отведенные на принятие решения секунды. А Дрис Мертенс после очень тонкого паса от Кевина де Брёйне, обнаружив, что на пути, кроме Ливаковича, нет никого, зачем-то попытался одурачить его красивым, но сложным «парашютиком» в касание. «Парашютик» улетел куда-то в небеса.

Расплата за незадачливость обещала быть жестокой. После стандарта мяч запрыгал по бельгийской штрафной, а неловко укрощавший его Карраско наступил на ногу Андрею Крамаричу, и судья Энтони Тейлор назначил увлекательный аттракцион — схватку двух лидеров «Реала», хорватского пенальтиста Луки Модрича и бельгийского голкипера Тибо Куртуа, двух героев, прекрасно знающих повадки друг друга.

Но дуэли мечты состояться было не суждено. Включение VAR выглядело простой формальностью, однако Тейлор вдруг ринулся к экрану с лицом человека, которому сказали, что он увидит на нем высадку инопланетян на арене, где работает. Увидел он офсайд, возникший во время исполнения стандарта. Крошечный, такой, что может разглядеть лишь электроника. Так что аттракцион пришлось отменять, возвращаясь к немножко поскучневшей после этого игре.

А в игре параллельной было весело. Хаким Зиеш вновь отличился, теперь — голевой передачей на Юсефа Эн-Несири. А канадцы не хотели покидать Катар с тремя подряд поражениями и заставили марокканцев отправить мяч в свои ворота.

В главном матче группы веселье началось после перерыва. Не требовалось глубоких знаний футбольной тактики и стратегии, чтобы догадаться, кто покажется Мартинесу последней надеждой вытащить его сборную из болота. Ну, разумеется, он бросил в бой Ромелу Лукаку. И все моментально завертелось-закрутилось.

Ожила бельгийская атака: Лукаку пробил в створ, что за весь первый тайм не удалось никому из его партнеров. Завелись, почувствовав, что в спокойном режиме играть опасно, хорваты. В ответ на удар Лукаку они нанесли три своих. Проверил Тибо Куртуа каждый из трех стержневых хорватских хавбеков — Матео Ковачич, Марцело Брозович и Лука Модрич. Куртуа со всеми справился.

А потом в центре внимания опять оказался Ромелу Лукаку. Кевин де Брёйне выдал очередной изумительный пас — на Янника Карраско. Тот, промедлив, уперся в хорватских защитников, но от этого бельгийский шанс, как ни странно, превратился в шансище — гигантский, стопроцентный. Лукаку подобрал отскок, а напротив него были — нет, не приглашающие, а буквально требующие отправить в них мяч ворота. Забить было проще, чем с одиннадцатиметрового. Лукаку умудрился влепить мяч в стойку, заставив этим длившимся мгновения эпизодом вспоминать обо всем, что с ним, когда-то убийственно эффективным форвардом, происходило в сезоны, предшествовавшие чемпионату мира,— о неудачном переходе в «Челси», о травме после возвращения в «Интер», напрочь испортившей подготовку к первенству.

Мажущий из позиции, из которой промазать немыслимо, Ромелу Лукаку символизировал собой всю сборную Бельгии — годами державшуюся на верхушке футбольного рейтинга и не заметившую, как эти же славные годы в конце концов с потрохами сожрали всю ее мощь.

Впрочем, этот промах напрасно казался кульминацией и квинтэссенцией матча, кульминацией и квинтэссенцией коллективных бельгийских бед и персональных бед Ромелу Лукаку, потому что после периода хорватского давления была еще концовка — с давлением сборной Бельгии, нашедшей все же в себе резервы, чтобы навалиться на оппонентов. Лукаку трижды оказывался вплотную к голу — и трижды оплошал. В одном случае — когда мяч надо было отправить в ворота с двух метров. Он отправил его в руки Доминику Ливаковичу — мягко, удобно. Если бы Лукаку был хорватским защитником, ему бы стоило поаплодировать за такую скидку. Но он был последней надеждой обмануть судьбу Роберто Мартинеса, который сразу после окончания матча объявил о том, что уходит в отставку, и покидающей сцену сборной Бельгии.

Хорваты, серебряные призеры чемпионата мира 2018 года, на сцене — по крайней мере катарской — остались, выйдя в play-off со второго места в группе, так как марокканцы победу во встрече с канадцами не проворонили. Их соперники в 1/8 финала определились поздно вечером по московскому времени после завершения матчей заключительного тура в группе E, в которой все команды могли как пройти в play-off, так и вылететь из первенства. Испанцы играли с японцами, а немцы — с костариканцами.

Алексей Доспехов

Войцех Щенсный проиграл Лионелю Месси €100 Вратарь сборной Польши Войцех Щенсный рассказал, что предложил пари капитану сборной Аргентины Лионелю Месси во время матча чемпионата мира по футболу в Катаре, которое проиграл. Сборная Аргентины в среду в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира обыграла команду Польши со счетом 2:0. При счете 0:0 на 39-й минуте матча арбитры прибегли к помощи системы VAR, чтобы решить вопрос с назначением пенальти в ворота поляков. В итоге 11-метровый был назначен, но Месси, исполнявший удар, не сумел переиграть Щенсного, который парировал мяч. «Мы говорили с Месси перед пенальти. Я сказал: "Ставлю €100, что судья не назначит пенальти". И проиграл пари. Я не знаю, законно ли это на чемпионате мира, и, вероятно, меня за это накажут. Но мне все равно»,— сказал Щенсный, которого цитирует TV2. «И я также не собираюсь ему платить, что для него €100?»— пошутил голкипер «Ювентуса». Сборная Аргентины, набрав шесть очков, вышла в 1/8 финала с первого места в группе C. Сборная Польши благодаря лучшей разнице мячей обошла Мексику и вышла в play-off со второго места. «РИА Новости» Пьерлуиджи Коллина объяснил причины увеличения компенсированного времени Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (FIFA) итальянец Пьерлуиджи Коллина объяснил причины увеличения компенсированного времени на чемпионате мира в Катаре новыми рекомендациями, сообщает официальный сайт FIFA. За день до начала турнира Коллина уведомил судей, обслуживающих матчи чемпионата мира, о том, что время, потерянное из-за различных событий во время матчей, должно быть компенсировано. Цель этого шага состояла в том, чтобы увеличить фактическое игровое время на основе анализа прошлых матчей. «Проблема встреч, в которых чистое игровое время составляет менее 50 минут, актуальна уже давно. Люди хотят видеть больше футбола, нас уже много лет просят что-то с этим сделать. Мы уже предпринимали шаги в этом направлении на турнире 2018 года в России, попросив судей более точно рассчитывать количество добавленного времени в конце каждого тайма»,— сказал Коллина. По словам Коллины, в расчете компенсированного времени на чемпионате мира в Катаре учитываются травмы игроков, замены, число которых увеличилось с шести до десяти, проверки VAR и празднование голов. Реализация новых рекомендаций привела к тому, что чистое игровое время увеличилось в среднем до 59 минут. «РИА Новости»