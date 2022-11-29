Сборная Сенегала перешла Эквадор

Заключительный тур турнира в группе A чемпионата мира в Катаре принес путевки в play-off сборным Нидерландов и Сенегала. Голландцы сохранили лидерство в группе, спокойно — 2:0 — победив аутсайдеров катарцев. Сенегальцы перескочили с третьей строчки на вторую, одолев эквадорцев, которые на старте первенства выглядели очень многообещающе, но в решающем матче вдруг растеряли все свои лучшие качества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали (слева в белой форме) забивает второй мяч в ворота команды Эквадора и выводит свою команду в 1/8 финала

Фото: Ryan Pierse / Getty Images Защитник сборной Сенегала Калиду Кулибали (слева в белой форме) забивает второй мяч в ворота команды Эквадора и выводит свою команду в 1/8 финала

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Представить, какие эмоции терзали собравшихся на трибунах Khalifa International эквадорских болельщиков, о чем они думали, видя, что творится в важнейшем для их команды матче, не составляло никакого труда. Все же должно быть совершенно не так! Куда делась плотность, которой эквадорская сборная поражала в играх против катарцев и даже голландцев? Неужели испарилась вместе с дисквалифицированным опорником Джегсоном Мендесом? Разве может быть такое? Или эквадорские игроки забыли, что им нельзя проигрывать, иначе только что казавшаяся абсолютно честно, собственной игрой, заслуженной путевка в play-off уплывет в сенегальские руки, и решили, что можно проводить этот матч вот так, спустя рукава, наплевав на дисциплину?

А вдруг сенегальцы каким-то образом в решающей встрече призвали на помощь дух — в наборе с мастерством — так некстати для них травмировавшегося Садио Мане? Хотя нет, если бы он был с ними, Идрисса Гейе и Булайе Диа не промазали бы в тех ситуациях, когда расстреливали эквадорские ворота. Позиции-то были убойные. По крайней мере, один из двух моментов Мане обязательно реализовал бы.

Но в любом случае отстававшая на очко от лидеров группы эквадорцев и голландцев, а потому нуждавшаяся в победе сборная Сенегала производила впечатление команды, знающей, как победу добыть. И черт с ними, с промахами Гейе и Диа.

В конце концов, с таким неаккуратным, предоставляющим тебе столько свободного пространства противником шансы еще будут. Что уж там, успевшая многих очаровать сборная Эквадора в этот вечер не производила впечатления команды, знающей хотя бы, как добыть вполне устраивавшую ее ничью.

А на помощь голландцев ни тем, ни другим рассчитывать, разумеется, не приходилось. Чтобы понять, какой на арене Al Bayt расклад, не обязательно было смотреть их встречу с аутсайдерами катарцами. Достаточно было взглянуть на тепловую карту, показывающую, на каких участках поля больше всего событий: такие рисуют некоторые продвинутые ресурсы. Так вот, в середине первого тайма катарская половина практически вся была закрашена жирнющим пятном, в то время как на половине голландской имелось несколько маленьких пятнышек. Да даже не пятнышек, а скорее точек.

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Другое дело, что гол созревал довольно долго, но созрел же в конце концов, когда Коди Гакпо, получив мяч, спокойно пробил с полутора десятков метров. Перед этим чемпионатом мало кто догадывался, что этот высоченный парень превратится в самого яркого персонажа в сборной Нидерландов, в ее палочку-выручалочку. А он между тем успел отличиться в каждом из матчей турнира, попав в замечательную компанию. В истории голландской команды было лишь три игрока, которым удавалось забить в трех встречах мировых первенств подряд, и все это — имена прекрасно знакомые любому, кто футбол обожает. В 1974 году серию выдал Йохан Нескенс, в 1994-м — Деннис Бергкамп, в 2010-м — Весли Снейдер. С Нескенсом и Снейдером голландцы добирались до финалов чемпионата. И как теперь не верить новостям о том, что Гакпо вот-вот предложит отличный контракт «Манчестер Юнайтед»?

Сборная Сенегала тоже нашла свое счастье — уже перед перерывом. Надежный до сих пор Пьеро Инкапье, словно поддавшись общей панике и перепутав футбол с регби, врезался в штрафной в Исмаилу Сарра. Арбитр Клеман Тюрпен не стал проверять эпизод с помощью VAR — все и так было очевидно. Пенальти исполнял сам Сарр и был поразительно хладнокровен: выдержал паузу, уложил вратаря Эрнана Галиндеса.

Тренер эквадорцев Густаво Альфаро возвращал свою команду в игру мерами радикальными.

Будто понимая, что кадры проверенные в этот день не готовы, он отправлял на поле молодежь — Хосе Сифуэнтеса, Хереми Сармьенто, Джоркаеффа Реаско. Никто из них до сих пор не воспринимался как игрок для основы, для больших сражений. Но как и кем еще Альфаро мог попытаться перевернуть ход этого матча, сталкивавшего эквадорцев в пропасть?

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Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Лодки с флагами команд-участниц чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

И его замены ведь действовали. Сборная Эквадора во втором тайме уже походила на саму себя в лучшие дни. Отдаленно, но походила.Еще бы побольше энергетики, продуктивности от бомбардира Эннера Валенсии, но он, похоже, после повреждения в матче с голландцами не тянул. И гол эквадорцы все-таки соорудили, заработав угловой и дождавшись поразительной ошибки от сенегальцев. Штрафная была напичкана ими, но, когда мяч после скидки долетел до Мойсеса Кайседо, гигантских размеров зона вокруг него оказалась пустой.

Сборная Сенегала свой ляп исправила быстро, через пару минут — и тоже со стандарта. На руку сенегальцам сыграл рикошет, после которого мяч достался Калиду Кулибали. На лица эквадорских фанов в те секунды, когда Кулибали и партнеры отмечали свою удачу, было страшно смотреть: все же складывалось так неплохо…

А в это время наставник сборной Катара Феликс Санчес в ярости бросал на землю бутылочку с водой.

Катарцы после перерыва еще раз пропустили — от сыгравшего на добивании Френки де Йонга, и Санчесу безумно хотелось, чтобы его команда покинула домашнее первенство с головой если не высоко поднятой, то как минимум не стыдливо опущенной. Он требовал от своих футболистов лезть вперед, тем более что успокоившиеся голландцы особенно не возражали. Они лезли, но что-то у них все время не срасталось. И это голландцы были близки к своему третьему голу, к примеру, когда Стивен Бергхейс пальнул в перекладину, а не катарцы к своему первому.

Эквадорцы же наседали отчаянно, но как-то бестолково. В основном через длинные забросы мяча. Оперативно перестроенная тренером Алиу Сиссе ради того, чтобы удержать запас, перешедшая на схему с четырьмя защитниками и пятью хавбеками сборная Сенегала их щелкала как семечки. И Эдуар Менди в ее воротах был хорош, буквально излучая уверенность в будущем.

Будущее наступило скоро. Для сенегальцев оно было наполнено солнцем, для эквадорцев — слезами. Из них, ничком рухнувших на газон после финального свистка, они лились не ручьем, а настоящими водопадами.

Соперники сборных Нидерландов и Сенегала по 1/8 финала определились поздно вечером по московскому времени после окончания матчей заключительного тура в группе B, в которой все было перепутано еще сильнее, и никто шансы прорваться в play-off не потерял. Англичане играли с валлийцами, иранцы — с американцами.

Алексей Доспехов