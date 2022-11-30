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Коммерсантъ FM
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Квартира для эмигранта

Александра Мерцалова о влиянии россиян на зарубежные рынки недвижимости

Расхожую цитату булгаковского Воланда про испортивший москвичей квартирный вопрос сейчас уместно адресовать и жителям некоторых стран, например, Турции. Там резкий рост миграционных потоков в отдельных регионах вызывает недовольство местных жителей. На днях около 12 тыс. жителей Антальи подписали на платформе change.org петицию с требованием прекратить продажу и долгосрочную аренду жилья иностранцам, так как цены на недвижимость заметно взлетели.

Александра Мерцалова

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Прямо об ограничении сделок с недвижимостью именно для россиян в петиции не говорится. Но сомневаться, в чей огород камень, не приходится: change.org — популярный в России ресурс, а Анталья стала одним из центров притяжения граждан, активно покидающих страну после начала военных действий на Украине. В январе—сентябре россияне стали лидерами среди иностранцев по покупке недвижимости в Турции (9,31 тыс. лотов). Они же перегрели рынки жилья в Грузии, Армении, Казахстане. Многие местные арендаторы после наплыва россиян столкнулись с требованием собственников съехать или платить больше.

Но дело не только в арендаторах и покупателях. В турецкой петиции на change.org говорится также о резком росте числа иностранных агентов по недвижимости: в Анталье уже около 10 тыс. россиян и украинцев, занимающихся такими сделками. Часто они работают через собственные группы в мессенджерах, переоценивая стоимость и оказывая давление на весь рынок, считают авторы петиции.

Способствуют эмигранты и развитию серых схем. Сооснователь «Работай в тепле» Евгений Марущенко рассказывал о популярной схеме обхода действующего в Турции ограничения на получения ВНЖ по договору аренды в «закрытых» для иностранцев локациях: «Арендуют жилье в закрытых районах, а для подачи документов покупают фиктивный договор аренды на адрес открытого». Буквально на днях мой знакомый столкнулся со сложностями при подборе жилья в Лиссабоне: не все арендодатели готовы официально регистрировать договоры аренды из-за собственного полулегального статуса.

Власти полностью открытых для россиян стран, конечно, вряд ли начнут всерьез ограничивать покупку или аренду ими недвижимости. Это экономически невыгодно.

А вот ужесточение уже существующих механизмов контроля и надзора за сделками выглядит вполне реальной перспективой. Тем более что на спрос оно вряд ли всерьез повлияет, политические события и ограниченность выбора создали в местах эмиграции россиян рынок продавца, а не покупателя. Та же Турция в мае уже на 60% увеличила минимальный порог инвестиций для получения гражданства, но не стала меньше привлекать россиян.

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