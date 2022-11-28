Глава Ульяновска ушел в оборонку

В понедельник об отставке объявил мэр еще одного областного центра: глава Ульяновска Дмитрий Вавилин («Единая Россия») сообщил, что принял «непростое решение о переходе на новое место работы». По его словам, летние поездки в Донбасс и встречи с солдатами «наложили отпечаток» на его деятельность, поэтому «после раздумий» мэр принял поступившее предложение занять руководящую должность в оборонно-промышленном комплексе. «Эта сфера мне очень близка, я окончил машиностроительный факультет политеха»,— объяснил господин Вавилин.

По данным мэрии, в ближайшие дни Дмитрий Вавилин уйдет в отпуск, а 30 ноября гордума рассмотрит его заявление об отставке. Исполнять обязанности главы города до проведения конкурса на пост градоначальника будет первый заместитель мэра Дмитрий Зверев. В гордуме пояснили, что конкурс может быть объявлен уже в среду.

Среди потенциальных кандидатов на пост главы города источники в мэрии называют нынешнего спикера гордумы Илью Ножечкина («Единая Россия») и заместителя мэра Александра Болдакина, прибывшего в Ульяновск из Подмосковья, где он работал в администрации городского округа Щелково.

В администрации губернатора “Ъ” пояснили, что предварительные разговоры о возможном переходе на другую работу у Дмитрия Вавилина с Алексеем Русских уже были, но «причиной отставки стали не претензии губернатора». «Просто, учитывая высокую занятость на посту главы города и необходимость больше временя уделять семье, где у него четверо детей, Дмитрий Вавилин сам принял для себя оптимальное решение»,— сказал собеседник. Источник “Ъ” в администрации Ульяновска подтвердил эту версию, заметив, что «у Вавилина произошла смена приоритетов» и «немалую роль могли сыграть вопросы уровня зарплаты на предложенной работе и необходимость уделять внимание семье».

Сам Дмитрий Вавилин в понедельник был недоступен для комментариев.

Сергей Титов, Ульяновск