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Коммерсантъ FM
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Сырье устало расти в цене

Мониторинг мировая экономика

После достижения пиковых уровней в 2022 году в следующем цены на сырьевые товары будут снижаться на фоне ослабления глобального спроса, говорится в прогнозе Focus Economics. Тем не менее ограничения со стороны предложения поддержат достаточно высокий их уровень, ожидают опрошенные компанией экономисты. Ключевыми рисками остаются усиление санкций, развитие конфликта на Украине и состояние глобальной экономики.

Цены на энергоресурсы прошли пик во втором квартале — суммарный индекс, рассчитываемый Focus Economics, поднимался почти до уровня в 240 пунктов, к третьему кварталу он спустился до 210 пунктов, а к концу следующего ожидается снижение до 180 (за 100 принят уровень 2015 года). На рынке нефти ограничения добычи ОПЕК+ и европейское эмбарго на нефть и нефтепродукты, как ожидается, удержат цены на повышенном уровне. Заметим, цена барреля нефти марки Brent на прошлой неделе опустилась ниже $84 за баррель из-за ужесточения антиковидных ограничений в Китае (они, впрочем, уже привели к протестам в Шанхае). В следующем году экономисты ждут снижения цен, но с сохранением дефицита на рынке. Самый низкий прогноз по цене — $69 за баррель, самый высокий — $116 за баррель, консенсус — $93 за баррель.

Цены на металлы в этом году рухнули с пика в первом квартале — со 180 до 140 пунктов, к концу года индекс опустится до 130 пунктов, а в течение следующего года вырастет менее чем на 10 пунктов, ожидают экономисты. Экспорт российских металлов не столкнулся с такими ограничениями, как ожидалось в начале военной операции на Украине, с весны следующего года рост спроса должно поддержать восстановление экономической активности в мире (ожидается, что США и Европа пройдут «дно» кризиса зимой). Цены на драгоценные металлы, как ожидается, также возобновят умеренный рост в следующем году.

Стоимость продовольствия также прошла пик во втором квартале — на фоне резкого роста цен на зерно. Далее индекс снизился со 180 пунктов до 150 — этому способствовал вывоз зерна из Украины (тем не менее урожай в этом году сократился примерно на 40%). В следующем году экономисты прогнозируют снижение до уровня ниже 135 пунктов, более резкому падению цен будут препятствовать в том числе высокие цены на удобрения.

Татьяна Едовина

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