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Коммерсантъ FM
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Бюджет последней надежды

Партии впервые отчитались о госфинансировании по итогам выборов-2021

Больше всех на думских выборах 2021 года заработала «Единая Россия», следует из опубликованной Центризбиркомом финансовой отчетности партий: она будет ежегодно получать из бюджета 4,3 млрд руб.— чуть меньше, чем в течение предшествующих пяти лет. Но в сравнении с прошлым циклом главным бенефициаром парламентской кампании следует считать КПРФ: коммунистам удалось в полтора раза повысить размеры госфинансирования. Эксперт отмечает, что бюджетные деньги играют все более значительную роль в партстроительстве, а для оппозиции и вовсе стали последней надеждой.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Центризбирком опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств политических партий в первом квартале 2022 года. Именно в этом квартале они получают госфинансирование по итогам выборов в Госдуму (152 руб. за каждый полученный партсписком голос), и в этом году средства впервые распределены по итогам прошедшей в 2021 году кампании.

Больше всего на парламентских выборах заработала «Единая Россия» — 4,27 млрд руб. Однако по сравнению с предыдущей пятилеткой размер госфинансирования партии немного сократился: по итогам выборов 2016 года она получала ежегодно 4,34 млрд руб. Еще сильнее пострадал бюджет ЛДПР: она будет получать из казны по 646 млн руб. в год, и это почти в два раза меньше, чем раньше (1,05 млрд руб.). Зато сумма госфинансирования КПРФ выросла в полтора раза — с 1,07 млрд до 1,62 млрд руб. «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) заработала на выборах 639 млн руб.— чуть больше, чем «Справедливая Россия» в 2016 году (498 млн руб.). Наконец, госфинансирование в размере 456 млн руб. теперь будут получать «Новые люди», впервые получившие представительство в Думе.

Для большинства партий эти деньги станут основным источником средств к существованию в ближайшие пять лет. Так, в 2020 году госфинансирование составляло 36% от бюджета «Единой России», а у КПРФ и ЛДПР его доля была выше 80%. 2021 год был не столь показательным, так как в год федеральных выборов доля госфинансирования традиционно падает — в партийные кассы поступают деньги на избирательную кампанию от спонсоров, некоммерческих фондов и бизнеса. И тем не менее в прошлом году доля госфинансирования в бюджете «Единой России» составила 41%, у КПРФ — 58%, а у ЛДПР она достигала 66%. Наиболее скромной доля госфинансирования оказалась в 2021 году у СРЗП — оно составило 29% от суммы поступлений.

Непарламентские партии начали финансовый год не очень активно. «Яблоко» задекларировало поступления в размере 36 млн руб., Партия роста отчиталась о 55 тыс. руб. Восемь из 30 действующих партий и вовсе задекларировали нулевой баланс.

Основной статьей партийных расходов остается содержание региональных отделений и руководящих органов: на эти цели партии сообща потратили 1,2 млрд и 412 млн руб. соответственно. На третьем месте — пропагандистская деятельность: на нее израсходовано около 241 млн руб., из них 153 млн пришлось на долю «Единой России». Партия власти также лидирует по расходам на публичные мероприятия — на них единороссы в первом квартале потратили почти 84 млн руб. А вот благотворительностью больше всего занимались в СРЗП (45,5 млн руб.).

Электоральный юрист Роман Смирнов констатирует растущую зависимость партий от федерального бюджета. Процесс начался не вчера, но в последнее время тренд отчетливо проявлен даже на выборах, отмечает он. Традиционно во время избирательной кампании львиную долю расходов спонсировали сами кандидаты, а в межвыборный период региональные отделения ориентировались на поддержку из центра, поясняет эксперт. Но сейчас региональные конфликты сгладились, элиты между собой как-то договорились — и в итоге уже не все региональные отделения способны найти спонсоров на местах и ждут денег из центра. На этом фоне госфинансирование становится последней надеждой оппозиции, заключает господин Смирнов.

Анастасия Корня

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