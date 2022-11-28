Им больше и не надо

Парламенты субъектов РФ заканчивают приведение региональных уставов и конституций в соответствие с новым федеральным законом о публичной власти. Документ разрешил губернаторам занимать должность больше двух сроков подряд, но не везде этим правом воспользовались. Как выяснил “Ъ”, в Якутии, Нижегородской и Ленинградской областях ограничение решили не снимать, а в Севастополе, Удмуртии, Татарстане и некоторых других регионах поправки до сих пор не готовы. Впрочем, основные бенефициары реформы — губернаторы, дорабатывающие второй срок,— от препятствий уже избавились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Нижегородской области не стали думать о третьем сроке для губернатора до завершения первого

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В Нижегородской области не стали думать о третьем сроке для губернатора до завершения первого

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Норма, запрещающая губернаторам занимать должность «более двух сроков подряд», исключена из конституций и уставов уже 62 субъектов РФ, подсчитал “Ъ”. Еще в семи регионах соответствующие поправки находятся на рассмотрении парламента или готовятся к внесению.

Напомним, в прошлом году Госдума приняла новый закон, регламентирующий деятельность региональных органов власти (см. “Ъ” от 15 декабря). В отличие от прежнего документа, в нем не содержатся ограничения на число губернаторских сроков, которое было установлено в 2012 году. Многие после этого посчитали, что запрет отменен, однако глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил: региональные власти должны сами решить, убирать эту норму из своего основного закона или оставить ее. Времени на раздумья было достаточно: уставы и конституции субъектов должны быть приведены в соответствие с новым федеральным законом не позднее 1 января 2023 года.

Большинство парламентов еще весной ожидаемо разрешили губернаторам править бессрочно. Несмотря на слова господина Крашенинникова, региональные депутаты утверждали, что просто не имеют права оставлять запрет: раз его нет в федеральном законе, то не может быть и в региональном. «Иначе мы будем отнимать дополнительные гарантии у должностных лиц»,— говорил, например, вице-спикер Алтайского краевого законодательного собрания Денис Голобородько.

Однако в июле парламент Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко привел региональный устав в соответствие с новым законом, но оставил норму о губернаторских сроках без изменений. «Даже не хочу дискутировать на эту тему»,— заявил тогда господин Дрозденко. А спикер заксобрания Сергей Бебенин добавил, что регион «выразил свою приверженность одному из основных демократических принципов: ротации государственной власти».

16 ноября примеру Ленобласти последовали в Якутии. Ил Тумэн (парламент) республики поправил ее конституцию, но ограничение на третий срок Ил Дархана (главы Якутии) не отменил. Председатель парламентского комитета по госстроительству и местному самоуправлению Владимир Прокопьев объяснил “Ъ”, что в соответствие были приведены только те положения, которые в новом федеральном законе сформулированы императивно: «Тема обсуждаемая. Если общество созреет и посчитает необходимым, то мы еще можем к этому (отмене ограничения.— “Ъ”) прийти». 24 ноября аналогичным образом по инициативе губернатора Глеба Никитина поступили депутаты нижегородского заксобрания. «Норма о сроках в число обязательных изменений не входит,— заявил “Ъ” заместитель губернатора Нижегородской области по внутренней политике Андрей Гнеушев.— Решение по срокам является в данном случае не обязанностью, а правом региона».

На практике ни один губернатор с ограничением пока не сталкивался, поскольку с момента его появления никто просто не дорабатывал до конца второго срока. В 2023 году второй срок истечет у глав Московской области и Чукотского автономного округа Андрея Воробьева и Романа Копина. Препятствий на переизбрание у них уже не будет: в Подмосковье запрет был отменен 9 сентября, а на Чукотке поправки планируется рассмотреть 29 ноября. Также в следующем году истекут полномочия мэра Москвы Сергея Собянина, который теоретически мог бы попасть под ограничение сроков, но в уставе столицы его не было изначально. Кстати, как и в законах некоторых других субъектов: Белгородской, Костромской и Томской областей, Ингушетии и Чечни, Ненецкого автономного округа и Хабаровского края.

Что же касается трех регионов, сохранивших ограничение, то их губернаторам до потенциального третьего срока пока далеко: якутский глава Айсен Николаев и нижегородский Глеб Никитин в 2023 году дорабатывают только первый срок, а ленинградский Александр Дрозденко завершит второй лишь в 2025-м. Добавим, что в Севастополе, Удмуртии, Татарстане, Калмыкии и Тверской области о решении властей по вопросу ограничения сроков до сих пор ничего не известно.

Андрей Прах; Николай Борисов, Якутск; Роман Рыскаль, Нижний Новгород; корсеть “Ъ”