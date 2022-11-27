Бельгийцы встали на вылет

В первом матче второго тура группы F сборная Бельгии уступила команде Марокко со счетом 0:2. Показав примерно такой же невзрачный футбол, как и в своей первой игре против канадцев, бельгийцы, которые, согласно прогнозам, не только были обязаны выходить из группы, но и претендовали на медали, теперь рискуют остаться без play-off. В свою очередь, сборная Марокко получила прекрасные шансы выйти туда с первого места.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборная Марокко празднует победу над одним из фаворитов чемпионата мира — командой Бельгии, приблизившую ее к play-off чемпионата мира

Фото: Peter De Voecht / Getty Images Сборная Марокко празднует победу над одним из фаворитов чемпионата мира — командой Бельгии, приблизившую ее к play-off чемпионата мира

Фото: Peter De Voecht / Getty Images

После стартового тура, по итогам которого в двух матчах группы F был забит лишь один гол, рассчитывать на высокую результативность в этой встрече не приходилось. Тем более что Ромело Лукаку, самый результативный форвард сборной Бельгии, из-за травмы левого бедра в стартовом составе на поле выйти снова не сумел. И первый тайм подтвердил, что по сравнению с первой игрой турнира против канадцев, которые уступили фаворитам группы с минимальным счетом, в настрое бельгийцев ничего не поменялось. Грозная по именам команда, которая по ходу отборочного турнира вообще-то выглядела достаточно интересно, поразив ворота соперников 25 раз в восьми матчах, действовала так же занудливо, как и четыре дня назад. И поплатилась за это поражением.

Сказать, что подопечные Роберто Мартинеса, возглавляющего сборную Бельгии вот уже седьмой сезон, не помышляли об атаке, конечно, было нельзя, но остроты их действиям явно не хватало. До перерыва бельгийцы создали лишь два по-настоящему опасных момента. В начале матча на передачу Торгана Азара в штрафную откликнулся Миши Батшуайи, однако голкипер тунисцев Мохамеди Мунир перевел мяч на угловой, а на 40-й минуте чуть выше ворот пробил со штрафного Кевин де Брёйне. Марокканцы, в свою очередь, хотя и владели мячом значительно реже, тоже отнюдь не стеснялись беспокоить чужого вратаря. Особенно заметным выглядел их лидер Хаким Зиеш. В середине первого тайма нападающий «Челси» неожиданно для вратаря бельгийцев Тибо Куртуа пробил выше перекладины. А перед самым перерывом Зиеш крученым ударом обманул Куртуа и даже поразил его ворота, но по причине того, что не коснувшийся мяча капитан марокканцев Ромен Саисс активно участвовавший в том эпизоде, находился в положении вне игры, гол засчитан не был.

Большая часть второго тайма проходила примерно так же. Африканцы, ведомые вперед Зиешем, смотрелись еще активнее, а их соперники продолжали транжирить моменты, создаваемые с большим трудом. К тому же очень четко действовал Мунир, нейтрализовавший опасные удары Эдена Азара и вышедшего на замену 35-летнего ветерана Дриса Мертенса. По такой игре, наверное, никто бы не удивился второй нулевой ничьей сборной Марокко, но на 73-й минуте она продемонстрировала, что эпизод с незасчитанным голом был отнюдь не случайным. Правда, штрафной удар теперь был назначен не на правом фланге атаки, а на левом и под куда более острым углом. Да и выполнял его на этот раз Абдельхамид Сабири из итальянской «Сампдории». Однако в остальном все было очень похоже. Саисс опять оказался перед воротами, сбив с толку Куртуа, не разглядевшего траектории полета мяча, и голкипер «Реала» пропустил гол в ближний угол.

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Усилия бельгийцев отыграться успеха не имели, хотя Мартинес все-таки рискнул, выпустив неготового Лукаку. А уже в компенсированное время в центре внимания на радость публике, которая в большинстве своем поддерживала марокканцев, в очередной раз оказался Зиеш. В который уже раз он рванулся в штрафную, с помощью хитрого финта обманул Тимоти Кастаня и выложил мяч под удар марокканскому джокеру Закарии Абухлялю, появившемуся на поле за 20 минут до конца игры. И тот не промахнулся.

А это значит, что перед последним туром положение бельгийцев стало критическим. Имея три очка и отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей, они в четверг встретятся с вице-чемпионами мира — хорватами, которые тоже наверняка будут предельно мотивированы. Марокканцы же перед встречей со сборной Канады, конечно, еще ничего себе не гарантировали. Но их шансы на место в play-off сейчас котируются гораздо выше.

Таблица группы F В Н П М О 1. Хорватия 1 1 0 4:1 4 2. Марокко 1 1 0 2:0 4 3. Бельгия 1 0 1 1:2 3 4. Канада 0 0 2 1:5 0 1 декабря в третьем, заключительном туре встречаются: Канада—Марокко, Хорватия—Бельгия.

Евгений Федяков