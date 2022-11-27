Сборная Коста-Рики нашла свой удар

Сборная Японии, сенсационно обыграв в стартовом туре чемпионата мира немцев, провалила следующий матч. Несмотря на заметное преимущество на протяжении почти всей встречи, она умудрилась уступить разгромленной испанцами в первом туре коста-риканской команде — 0:1. Этот результат запутал ситуацию в группе E.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP Фото: Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun / AFP

Если участники этого матча хотели, чтобы он возглавил рейтинг самых скучных на нынешнем чемпионате мира, то справляться с задачей у них выходило неплохо. Перца в игре была крохотная щепотка. В японской хотя бы чувствовался какой-то более или менее четко прорисованный план: по возможности почаще использовать переводы на фланг, желательно — левый, растягивать коста-риканскую оборону, стараться создать в центре пустоты, забираться в них. По крайней мере японцы хотели угрожать воротам. Другое дело, что с реализацией плана дела складывались скверно. Парадоксально, но в матче с немцами сборная Япония впереди выглядела куда интереснее, чем в матче с соперником, который несколько дней назад пропустил семь безответных мячей от испанцев.

У сборной Коста-Рики не было и такого простого плана. Ну разве что считать им максимальное насыщение игроками своей половины. Новое унижение такому коста-риканскому варианту, конечно, не светило, как, впрочем, и интеграция в гонку за путевками в play-off. Для этого нужна была какая-то контригра. А вся она, по сути, сводилась к редким стандартам, заработанным на чужой половине, которые сборная Коста-Рики к тому же исполняла так, что даже маленькая тень грядущей беды в японской штрафной не мелькала.

Начало второго тайма настраивало, однако, на позитив. За пять минут, прошедших после перерыва, сборная Японии нанесла по чужим воротам больше ударов, чем за всю предыдущую половину матча,— три против двух. Один из этих ударов — Хидемасы Мориты — знаменитому коста-риканскому голкиперу Кейлору Навасу пришлось отбивать, совершив довольно эффектный прыжок.

И в принципе, даже если забыть об этих попытках напрячь Наваса, японцы стали смотреться привлекательнее: больше подключений крайних защитников, больше перспективных передач в штрафную. Даже стадион, чье пение до сих пор напоминало бесконечную колыбельную, слегка завелся.

А наставник японцев Хадзимэ Мориясу, как и в матче с немцами, показал, что замены — его конек. И Хироки Ито, и Такумо Асана оказались для его команды безусловным усилением. А Ито ловким разворотом вокруг своей оси сразу после обработки передачи и резким рывком едва не подарил японцам пенальти. Франсиско Кальво сбил его фактически на линии штрафной.

Но удивительнее всего, что этот японский порыв, кажется, немножко завел и совсем тоскливых костариканцев. Хотя их гол все равно был неожиданным, как теплое солнце в серой ноябрьской Москве. Все-таки даже ожившая сборная Коста-Рики не тянула на такую, которую японцы должны бояться.

Неприятность им принес не кто-то из ее довольно известных нападающих — например, Жоэль Кэмпбелл, а очутившийся в двух десятках метров от японских ворот защитник Кейшер Фуллер, которому удался неплохой трюк. Он тихонько, зато по заковыристой траектории закрутил мяч в дальнюю девятку, а позиция японского голкипера Сюити Гонды, далековато вышедшего из ворот, лишь подтвердила, что, в отличие от Кейлора Наваса, сколько бы голов тот ни пропустил от испанцев, он для своей команды звено отнюдь не сильнейшее. Гонда задел мяч перчатками, но затормозить его не смог.

А Навас в концовке, ощущая близость родившейся буквально из ничего победы, стоял неприступной скалой, и добытые с его колоссальной помощью три очка здорово запутали ситуацию в группе. По набранным баллам сборная Коста-Рики сравнялась с только что вроде бы двигавшейся прямым курсом в play-off японской командой. Вне зависимости от результата закончившегося поздно вечером по московскому времени матча между испанцами и немцами теперь этот курс прямым уже никак не назовешь. В заключительном туре японцам играть с испанцами, и проигрывать они уже, похоже, не имеют права, иначе в 1/8 финала вместо них могут оказаться те же напрасно заранее похороненные костариканцы.

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Алексей Доспехов