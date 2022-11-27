Водителей просят пройти на пересадку

Местным властям предложено начать кампанию по сокращению мест для парковки автомобилей на улично-дорожной сети и внутриквартальных территориях. Это предусматривают профильные рекомендации, которые Минтранс РФ впервые разработал для муниципалитетов. Ведомство советует властям вводить плату за паркинг, когда транспортными средствами занято более 85% имеющихся в наличии мест. Ранее этот рубежный показатель неоднократно приводил дептранс Москвы, аргументируя ввод очередной платной зоны в городе. Один из региональных чиновников в беседе с “Ъ” назвал документ Минтранса «сигналом для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Минтранс приоткрыл регионам перспективы расширения платных парковок

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Минтранс приоткрыл регионам перспективы расширения платных парковок

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минтранс опубликовал методические рекомендации для регионов по определению «необходимого количества парковок на территории муниципальных образований с учетом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта». Документ разработан в рамках поручения президента Владимира Путина.

Спрос населения на длительную — более суток — парковку авто нужно удовлетворять, внедряя внеуличные парковки, автостоянки и гаражи, рекомендует Минтранс местным властям. При этом количество мест на улично-дорожной сети и на внутриквартальных территориях должно, наоборот, сокращаться. Парковка вдоль улиц вообще должна рассматриваться как временная мера, которая используется лишь в случаях, когда это позволяет пропускная способность магистрали. При этом плату за паркинг рекомендуется вводить, когда транспортными средствами занято более 85% имеющихся в наличии мест (за исключением зон близ поликлиник, больниц и других социальных учреждений). Напомним, рубеж в 85% ранее неоднократно приводил дептранс Москвы, аргументируя ввод очередной платной зоны. Платный паркинг или парковки с ограниченным временем работы рекомендуется вводить в местах, где жилые здания совмещены с нежилыми (например, с ТЦ или БЦ) для «дестимулирования длительного хранения» машин на местах, предназначенных для временного их хранения.

Местным властям предложено позаботиться о системе «мотиваций» для автовладельцев, чтобы те оставляли машины на перехватывающих парковках и пересаживались на общественный транспорт.

Такие парковки, напомним, уже много лет применяются в Москве у станций метро, МЦК и МЦД. Минтранс предлагает размещать перехватывающие паркинги на направлениях с самым интенсивным пассажиропотоком: из пригорода в город и из периферийных районов в центр. Скорость движения наземного транспорта предлагается увеличивать и сокращать интервалы, чтобы поездка получалась быстрее, чем на машине. Совокупные траты водителей при пользовании наземным транспортом также должны быть меньше, в том числе за счет регулирования стоимости билетов и парковочных тарифов. На самых перегруженных улицах Минтранс рекомендует вводить выделенки в «ущерб соблюдению нормативных значений по количеству парковочных мест».

У расположенных рядом объектов с разным «функциональным назначением» Минтранс рекомендует использовать одну общую парковку. Например, днем ею пользуются посетители административного здания, а вечером — театра.

В подмосковном минтрансе “Ъ” заверили, что уже применяют положения федеральных рекомендаций, например, в этом году разрешили парковаться по принципу «днем — посетители, ночью — жители». В правительстве Липецкой области сообщили, что планируют руководствоваться методикой при введении платных парковок: «Одна из задач — освобождение проезжей части. В Липецке вопрос создания платных парковок уже прорабатывается, пока окончательного решения не принято». В комитете транспорта и автодорог Курской области уточнили, что рекомендации будут «обязательными для внедрения на региональном и муниципальном уровнях». «Минтранс продолжает тематику стимулирования населения к отказу от личного транспорта в пользу общественного»,— отметили, комментируя документ, в правительстве Тамбовской области. В минтрансе Крыма сообщили “Ъ”, что в муниципалитетах готовы реализовать указания федерального ведомства. В минтранспорта Ростовской области “Ъ” пообещали, что доведут рекомендации до местных администраций.

«Новая методика — сигнал для регионов об ужесточении парковочной политики для сдерживания роста автомобилизации,— резюмирует чиновник одного из региональных ведомств.— В крупных агломерациях новая многоэтажная застройка привела к значительному росту автопарка, при этом дорожно-транспортная инфраструктура все время его догоняет. В итоге получаются парадоксальные ситуации, когда на новых многополосных дорогах образуются пробки. Однако пересадить с личного на общественный транспорт людей, которые уже привыкли к определенному уровню комфорта, будет непросто».

«Регионам дают совершенно верные рекомендации, но на практике я не припомню ни одного субъекта, где бы они были исполнимы,— говорит руководитель обособленного подразделения компании "Городские парковки" в Воронеже Анатолий Кобяшев.— Чиновники объясняют это особенностями сложившейся застройки, градостроительными решениями, которые ограничивают возможность для исполнения рекомендаций на практике, ущемлением прав владельцев зданий, девелоперов да и просто пешеходов и автомобилистов».

Иван Буранов; Анастасия Назарова, Ростов-на-Дону; Александр Дремлюгин, Симферополь; Сергей Калашников, Воронеж; Влад Никифоров, Иркутск