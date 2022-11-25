Катарцы открыли исторический счет

Сборные Катара и Сенегала в пятницу открыли второй тур групповой стадии чемпионата мира. Обе команды в первом раунде свои матчи проиграли, обеим отступать фактически было некуда. В очном противостоянии сильнее оказались сенегальцы, победившие со счетом 3:1. Для катарцев, к слову, это исторический результат. Ни разу еще на чемпионатах мира они не забивали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сенегалец Бамба Дьенг (№20) забивает третий гол в ворота Катара Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Фото: Reuters / Bernadett Szabo Следующая фотография 1 / 2 Сенегалец Бамба Дьенг (№20) забивает третий гол в ворота Катара Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Фото: Reuters / Bernadett Szabo

Дебют сборной Катара на чемпионатах мира, состоявшийся в прошлое воскресенье (она уступила эквадорской команде — 0:2), произвел на местную публику гнетущее впечатление — многие болельщики покидали трибуны задолго до финального свистка. Игровая немощь подопечных Феликса Санчеса многими была воспринята с энтузиазмом, поскольку ложилась в продвигаемое в западных СМИ мнение о том, что Катар — не место для футбола. Доказать это должна была игра против сенегальцев (они стартовали с поражения со счетом 0:2 от голландцев), которые, однако, как считается, по всем футбольным параметрам катарцев превосходят.

Сенегальская команда, однако, свое превосходство в классе довольно долго и вполне успешно скрывала. Африканцы владели инициативой, территориальным преимуществом, превосходили соперников в единоборствах, но моменты, не потенциально опасные, а такие чтобы прямо стопроцентные, все никак не рождались.

Что касается катарской сборной, то в созидании в первом тайме она запомнилась разве что попыткой Акрама Афифа, упавшего в чужой штрафной, выпросить у рефери пенальти. Эмоциональность, с которой форвард убеждал судью в том, что его бессовестно уронили, вызывала досаду от того, что такой талант не пошел по актерской стезе. А еще катарцы нервничали. Особенно сильно трясло голкипера Мешаля Баршама, заменившего в воротах Саада Аль-Шиба, вдоволь наошибавшегося в первом матче. Дерганность Баршама неизбежно должна была передаться его защитникам, что и случилось под занавес первого тайма, когда Буалем Хухи, пытаясь выбить из штрафной не так уж и быстро летевший мяч, промахнулся, мешком рухнул на газон, а подоспевшему Булайе Диа не составило труда расстрелять хозяйские ворота.

Неизвестно, как Санчес в перерыве пытался взбодрить свою команду. Может, он и придумал какой-то хитрый план. Но сенегальцы его сломали уже в начале второго тайма, после того как Фамара Дьедью головой замкнул фланговую подачу. Красивейший получился гол, надо сказать, филигранно все было исполнено. А еще, судя по всему, внушивший сборной Сенегала опасную мысль о том, что дело сделано и можно расслабиться. Да, могло показаться, что сенегальцы, как часто бывает, намеренно отдали инициативу, ожидая шанса на добивание в контратаке.

Но больше было похоже на то, что африканцы просто перешли в режим экономии ресурсов.

Болельщикам сборной Катара гостей за это надо всячески благодарить. Они ведь наконец увидели, как их команда атакует, причем порой даже красиво. Чего стоила атака, которую обязан был завершать взятием ворот Исмаил Мохаммад. Бил он в упор, наверняка, но Эдуар Менди, словно реабилитируясь за осечки в матче против голландцев, чудом вытащил мяч. Но и вратарь лондонского «Челси» Менди был бессилен, когда Мохаммед Мунтари головой замкнул фланговую передачу. Исторический, между прочим, момент. Это был первый (не исключено, что на многие годы единственный) гол сборной Катара на чемпионатах мира.

Но чудесного спасения, которое позволило бы катарцам не просто впервые забить на мировом первенстве, но и заработать хотя бы одно очко, все же не случилось. Сборная Сенегала, поняв, что положение из надежного превратилось в шаткое, провела быструю комбинацию, завершившуюся точным ударом форварда «Марселя» Бамбы Дьенга, который и установил окончательный счет — 3:1.

Александр Петров