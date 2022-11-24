Нули по-быстрому

В первом матче чемпионата мира в группе H сборная Уругвая не придумала ничего, чем можно удивить резвых корейцев. А резвые корейцы не придумали ничего, чем можно удивить, кажется, не слишком-то хотевших рисковать уругвайцев. Получилась слишком логичная нулевая ничья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Adrian DENNIS / AFP Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи Фото: Reuters / Kim Hong-Ji Следующая фотография 1 / 2 Фото: Adrian DENNIS / AFP Матч между сборными Уругвая и Южной Кореи Фото: Reuters / Kim Hong-Ji

Многим из тех, кто смотрел матч сборных Уругвая и Южной Кореи, наверняка, понаблюдав за ним четверть часа, захотелось крикнуть участвовавшим в игре футболистам: «Ребята, остановитесь хоть на секундочку!» Когда игра идет на высочайшей скорости, когда она похожа на пинг-понг в том смысле, что мяч не задерживается в середине поля, все время перескакивая от одного его края к противоположному,— это в принципе неплохо. Но только если скорость приправлена фантазией и рассудительностью. А их в том футболе, что выбрали соперники, было минимум.

В случае с корейцами это удивить не могло. Стратегия, в которой все поставлено на темп, а еще немножко — на мастерство Сон Хын Мина, наводящего ужас на вратарей Английской премьер-лиги,— их естественная, что ли, стихия. Ну не знают они, что такое пауза на раздумья. Все время нужно куда-то бежать, желательно вперед, даже если мяч у оппонентов. В движении их сила. Да, может быть, только в движении.

Но вот от уругвайцев, нынешних уругвайцев — с постаревшими и плюнувшими на закате карьеры на клубные амбиции Диего Годином и Луисом Суаресом, с не попадающим уже в основу Эдинсоном Кавани — следовало вроде бы ждать чего-то иного, более тонкого.

Козырем этой сборной как раз ведь представлялась мудрость. Но нет, уругвайцы решительно подняли брошенную корейцами перчатку.

Зато стоило им в середине первого тайма все-таки взять микропаузу, как созрела не мнимая, а вполне реальная опасность у чужих ворот. Федерико Вальверде, сместившись к центру штрафной, блеснул техникой приема непростого заброса и вторым касанием пробил чуть выше перекладины.

А корейцы пауз брать, разумеется, не собирались, пусть даже Сон Хын Мин, недавно получивший жуткую травму, долго восстанавливавшийся и игравший в защитной маске на поврежденном лице, похоже, тонус пока не набрал. У некоторых статистических ресурсов есть функция определения «средней» позиции игрока, то есть, грубо говоря, той точки, где он оказывался чаще всего во время матча. У Сон Хын Мина она перед перерывом располагалась неподалеку от левой бровки. Но штука в том, что не напротив уругвайской штрафной, а возле центральной линии.

Так вот, несмотря на это, сборная Южной Кореи упрямо гнула свою нехитрую линию и вдруг подобралась к голу буквально вплотную.

Совершенно свободный Хван Ый Джо стрелял примерно с одиннадцатиметровой отметки на убой, но поднял мяч чересчур высоко.

Уругвайцы успели до того, как отправиться отдыхать, ответить на этот его удар своим, еще чуточку страшнее. Вальверде подал угловой, а Диего Годин, взлетев так же высоко, как в молодые годы, перевисел в воздухе опекуна и отправил мяч головой в стойку.

А отдых ничего принципиально не скорректировал. Сборная Южной Кореи, словно в нее приглашали исключительно людей с богатым опытом марафонских забегов, не сбрасывала обороты, но при этом никак не находила того, кто может не просто промчаться от штрафной до штрафной за пять секунд, а еще и отдать неплохой пас или метко пальнуть. А сборная Уругвая, как правило, уверенно справляясь с этими наскоками, никак не находила впереди того игрока, который бы придумал, как потрясти корейскую оборону чем-нибудь неординарным. Дарвин Нуньес, в компании увешанных наградами ветеранов поначалу державшийся скромно, правда, постепенно осмелел, но не настолько, чтобы соперники почувствовали дискомфорт.

В разгар второго тайма отчаявшиеся, видимо, уже дождаться чего-то действительно любопытного в исполнении своей команды уругвайские сектора на стадионе Education City завелись, видя, как измочаленный гонками Суарес уступает место на поле приятелю Кавани, и, надо полагать, надеясь, что этот ход что-то поменяет, что-то улучшит. Но нет, ничего не поменял и ничего не улучшил. Единственный уругвайский шанс на флажке соорудил Вальверде, издали ударивший в штангу.

Высокие скорости в матче сохранились до финального свистка. Как и нули на табло.

Алексей Доспехов