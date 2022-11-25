Голландцев поджарили на Эквадоре

Сборная Эквадора, победив в матче открытия чемпионата мира катарцев, во втором туре турнира в группе A доставила кучу проблем и куда более мощному сопернику. Голландская команда, хотя и быстро повела в счете, была вынуждена разойтись с эквадорцами миром, а ничью — 1:1, учитывая детали игры, должна была считать своим успехом. Сборную Нидерландов она приблизила к play-off вплотную.
Страсть и голевое чутье Эннера Валенсии (внизу) стали одним из факторов, позволивших эквадорцам отобрать очки у сильной голландской сборной (сверху — Виргил ван Дейк)
Фото: Marko Djurica, Reuters
Ждать большой футбольной красоты стадиону Khalifa International пришлось недолго — примерно столько, сколько обычно требуется на то, чтобы изучить составы команд, расстановку игроков. Несколько минут. И вот уже созревает шедевр. Может даже показаться, что на ровном месте, потому что темп взят неторопливый, все друг за другом приглядывают.
Но, конечно, про ровное место — преувеличение. Коди Гакпо еще в матче с сенегальцами намекнул, что те, кто не видел в нем игрока неординарного, особенного, способного создать опасность из ничего, все еще полагая, что особенные голландские игроки — это, например, Виргил ван Дейк, Френки де Йонг или все еще не набравший такую форму, чтобы выходить в основе, Мемфис Депай, жутко заблуждались. Теперь эта особенность получила очередное подтверждение. Первый гол Гакпо на турнире — в сенегальские ворота — оказался любопытным (редко увидишь, когда игрок так неожиданно возникает перед уже готовящимся спокойно забрать навес вратарем), но именно шика в нем было мало. Тот гол, что Коди Гакпо забил эквадорцам, шиком был переполнен. Этим ударом после очередной монотонной с виду атаки — с линии штрафной, с левой ноги (притом что голландец формально правша), ударом тугим, резким, будто мяч выпускают из гигантской пращи,— невозможно было не восхититься. Невозможно было не захотеть его посмаковать в повторе еще разок-другой.
Как невозможно было, посмаковав и вернувшись к игре, не подумать, что сборная Нидерландов на самом деле ситуацию контролирует жестко.
Она по-прежнему играла без надрыва, не изменяя выбранному размеренному ритму. Но штука в том, что при этом, слишком правильно выбирая точки на поле, где нужно находиться, вектор движения, и собственного, и соперника, голландцы держали эквадорцев в ежовых рукавицах — развернуться негде. А у сборной Эквадора ведь к тому же репутация команды, которая, проигрывая в счете, теряет всю свою шипастость.
Символом эквадорской безнадеги представал длинный, метров на 30 рывок от центральной линии к лицевой уставшего надеяться на то, что ему доставят мяч прямо на передний край, Эннера Валенсии, героя матча с катарцами. Форвард все решил сделать сам — и, естественно, несмотря на свое упрямство, был съеден с потрохами Натаном Аке, а потом ругался на партнеров: ну почему не поддержали?!
Но в реальности за этим рывком последовало эквадорское преображение, может быть, вызванное в том числе рвением лидера, искрой, им высеченной из камня.
В середине первого тайма эту сборную было уже не узнать. Она без устали терзала, похоже, слегка растерявшихся от чужой наглости голландцев, прогибавшихся под эквадорскими наскоками все глубже и глубже.
Однажды их спас вратарь Андрис Нопперт, среагировавший на непростой, из-под защитника удар Валенсии. А перед перерывом спас VAR. Первис Эступиньян нисколько не сомневался, что, подправив так, чтобы оставить Нопперта не у дел, траекторию удара с подбора после подачи углового, счет сравнял. Но нет, выяснилось, что возле вратаря стоял еще Джексон Поросо, и хоть он мяча не касался, такой офсайд, строго говоря, на абсолютно «пассивный», чтобы его проигнорировать, конечно, не тянул.
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То, что должно было произойти перед отдыхом, впрочем, произошло сразу после него. Эквадорцы сберегли настрой и, перехватив мяч в центре поля, развернули выпад, который завершил Эступиньян. В дуэли с ним Нопперт выстоял, но подвел сторож Валенсии Аке, упустивший своего рванувшего к отскоку неукротимого подшефного. Нет, напрасно эквадорцам отказывали в умении догонять.
Сборная Нидерландов выровняла игру через страдания. Через шок, пережитый, когда по ходу не желавшего стихать эквадорского натиска Гонсало Плата пальнул в перекладину. А выровняв, практически обеспечила себе play-off, невзирая на потерю двух очков, потому что, чтобы с гарантией туда попасть, нужно лишь избежать поражения в заключительном туре. А в заключительном туре голландцы играют с уже потерявшими шансы выйти из группы после проигрыша сенегальцам катарцами. Судьба другой путевки не так очевидна. За нее будут сражаться в очной встрече сборные Эквадора и Сенегала. Эквадорцам, имеющим на балл больше, хватит в ней ничьей. Но играть, не исключено, придется без Валенсии, которого в конце матча с голландцами унесли с поля на носилках.
Второй тур
Нидерланды—Эквадор 1:1
Гакпо, 6 — Валенсия, 49
25 ноября. Доха, стадион Khalifa International. 44 833 зрителя.
Статистика матча
Нидерланды Эквадор
Удары по воротам 2 15
Удары в створ 1 4
Угловые 2 5
Офсайды 1 4
Фолы 15 12
Предупреждения 0 1
Процент владения мячом 55 45
Таблица группы A
В Н П М О
1–2. Нидерланды 1 1 0 3:1 4
1–2. Эквадор 1 1 0 3:1 4
3. Сенегал 1 0 1 3:3 3
4. Катар 0 0 2 1:5 0
29 ноября в третьем, заключительном туре встречаются: Эквадор—Сенегал, Нидерланды—Катар.