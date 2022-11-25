России предложили сменить ориентацию

Аналитики «мозгового центра» Кремля — Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) — видят в традиционных духовно-нравственных ценностях эффективную альтернативу национальной идеологии. С этим выводом согласилось большинство участников прошедшего в четверг круглого стола ЭИСИ. По их мнению, традиционные ценности предоставляют самую широкую базу для консолидации общества и позволяют нарисовать привлекательный образ будущего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

После распада СССР Россия погрузилась в идеологический хаос, сразу напомнил участникам круглого стола «Традиционные ценности как основа российского общества» политолог Александр Асафов. Ст. 13 Конституции РФ прямо запрещает введение в стране обязательной идеологии, но закрепленное этой статьей идеологическое многообразие, по убеждению эксперта, привело к размыванию духовно-нравственной основы российского общества и несет угрозу национальному суверенитету.

Впрочем, в последние два года ситуация изменилась к лучшему, констатировал господин Асафов: после всенародного голосования по поправкам к Конституции и принятия новой редакции Стратегии национальной безопасности в доктринальные документы было впервые введено понятие духовно-нравственных ценностей, а их сохранение и укрепление зафиксировано в качестве национального приоритета. Наконец, 9 ноября 2022 года президент Владимир Путин утвердил Основы госполитики по сохранению и укреплению таких ценностей: фактически это план, по которому будут развиваться наше общество и государство, разъяснил политолог.

Разрушение «ценностного ментального суверенитета» — это такое же оружие международной конкуренции, как пушки или деньги, втолковывал собравшимся проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин. А победит в глобальной конкуренции, по его мнению, тот, кто сумеет сохранить сплоченность общества на базе общих ценностей и смыслов, не допустить внутреннего раскола.

На этом фоне традиционные ценности могут стать эффективной альтернативой национальной идеологии, развил мысль предыдущего оратора политолог Александр Казаков. «У нас общество, активная его часть, сейчас взыскует идеологию,— отметил он.— С этим запросом обращаются к Владимиру Владимировичу Путину: "Путин, дай нам идеологию!" Почему обращаются к нему? Не потому, что он самый главный. А потому что все понимают интуитивно: эта идеология есть. Более того: мы все ее видим, понимаем, она просто не положена на бумагу. От Путина требуют: Владимир Владимирович, возьми листок бумаги, сядь за стол и напиши нам тезисы идеологии». Но президент никогда этого не сделает, уверен политолог: «По одной простой причине: существует иллюзия, что идеология — то, что нас сплачивает и объединяет. Товарищи дорогие, это полная фигня: она разъединяет тех, кто с ней не согласен!»

Основанная на традиционных ценностях официально оформленная идеология — даже в России, которая во многом сохранила традиционный уклад,— может привести к гражданской войне, продолжил господин Казаков, ведь официальная идеология требует принуждения несогласных. А вот традиционные ценности сами по себе — это самая широкая база для консолидации, на них можно построить не только идеологию, но и образ будущего, которого мы хотим, подчеркнул эксперт: «Потому что мы хотим нормальной жизни, нормальных человеческих отношений, нормальной семьи и нормальной школы».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии Сергей Рыбальченко дополнил список традиционных ценностей такими позициями, как многодетность, забота о детях, почитание родителей и уважение к старшим. А зампред комиссии Общественной палаты по СМИ Александр Малькевич добавил, что необходимы еще и инновационные формы подачи традиционных ценностей. А для этого, в свою очередь, нужна реформа СМИ: должен быть «госзаказ на хорошее», и распространять его следует по системе грантов. При этом у оппонентов следует позаимствовать нулевую толерантность к тем, кто не разделяет ценности твоей страны, настаивал общественник.

Государство усиливает продвижение традиционных ценностей — это очевидный тренд, согласен не участвовавший в круглом столе ЭИСИ политолог Алексей Макаркин. Тем самым, по его мнению, власть решает сразу две задачи: дополнительно консолидирует людей старшего возраста, для которых традиционные ценности являются основополагающими, и пытается вернуть в сферу своего влияния молодежь, которая во многом ушла «в отрыв». А о том, что для молодых эти ценности не такие уж и ценные, можно судить по социологическим опросам, добавляет эксперт. Например, по прошлогодним данным исследовательской группы ЦИРКОН, молодежь предпочитает праздновать День святого Валентина (48% опрошенных) и Хэллоуин (24%), в то время как старшее поколение отмечает годовщину Октября (52%) и День космонавтики (48%).

Анастасия Корня