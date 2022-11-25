Без попечения об экспансии

Резкий рост числа пекарен в крупных городах в 2021 году и высокая конкуренция среди таких заведений могли привести к насыщению этого сегмента. По данным консультантов, спрос пекарен на помещения резко сократился, а объем сделок снизился до двухлетней давности. Зато растет активность у алкогольных магазинов, для которых могло появиться больше подходящих помещений по лучшей цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос пекарен-кондитерских на свободные помещения в стрит-ритейле в этом году существенно сократился, а объем сделок вернулся на уровень двухлетней давности, отметили в департаменте исследований рынка Maris. Аналитики связывают это с «небывалыми темпами» развития сегмента в 2021 году и уже высокой конкуренцией. Так, по данным 2ГИС, в Москве и Санкт-Петербурге на сегодня работает более чем 2 тыс. пекарен, включая продающие свежие хлебобулочные изделия кафе и торговые сети. Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько говорит, что с октября этого года экспансию приостановили все сегменты общепита, включая пекарни.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская подтверждает снижение спроса на франшизы сетей пекарен, что может быть связано с насыщением этого сегмента и перераспределением части спроса на схожие форматы — например, заведения с шаурмой. Кроме того, добавляет эксперт, на фоне общего тренда на сокращение расходов потребители могут начать экономить и на хлебобулочных изделиях, выбирая более дешевые варианты в сетевых магазинах.

Исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев отмечает, что пока основные конкуренты пекарен — торговые сети, которые, как и большая часть пекарен, выпускают хлебобулочные изделия из замороженных полуфабрикатов. Так, только у входящей в X5 Group сети «Пятерочка» на начало 2022 года работало более 5 тыс. мини-пекарен.

Гендиректор DNA Realty Антон Белых говорит, что некоторые сети пекарен массового сегмента продолжают активно снимать помещения, в том числе в только что построенных жилых комплексах. Приостановить экспансию могут премиальные форматы из-за оттока целевой аудитории из страны, отмечает он. Кроме того, добавляет эксперт, некоторым сетям нужны помещения только около станций метро, где есть ограничения по мощности потребления электроэнергии. Также могли сказаться санкции ЕС, среди которых был запрет на поставки в РФ части хлебопекарного оборудования. В Минпромторге в октябре говорили, что готовы изучить возможность разрешения параллельного импорта запасных частей для хлебопекарного оборудования.

В то же время резко вырос интерес к открытиям в стрит-ритейле у алкогольных магазинов. По данным Maris, спрос со стороны таких арендаторов растет на 40% год к году. Марина Малахатько уточняет, что алкогольные магазины входят в тройку наиболее активных по спросу в стрит-ритейле. По ее словам, это может быть связано со стремлением занять привлекательные объекты быстрее конкурентов. Ставки аренды помещений 20–60 кв. м также снижаются на 5–10%, отмечает госпожа Малахатько. Антон Белых подтверждает, что алкогольные сети входят в число наиболее активных арендаторов, включая как магазины для массовой аудитории, так и премиальные винотеки. По его словам, на рынке появляется больше свободных помещений за адекватную стоимость. Например, указывает он, ранее сдававшиеся лоты по 500 тыс. руб. в месяц можно арендовать за 350–400 тыс. руб. в месяц.

По данным Infoline, входящие в Mercury Retail «Красное & Белое» и «Бристоль» по итогам первой половины 2022 года стали четвертыми в рейтинге самых быстрорастущих сетей по приросту площадей. Год к году их общая торговая площадь увеличилась на 143 тыс. кв. м, до 1,37 млн кв. м. Площадь сети «Винлаб» (входит в Beluga Group) за этот период выросла на 20,9 тыс. кв. м, до 110,9 тыс. кв. м, согласно Infoline.

Активность сетей растет на фоне роста спроса на алкоголь. Как сообщала Beluga Group, по итогам января—сентября 2022 года продажи в «Винлаб» выросли на 55,7% год к году, трафик — на 38,6%, а средний чек — на 12,4%. Но, по данным ЦИФРРА, с августа темпы роста продаж спиртного (без учета пива и сидра) начали снижаться, а в октябре превышали прошлогодние всего на 0,19%.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова