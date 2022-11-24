Камерун получил от своего среди чужих

В стартовом матче группы G между сборными Швейцарии и Камеруна победу с минимальным счетом одержали четвертьфиналисты последнего чемпионата Европы. Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Брель Эмболо, камерунец по происхождению.
Точный удар Бреля Эмболо (в красной форме) по воротам сборной Камеруна повысил шансы швейцарской команды на выход в play-off
Фото: Petr Josek / AP
Соотношение сил в группе G, в которой бразильцы являются явными фаворитами, а команды Швейцарии, Сербии и Камеруна сопоставимы по классу, заранее подразумевало упорнейшую борьбу в матчах между этими тремя сборными. Цена любой победы и любого поражения здесь слишком высока, поэтому было наивно рассчитывать, что африканцы или кто-то из европейцев сразу же бросятся вперед с шашками наголо.
Неудивительно, что первый тайм встречи швейцарцев с камерунцами получился пусть и не таким безнадежно скучным, как противоборство хорватов с марокканцами, но все-таки безголевым. Хотя без опасных моментов не обошлось. Например, Ян Зоммер, опытнейший вратарь сборной Швейцарии и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, дважды парировал мяч после ударов Бриана Мбемо. А его камерунскому коллеге по амплуа Андре Онана, выступающему за миланский «Интер», после навесов Рубена Варгаса трепали нервы ударами головой швейцарские защитники Мануэль Аканджи и Нико Эльведи.
А в начале второго тайма швейцарцы довольно лихо открыли счет. Они разыграли геометрически идеальную комбинацию: в две диагональные передачи доставили мяч с левого фланга на правый, откуда Джердан Шакири прострелил на Бреля Эмболо.
Родившийся в камерунской столице Яунде 25-летний нападающий «Монако» очень скромно радовался взятию ворот команды, за которую, по идее, сам вполне мог бы сейчас выступать. А его несостоявшиеся партнеры тем временем выясняли, каким образом соперник на несколько секунд оказался в штрафной в гордом одиночестве.
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Некоторое время камерунцы не сдавались. Например, активно пытался продавить швейцарскую оборону Эрик Шупо-Мотинг, занявший место в основном составе «Баварии» после ухода из нее Роберта Левандовского. Но Зоммер выстоял. А затем швейцарцы в ответ провели две острейшие атаки. Сначала их правый защитник Сильван Видмер сделал точнейший пас на Рубена Варгаса, но Онана отразил удар в ближний угол. И тут же чуть-чуть не повезло Эмболо. Он был уже готов к оформлению дубля, когда ведущий полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса нескладным, но единственно верным в данном случае движением ноги буквально из-под носа нападающего перевел мяч на угловой.
А дальше случилось что-то непонятное.
Сборная Камеруна, которой, по идее, нужно было забивать, словно смирилась с поражением, заметно сбавив обороты. Не исключено, что у африканцев просто закончились силы.
А может, их главный тренер, импозантный Ригобер Сонг по прозвищу Великий Вождь, решил, что в первом матче такой группы лучше не искушать судьбу, а проиграть с минимальным счетом, надеясь потом на лучшую по сравнению с конкурентами разницу забитых и пропущенных мячей. Если это так, то осторожная тактика многоопытного Сонга, одного из двух футболистов, которые в свое время выступали на чемпионатах мира 1994 и 2010 годов, могла и не сработать. Уже в компенсированное время вышедший на замену нападающий швейцарцев Харис Сеферович был обязан еще раз огорчить Онану, но попал в одного из защитников.
В итоге — 1:0. Победители, которых возглавляет Мурат Якин, оставивший о себе несколько лет назад не самую добрую память после неудачного сезона в московском «Спартаке», доказали, что из трех претендентов на второе место в этой группе, пожалуй, выглядят наиболее сбалансированной командой с точки зрения мастерства исполнителей во всех линиях. Для проигравших, впрочем, тоже не все потеряно, однако теперь им нельзя терять очки в матче второго тура против сборной Сербии.
Первый тур
Швейцария—Камерун 1:0
Эмболо, 48.
24 ноября. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 39089 зрителей.
Статистика матча
Швейцария Камерун
Удары по воротам 7 8
Удары в створ 3 5
Угловые 11 5
Офсайды 2 2
Фолы 12 10
Предупреждения 2 1
% владения мячом 51 49