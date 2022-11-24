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Коммерсантъ FM
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Камерун получил от своего среди чужих

Гол Бреля Эмболо принес сборной Швейцарии победу над пятикратными чемпионами Африки

В стартовом матче группы G между сборными Швейцарии и Камеруна победу с минимальным счетом одержали четвертьфиналисты последнего чемпионата Европы. Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Брель Эмболо, камерунец по происхождению.

Точный удар Бреля Эмболо (в красной форме) по воротам сборной Камеруна повысил шансы швейцарской команды на выход в play-off

Точный удар Бреля Эмболо (в красной форме) по воротам сборной Камеруна повысил шансы швейцарской команды на выход в play-off

Фото: Petr Josek / AP

Точный удар Бреля Эмболо (в красной форме) по воротам сборной Камеруна повысил шансы швейцарской команды на выход в play-off

Фото: Petr Josek / AP

Соотношение сил в группе G, в которой бразильцы являются явными фаворитами, а команды Швейцарии, Сербии и Камеруна сопоставимы по классу, заранее подразумевало упорнейшую борьбу в матчах между этими тремя сборными. Цена любой победы и любого поражения здесь слишком высока, поэтому было наивно рассчитывать, что африканцы или кто-то из европейцев сразу же бросятся вперед с шашками наголо.

Неудивительно, что первый тайм встречи швейцарцев с камерунцами получился пусть и не таким безнадежно скучным, как противоборство хорватов с марокканцами, но все-таки безголевым. Хотя без опасных моментов не обошлось. Например, Ян Зоммер, опытнейший вратарь сборной Швейцарии и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, дважды парировал мяч после ударов Бриана Мбемо. А его камерунскому коллеге по амплуа Андре Онана, выступающему за миланский «Интер», после навесов Рубена Варгаса трепали нервы ударами головой швейцарские защитники Мануэль Аканджи и Нико Эльведи.

А в начале второго тайма швейцарцы довольно лихо открыли счет. Они разыграли геометрически идеальную комбинацию: в две диагональные передачи доставили мяч с левого фланга на правый, откуда Джердан Шакири прострелил на Бреля Эмболо.

Родившийся в камерунской столице Яунде 25-летний нападающий «Монако» очень скромно радовался взятию ворот команды, за которую, по идее, сам вполне мог бы сейчас выступать. А его несостоявшиеся партнеры тем временем выясняли, каким образом соперник на несколько секунд оказался в штрафной в гордом одиночестве.

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Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

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Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Матч между сборными Хорватии и Марокко

Фото: Manu Fernandez / AP

Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную

Фото: Reuters / Dylan Martinez

Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира

Фото: Julio Cortez / AP

Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче

Фото: Luca Bruno / AP

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой

Фото: Reuters / Carl Recine

Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс

Фото: Frank Augstein / AP

Болельщик сборной Хорватии

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии

Фото: Pavel Golovkin / AP

Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Австралийский фанат с изображением флага страны на лице

Фото: Frank Augstein / AP

Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке)

Фото: Reuters / Marko Djurica

Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара

Фото: Reuters / Hamad I Mohammed

Смотреть

Некоторое время камерунцы не сдавались. Например, активно пытался продавить швейцарскую оборону Эрик Шупо-Мотинг, занявший место в основном составе «Баварии» после ухода из нее Роберта Левандовского. Но Зоммер выстоял. А затем швейцарцы в ответ провели две острейшие атаки. Сначала их правый защитник Сильван Видмер сделал точнейший пас на Рубена Варгаса, но Онана отразил удар в ближний угол. И тут же чуть-чуть не повезло Эмболо. Он был уже готов к оформлению дубля, когда ведущий полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса нескладным, но единственно верным в данном случае движением ноги буквально из-под носа нападающего перевел мяч на угловой.

А дальше случилось что-то непонятное.

Сборная Камеруна, которой, по идее, нужно было забивать, словно смирилась с поражением, заметно сбавив обороты. Не исключено, что у африканцев просто закончились силы.

А может, их главный тренер, импозантный Ригобер Сонг по прозвищу Великий Вождь, решил, что в первом матче такой группы лучше не искушать судьбу, а проиграть с минимальным счетом, надеясь потом на лучшую по сравнению с конкурентами разницу забитых и пропущенных мячей. Если это так, то осторожная тактика многоопытного Сонга, одного из двух футболистов, которые в свое время выступали на чемпионатах мира 1994 и 2010 годов, могла и не сработать. Уже в компенсированное время вышедший на замену нападающий швейцарцев Харис Сеферович был обязан еще раз огорчить Онану, но попал в одного из защитников.

Вице-чемпион мира сборная Хорватии начала катарское первенство с нулевой ничьей против марокканцев

В итоге — 1:0. Победители, которых возглавляет Мурат Якин, оставивший о себе несколько лет назад не самую добрую память после неудачного сезона в московском «Спартаке», доказали, что из трех претендентов на второе место в этой группе, пожалуй, выглядят наиболее сбалансированной командой с точки зрения мастерства исполнителей во всех линиях. Для проигравших, впрочем, тоже не все потеряно, однако теперь им нельзя терять очки в матче второго тура против сборной Сербии.

Евгений Федяков

Первый тур

Швейцария—Камерун 1:0

Эмболо, 48.

24 ноября. Эль-Вакра, стадион Al Janoub. 39089 зрителей.

Статистика матча

Швейцария Камерун

Удары по воротам 7 8

Удары в створ 3 5

Угловые 11 5

Офсайды 2 2

Фолы 12 10

Предупреждения 2 1

% владения мячом 51 49

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