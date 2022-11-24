Камерун получил от своего среди чужих

В стартовом матче группы G между сборными Швейцарии и Камеруна победу с минимальным счетом одержали четвертьфиналисты последнего чемпионата Европы. Единственный гол в начале второго тайма забил нападающий Брель Эмболо, камерунец по происхождению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Точный удар Бреля Эмболо (в красной форме) по воротам сборной Камеруна повысил шансы швейцарской команды на выход в play-off

Фото: Petr Josek / AP Точный удар Бреля Эмболо (в красной форме) по воротам сборной Камеруна повысил шансы швейцарской команды на выход в play-off

Фото: Petr Josek / AP

Соотношение сил в группе G, в которой бразильцы являются явными фаворитами, а команды Швейцарии, Сербии и Камеруна сопоставимы по классу, заранее подразумевало упорнейшую борьбу в матчах между этими тремя сборными. Цена любой победы и любого поражения здесь слишком высока, поэтому было наивно рассчитывать, что африканцы или кто-то из европейцев сразу же бросятся вперед с шашками наголо.

Неудивительно, что первый тайм встречи швейцарцев с камерунцами получился пусть и не таким безнадежно скучным, как противоборство хорватов с марокканцами, но все-таки безголевым. Хотя без опасных моментов не обошлось. Например, Ян Зоммер, опытнейший вратарь сборной Швейцарии и «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, дважды парировал мяч после ударов Бриана Мбемо. А его камерунскому коллеге по амплуа Андре Онана, выступающему за миланский «Интер», после навесов Рубена Варгаса трепали нервы ударами головой швейцарские защитники Мануэль Аканджи и Нико Эльведи.

А в начале второго тайма швейцарцы довольно лихо открыли счет. Они разыграли геометрически идеальную комбинацию: в две диагональные передачи доставили мяч с левого фланга на правый, откуда Джердан Шакири прострелил на Бреля Эмболо.

Родившийся в камерунской столице Яунде 25-летний нападающий «Монако» очень скромно радовался взятию ворот команды, за которую, по идее, сам вполне мог бы сейчас выступать. А его несостоявшиеся партнеры тем временем выясняли, каким образом соперник на несколько секунд оказался в штрафной в гордом одиночестве.

Фотогалерея Яркие моменты ЧМ-2022 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Следующая фотография 1 / 15 Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

Некоторое время камерунцы не сдавались. Например, активно пытался продавить швейцарскую оборону Эрик Шупо-Мотинг, занявший место в основном составе «Баварии» после ухода из нее Роберта Левандовского. Но Зоммер выстоял. А затем швейцарцы в ответ провели две острейшие атаки. Сначала их правый защитник Сильван Видмер сделал точнейший пас на Рубена Варгаса, но Онана отразил удар в ближний угол. И тут же чуть-чуть не повезло Эмболо. Он был уже готов к оформлению дубля, когда ведущий полузащитник «Наполи» Андре-Франк Замбо-Ангисса нескладным, но единственно верным в данном случае движением ноги буквально из-под носа нападающего перевел мяч на угловой.

А дальше случилось что-то непонятное.

Сборная Камеруна, которой, по идее, нужно было забивать, словно смирилась с поражением, заметно сбавив обороты. Не исключено, что у африканцев просто закончились силы.

А может, их главный тренер, импозантный Ригобер Сонг по прозвищу Великий Вождь, решил, что в первом матче такой группы лучше не искушать судьбу, а проиграть с минимальным счетом, надеясь потом на лучшую по сравнению с конкурентами разницу забитых и пропущенных мячей. Если это так, то осторожная тактика многоопытного Сонга, одного из двух футболистов, которые в свое время выступали на чемпионатах мира 1994 и 2010 годов, могла и не сработать. Уже в компенсированное время вышедший на замену нападающий швейцарцев Харис Сеферович был обязан еще раз огорчить Онану, но попал в одного из защитников.

В итоге — 1:0. Победители, которых возглавляет Мурат Якин, оставивший о себе несколько лет назад не самую добрую память после неудачного сезона в московском «Спартаке», доказали, что из трех претендентов на второе место в этой группе, пожалуй, выглядят наиболее сбалансированной командой с точки зрения мастерства исполнителей во всех линиях. Для проигравших, впрочем, тоже не все потеряно, однако теперь им нельзя терять очки в матче второго тура против сборной Сербии.

Евгений Федяков