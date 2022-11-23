Усыпляющий старт

Турнир в группе F катарского чемпионата мира открылся скучным матчем, в котором серебряные призеры предыдущего первенства хорваты сыграли вничью — 0:0 — с марокканцами, и в котором ни те ни другие ничего не имели против такого исхода.
Голкипер сборной Марокко Ясин Буну отражает один из немногих опасных ударов по воротам
Фото: Pedro Nunes, Reuters
Сборная Хорватии перед этим чемпионатом мира не казалась способной повторить подвиги четырехлетней давности, но те, кому запомнился и согрел душу ее прорыв к серебру российского первенства 2018 года, в матче с марокканцами, поднапрягшись, могли бы обнаружить признаки, о нем напоминающие. От игры веет основательностью, солидностью, рассудительностью. Никаких бессмысленных передач, никаких бессмысленных перемещений. Все с толком.
Конечно, к основательности неплохо бы добавить чуточку темпа и страсти, но и без этих ингредиентов мяч задерживается исключительно у хорватов. Марокканцы владеют им эпизодами.
Можно снова любоваться Лукой Модричем — лаконичностью и выверенностью его движений и финтов, удивительной правильностью в выборе участка поля, где следует оказаться. А вот ветеран вдруг взрывается и, раскачав Софьяна Амрабата, мягко навешивает в центр штрафной. В 2018-м туда наверняка примчался бы Марио Манджукич с его феноменальным чутьем и забил бы легкий гол. Но в этом хорватском составе Манджукича уже нет, а на острие атаки — Андрей Крамарич. И ему маневр Модрича прочувствовать и прочитать труднее.
Можно любоваться и другими хорватским мэтрами. Например, Марцело Брозовичем, который в опорной зоне чувствует себя так же вольготно, как акула в бассейне с аквариумными рыбками: не дай бог никому очутиться с ним рядом. Или Иваном Перишичем. Однажды, словно загипнотизировав марокканца, он заставляет того сделать жуткий обрез, после чего, заметив, что вратарь Ясин Буну выдвинулся из ворот, тут же бьет в них с четырех десятков метров. Лети мяч на полметра пониже, был бы шикарный гол.
Но все-таки без щепотки надрыва по-настоящему придавить марокканцев у хорватов не выходило.
И момент бесспорный они впервые создали лишь под занавес первого тайма, когда на прострел Борны Сосы из-за спин защитников выскочил Никола Влашич. Бывший лидер ЦСКА пытался проткнуть Буну с линии вратарской, но голкипер устоял. А на второй тайм, похоже, травмировавшийся Влашич уже не вышел.
У марокканцев, яркой по именам, обещавшей качеством своей заявки недурной футбол команды, дела, впрочем, идут еще хуже. Хаким Зиеш напрасно ждал мяча: за ним приглядывали внимательно. Ашраф Хакими на своем правом фланге включался совсем редко, а напряг хорватскую оборону, когда решил его покинуть и вдруг сместиться в центр, найдя фол со стороны Модрича и заработав опасный стандарт. Зиеш, правда, подтверждая, что находится не в лучшем тонусе, его запорол.
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Перерыв, казалось, пошел этой в целом нудноватой игре на пользу. Минут пять команды демонстрировали готовность, наконец, слегка раскрыться. Кусались и те и другие. Марокканцы требовали у судьи Фернандо Рапальини увидеть попадание мяча в хорватскую руку. Хорваты досадовали по поводу незадачливости Деяна Ловрена. Защитник, как обычно, посетил чужую штрафную при подаче Модричем углового и едва не отправил мяч в сетку: Буну подстраховал Амрабат.
Но потом все снова успокоилось, вернулось в прежний усыпляющий режим. Марокканцев не вдохновили собственные микроуспехи, доказавшие, что многослойная хорватская защита иногда может сбоить. Хорватов не вдохновил уход с поля с серьезным, судя по всему, повреждением Нусера Мазрауи, хотя вообще-то он был важной фигурой в тылах сборной Марокко. Даже странно, что трибуны стадиона Al Bayt все еще бурлили. Их настроение чересчур резко контрастировало с настроением, царившим на поле. Обе команды, по сути, не скрывали, что обозначающие счет два нолика выглядят с их точки зрения не такими уж плохими цифрами для открывающей турнир игры.
Второй матч в этой группе, в котором встречались сборные Бельгии и Канады, закончился поздно вечером по московскому времени.
Первый тур
Марокко—Хорватия 0:0
23 ноября. Эль-Хаур, стадион Al Bayt. 59 407 зрителей.
Статистика матча
Марокко Хорватия
Удары по воротам 8 5
Удары в створ 2 2
Угловые 0 5
Офсайды 0 1
Фолы 16 11
Предупреждения 1 0
% владения мячом 35 65