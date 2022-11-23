Усыпляющий старт

Турнир в группе F катарского чемпионата мира открылся скучным матчем, в котором серебряные призеры предыдущего первенства хорваты сыграли вничью — 0:0 — с марокканцами, и в котором ни те ни другие ничего не имели против такого исхода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голкипер сборной Марокко Ясин Буну отражает один из немногих опасных ударов по воротам

Фото: Pedro Nunes, Reuters Голкипер сборной Марокко Ясин Буну отражает один из немногих опасных ударов по воротам

Фото: Pedro Nunes, Reuters

Сборная Хорватии перед этим чемпионатом мира не казалась способной повторить подвиги четырехлетней давности, но те, кому запомнился и согрел душу ее прорыв к серебру российского первенства 2018 года, в матче с марокканцами, поднапрягшись, могли бы обнаружить признаки, о нем напоминающие. От игры веет основательностью, солидностью, рассудительностью. Никаких бессмысленных передач, никаких бессмысленных перемещений. Все с толком.

Конечно, к основательности неплохо бы добавить чуточку темпа и страсти, но и без этих ингредиентов мяч задерживается исключительно у хорватов. Марокканцы владеют им эпизодами.

Можно снова любоваться Лукой Модричем — лаконичностью и выверенностью его движений и финтов, удивительной правильностью в выборе участка поля, где следует оказаться. А вот ветеран вдруг взрывается и, раскачав Софьяна Амрабата, мягко навешивает в центр штрафной. В 2018-м туда наверняка примчался бы Марио Манджукич с его феноменальным чутьем и забил бы легкий гол. Но в этом хорватском составе Манджукича уже нет, а на острие атаки — Андрей Крамарич. И ему маневр Модрича прочувствовать и прочитать труднее.

Можно любоваться и другими хорватским мэтрами. Например, Марцело Брозовичем, который в опорной зоне чувствует себя так же вольготно, как акула в бассейне с аквариумными рыбками: не дай бог никому очутиться с ним рядом. Или Иваном Перишичем. Однажды, словно загипнотизировав марокканца, он заставляет того сделать жуткий обрез, после чего, заметив, что вратарь Ясин Буну выдвинулся из ворот, тут же бьет в них с четырех десятков метров. Лети мяч на полметра пониже, был бы шикарный гол.

Но все-таки без щепотки надрыва по-настоящему придавить марокканцев у хорватов не выходило.

И момент бесспорный они впервые создали лишь под занавес первого тайма, когда на прострел Борны Сосы из-за спин защитников выскочил Никола Влашич. Бывший лидер ЦСКА пытался проткнуть Буну с линии вратарской, но голкипер устоял. А на второй тайм, похоже, травмировавшийся Влашич уже не вышел.

У марокканцев, яркой по именам, обещавшей качеством своей заявки недурной футбол команды, дела, впрочем, идут еще хуже. Хаким Зиеш напрасно ждал мяча: за ним приглядывали внимательно. Ашраф Хакими на своем правом фланге включался совсем редко, а напряг хорватскую оборону, когда решил его покинуть и вдруг сместиться в центр, найдя фол со стороны Модрича и заработав опасный стандарт. Зиеш, правда, подтверждая, что находится не в лучшем тонусе, его запорол.

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Перерыв, казалось, пошел этой в целом нудноватой игре на пользу. Минут пять команды демонстрировали готовность, наконец, слегка раскрыться. Кусались и те и другие. Марокканцы требовали у судьи Фернандо Рапальини увидеть попадание мяча в хорватскую руку. Хорваты досадовали по поводу незадачливости Деяна Ловрена. Защитник, как обычно, посетил чужую штрафную при подаче Модричем углового и едва не отправил мяч в сетку: Буну подстраховал Амрабат.

Но потом все снова успокоилось, вернулось в прежний усыпляющий режим. Марокканцев не вдохновили собственные микроуспехи, доказавшие, что многослойная хорватская защита иногда может сбоить. Хорватов не вдохновил уход с поля с серьезным, судя по всему, повреждением Нусера Мазрауи, хотя вообще-то он был важной фигурой в тылах сборной Марокко. Даже странно, что трибуны стадиона Al Bayt все еще бурлили. Их настроение чересчур резко контрастировало с настроением, царившим на поле. Обе команды, по сути, не скрывали, что обозначающие счет два нолика выглядят с их точки зрения не такими уж плохими цифрами для открывающей турнир игры.

Второй матч в этой группе, в котором встречались сборные Бельгии и Канады, закончился поздно вечером по московскому времени.

Алексей Доспехов