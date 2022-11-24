Криштиану Роналду оторвался от клуба

Сборная Португалии стала лидером группы H, победив в своем стартовом и очень увлекательном благодаря зубодробительной концовке матче — 3:2 — ганскую команду, а ее лидер Криштиану Роналду установил очередной рекорд, забив на пятом мировом первенстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду (#7) стал первым в истории футболистом, забивавшим голы на пяти чемпионатах мира

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / AFP Криштиану Роналду (#7) стал первым в истории футболистом, забивавшим голы на пяти чемпионатах мира

Фото: Jose Breton / Pics Action / NurPhoto / AFP

В сборной Португалии много очень хороших, очень известных игроков из очень крутых клубов. Но умные телеоператоры, давая перед матчем крупные планы лиц выстроившихся в рядок участников матча, конечно, надолго задержались только на одним из них: высоко поднятая голова, губы шепчут слова гимна, в глазах, кажется, видны слезинки. Так выглядят солдаты, идущие в решающий бой за родину под ураганный огонь… А в это время те журналисты, кому повезло очутиться на трибунах Stadium 974, обалдевали от количества португальских болельщиков, превратившихся благодаря популярным сейчас маскам в него, в Криштиану Роналду. В руках кого-то из этих людей был плакат: «Уволился с работы, чтобы не пропустить свой последний шанс, величайший игрок всех времен!»

Этому величайшему игроку уже скоро 38 лет. Он чудовищно мало и, строго говоря, чудовищно плохо по собственным, пятикратного обладателя «Золотого мяча», меркам играл в клубных соревнованиях этой осенью. Более того, вот уже несколько дней, прошедших после сложного разрыва отношений с «Манчестер Юнайтед», Криштиану Роналду вообще официально безработный. Но его влюбленные в футбол соотечественники все равно считали, что он круче всех остальных вместе взятых, что если и есть у португальской команды какая-то особенная сила, то она по-прежнему сконцентрирована именно в нем, их кумире, их почти что божестве, какими бы ни были его земные проблемы.

А Криштиану Роналду снова и снова заставлял операторов зумить свое лицо. Игра была пресноватой. Сборную Ганы, кажется, в принципе не интересовала атака, и переживать по поводу того, что не удается нанести по воротам не то что удар, а хотя бы так, ударчик для проформы, ей в голову не приходило.

Вполне хватает того, что практически нет провалов в середине поля и сзади. Португальский футбол был солиднее, но смотрелся каким-то скособоченным. Чуть ли не две трети наскоков — через левый фланг, через активного Рафаэла Геррейру. Большая часть — без изюминки, без труда читаются. До чего-то острого дело доходило редко. Но вот если и доходило, в центре внимания обязательно оказывался Криштиану Роналду.

Вот ганский хавбек Мохаммед Кудус, чье место вообще-то, по идее, ближе к переднему краю, почему-то оказывается сзади в опасной зоне и так скверно принимает мяч, что тут же теряет его и позволяет родиться проникающей передаче в штрафную — прямо на Роналду. Но он чересчур поздно сообразит, что находится слишком близко к присевшему в полушпагат, чтобы закрыть как можно больше пространства, вратарю Лоуренсу Ати-Зиджи, и не изобретет способа его обвести.

А вот до Криштиану Роналду добирается навес, и он бьет головой — и снова не туда, куда ему хотелось. И кто-то на этой планете наверняка включил потом любимую подборку его бесчисленных голов и, посмотрев ее, грустно вздохнул: «Да, когда-то он такие клал без вопросов…»

А вот Роналду даже забивает. Но радости от этого никакой, потому что арбитр Исмаил Эльфат уже заметил фол португальца на Александре Джику, состоявшийся мгновениями раньше. Словом, сплошные неудачи.

Но те, кто верил в него, не ошиблись. Во втором тайме, казалось, игра уже меняется, и не в лучшую для португальцев сторону. Сборная Ганы осмелела, наконец-то нанесла удар по воротам (у Кудуса он, кстати, вышел довольно плотным, но с точностью не срослось). И тут вдруг Криштиану Роналду и мяч снова нашли друг друга внутри ганской штрафной. А Мохаммед Салису, выбивая его у португальского лидера, толкнул того в бок, уронив на газон. Ситуация, откровенно говоря, смотрелась «пограничной» — то ли нарушение, то ли нет, потому что, как ни крути, Салису играл в мяч. Но Эльфат даже не стал звать на помощь VAR. И это его поразительное, учитывая, как привыкли судьи сейчас включать видео по любому поводу, решение ведь тоже можно было списать на никуда не исчезающую магию Роналду.

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Криштиану Роналду, естественно, сам исполнял одиннадцатиметровый. А вогнав мяч в сетку, впервые в этот вечер широко улыбнулся и даже высунул от счастья язык, входя в который уже раз в историю с черт его знает каким по счету феноменальным бомбардирским достижением. Он отличился на пятом чемпионате мира. И такого до сих пор никому не удавалось. Да и четыре чемпионата мира с забитыми голами были, помимо Роналду, всего у трех игроков — немцев Уве Зелера и Мирослава Клозе, а также короля футбола Пеле. Теперь нет элитного клуба, а есть великий лидер-одиночка.

Но этим пенальти и этим рекордом, как выяснилось, нежданный футбольный карнавал в до сих пор довольно монотонном матче только начинался. Сборная Ганы быстро восстановила равенство, когда Рубен Диаш упустил Кудуса, а партнеры Диаша не уследили за ринувшимся к прострелу Андре Айю. Португальская команда быстро пережила драму и вновь вышла вперед, когда Бруну Фернандеш нашел на линии офсайда Жуана Феликса, с вратарем разобравшегося образцово.

А потом Фернандеш еще раз продемонстрировал талант распасовщика, обнаружив на этой линии вышедшего на замену Рафаэла Леана, который изящно катнул мяч в дальний угол. А потом Криштиану Роналду вышел один на один с Ати-Зиджи… И все это — за какие-то десять минут.

Работавших на матче маститых комментаторов волновал лишь один вопрос: почему португальцы не играли так раньше?!

А ганцы не сдавались и сократили отрыв до минимума: Осман Букари забил головой, и впереди еще было растянутое, как это обычно бывает на катарском чемпионате, чуть ли не на четверть тайма добавленное время. Оно было нервным, это добавленное время. С шансами у сборной Ганы. Но все закончилось благополучно для свиты мучившегося на скамейке запасных футбольного рекордсмена.

Алексей Доспехов