Испания на все сто

В отличие от сборной Германии другой гранд из группы E в своем стартовом матче щедро показал не свои недостатки, а свои достоинства. Сыграв в безумно яркий, безумно свежий футбол, испанцы разгромили костариканцев с удивительным счетом — 7:0.
Из первого матча на чемпионате мира футболисты сборной Испании (на переднем плане — Ферран Торрес, на заднем — Гави) устроили голевой карнавал
Фото: Francisco Seco, AP
Первый тайм этого матча едва перевалил за серединку, а трибуны стадиона Al Thumama уже, кажется, исчерпали весь набор звуков, с помощью которых люди привыкли выражать восторг и наслаждение. Они кричали. Они охали. Они стонали. Причем даже не после гола, а увидев, как Жорди Альба пытает оказавшегося с ним рядом защитника финтами, как прокидывает ему мяч между ног, словно возле Альбы не футбольный профессионал, а какой-то чайник, которого непонятно как занесло в Доху,— ну, слишком шикарно же! Они, трибуны, уже, кажется, даже слегка устали от этого восторга, а сборная Испании все не давала им передохнуть, успокоиться.
Список грандов, которые своей игрой разочаровали, заставили засомневаться в том, что они гранды настоящие, в последние дни рос на катарском чемпионате пугающими темпами. Но испанская команда не собиралась его пополнять, присоединяясь к конкурентам по группе — только что проигравшим японской сборной немцам.
Она была именно той испанской командой, которую в Катаре ждали. Юности и мудрости ровно напополам. Техники, ловкости — навалом, тонны. С форвардами, профессиональными бомбардирами беда, но на это наплевать, потому что везде, на каждом участке поля, и впереди и даже сзади — игроки со светлой головой и умелыми ногами, в любой момент готовые обострить, изобрести что-то красивое и полезное. А еще наплевать на схемы и условности расстановки. Эти игроки все равно будут постоянно меняться местами. И если вы уже успели подумать, что Дани Ольмо отведена позиция на краю атаки, правее Марко Асенсио (это же у правого угла вратарской он принимает длинную передачу от 19-летнего Педри, немножко не попадая в дальний угол), то не удивляйтесь, если через минуту увидите его слева, там, где только что был Ферран Торрес, а еще через минуту — в центре.
В центре штрафной он очутился, когда очередная испанская комбинация вырулила к тонкому пасу на него от еще одного талантливого тинейджера — Гави. Ольмо было не очень удобно: ворота за спиной, а из-за рикошета мяч не ложится прямо на ногу, а скачет. Но чтобы обработать его, чтобы развернуться, испанцу потребовались мгновения. А вскоре мяч уже был в сетке ворот Кейлора Наваса, и сборная Испании отмечала вступление в престижный клуб.
До сих пор только пяти командам — немецкой, бразильской, аргентинской, итальянской и французской — удавалось забить сто голов на чемпионатах мира. Теперь в этой компании и испанцы: гол Ольмо был для них как раз сотым.
А вскоре испанцы расчертили комбинацию, которая была живым воплощением стиля, так любимого их тренером Луисом Энрике. Это уже не прежня tiki-taka, а что-то более продвинутое и сложное. Необязательно готовить взрыв бесконечной мелкой распасовкой, а можно, как это сделал Серхио Бускетс, сразу перевести мяч налево Жорди Альбе, до которого пара десятков метров, а тот моментально, уже все заранее просчитав, отправит мяч к линии штрафной, зная, что Марко Асенсио, которому почему-то напрочь отказывают в центрфорвардских навыках, пальнет с ходу не хуже, чем пальнул бы, скажем, Роберт Левандовский, и Кейлору Навасу, грандиозному голкиперу, с таким ударом не справиться.
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А потом Альба, уже измучивший костариканских защитников, напоролся, наконец, на фол в штрафной от Оскара Дуарте, и несчастный Навас пропустил третий гол — с пенальти от Феррана Торреса. И казалось, что на нем-то испанцы могут и остановиться. Но нет, эта команда, которая сама кайфует от своей крутости, остановиться не может и при 3:0 в свою пользу, видя, что противник уже на коленях.
Очередной испанский шедевр выдал после перерыва Ферран Торрес. Он оказался с мячом метрах в пяти-шести от ворот. К Торресу вплотную подошел Брайан Овьедо. Навас тоже уже был тут как тут. Сзади спешили на подмогу их партнеры. Это была такая ловушка, из которой не выбраться. Ферран Торрес, крутанувшись и пробив в покинутые Навасом ворота, выбрался из нее играючи.
Но и этого было испанцам мало. Луис Энрике выпускал на поле дублеров, в том числе дублеров таких же юных, как Педри и Гави,— Алехандро Бальде, Нико Уильямса. И ничего не портилось, красота никуда не исчезала. И пятый гол был настолько же роскошным, как и четвертый: Гави, принимая пас от Альваро Мораты, ударил по опускающемуся на газон мячу внешней стороной стопы и вогнал его в угол, зацепив стойку.
И даже в концовке испанцы продолжали творить свои футбольные чудеса, не желая опускать занавес. Шестой гол они забили, после того как отскок от Наваса подобрал Карлос Солер, седьмой — после того как мяч аккуратно закатил в угол Альваро Мората… Сборная Коста-Рики — не та команда, чтобы считать ее оппонентом страшным. Но все же представить, что она может проиграть кому-то со счетом 0:7, было решительно невозможно.
И надо полагать, тем, кому повезло побывать на второй игре в группе E, жутко не хотелось портить впечатления от нее мыслями о том, что тестируется испанское волшебство на команде так себе уровнем, что впереди тесты куда заковыристее. В такие моменты забивать ими голову — великая глупость, даже если солидная доля актуальности в этих мыслях, как ни крути, присутствует.
Первый тур
Испания—Коста-Рика 7:0
Ольмо, 11; Асенсио, 21; Торрес, 31 (пен.), 54; Гави, 74; Солер, 90; Мората, 90+2
23 ноября. Стадион Al Thumama. 40 013 зрителей.
Статистика матча
Испания Коста-Рика
Удары по воротам 17 0
Удары в створ 8 0
Угловые 5 0
Офсайды 3 7
Фолы 8 12
Предупреждения 0 2
% владения мячом 82 18