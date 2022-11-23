Испания на все сто

В отличие от сборной Германии другой гранд из группы E в своем стартовом матче щедро показал не свои недостатки, а свои достоинства. Сыграв в безумно яркий, безумно свежий футбол, испанцы разгромили костариканцев с удивительным счетом — 7:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из первого матча на чемпионате мира футболисты сборной Испании (на переднем плане — Ферран Торрес, на заднем — Гави) устроили голевой карнавал

Фото: Francisco Seco, AP Из первого матча на чемпионате мира футболисты сборной Испании (на переднем плане — Ферран Торрес, на заднем — Гави) устроили голевой карнавал

Фото: Francisco Seco, AP

Первый тайм этого матча едва перевалил за серединку, а трибуны стадиона Al Thumama уже, кажется, исчерпали весь набор звуков, с помощью которых люди привыкли выражать восторг и наслаждение. Они кричали. Они охали. Они стонали. Причем даже не после гола, а увидев, как Жорди Альба пытает оказавшегося с ним рядом защитника финтами, как прокидывает ему мяч между ног, словно возле Альбы не футбольный профессионал, а какой-то чайник, которого непонятно как занесло в Доху,— ну, слишком шикарно же! Они, трибуны, уже, кажется, даже слегка устали от этого восторга, а сборная Испании все не давала им передохнуть, успокоиться.

Список грандов, которые своей игрой разочаровали, заставили засомневаться в том, что они гранды настоящие, в последние дни рос на катарском чемпионате пугающими темпами. Но испанская команда не собиралась его пополнять, присоединяясь к конкурентам по группе — только что проигравшим японской сборной немцам.

Она была именно той испанской командой, которую в Катаре ждали. Юности и мудрости ровно напополам. Техники, ловкости — навалом, тонны. С форвардами, профессиональными бомбардирами беда, но на это наплевать, потому что везде, на каждом участке поля, и впереди и даже сзади — игроки со светлой головой и умелыми ногами, в любой момент готовые обострить, изобрести что-то красивое и полезное. А еще наплевать на схемы и условности расстановки. Эти игроки все равно будут постоянно меняться местами. И если вы уже успели подумать, что Дани Ольмо отведена позиция на краю атаки, правее Марко Асенсио (это же у правого угла вратарской он принимает длинную передачу от 19-летнего Педри, немножко не попадая в дальний угол), то не удивляйтесь, если через минуту увидите его слева, там, где только что был Ферран Торрес, а еще через минуту — в центре.

В центре штрафной он очутился, когда очередная испанская комбинация вырулила к тонкому пасу на него от еще одного талантливого тинейджера — Гави. Ольмо было не очень удобно: ворота за спиной, а из-за рикошета мяч не ложится прямо на ногу, а скачет. Но чтобы обработать его, чтобы развернуться, испанцу потребовались мгновения. А вскоре мяч уже был в сетке ворот Кейлора Наваса, и сборная Испании отмечала вступление в престижный клуб.

До сих пор только пяти командам — немецкой, бразильской, аргентинской, итальянской и французской — удавалось забить сто голов на чемпионатах мира. Теперь в этой компании и испанцы: гол Ольмо был для них как раз сотым.

А вскоре испанцы расчертили комбинацию, которая была живым воплощением стиля, так любимого их тренером Луисом Энрике. Это уже не прежня tiki-taka, а что-то более продвинутое и сложное. Необязательно готовить взрыв бесконечной мелкой распасовкой, а можно, как это сделал Серхио Бускетс, сразу перевести мяч налево Жорди Альбе, до которого пара десятков метров, а тот моментально, уже все заранее просчитав, отправит мяч к линии штрафной, зная, что Марко Асенсио, которому почему-то напрочь отказывают в центрфорвардских навыках, пальнет с ходу не хуже, чем пальнул бы, скажем, Роберт Левандовский, и Кейлору Навасу, грандиозному голкиперу, с таким ударом не справиться.

Фотогалерея Яркие моменты ЧМ-2022 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Следующая фотография 1 / 15 Французский болельщик целует галльского петуха — символ национальной сборной — перед началом матча с командой Австралии Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Матч между сборными Хорватии и Марокко Фото: Manu Fernandez / AP Юный болельщик из Сенегала поддерживает национальную сборную Фото: Reuters / Dylan Martinez Женщина в традиционном катарском платье фотографирует футбольный мяч в цветах флага страны-хозяйки чемпионата мира Фото: Julio Cortez / AP Нападающий Аргентины Лионель Месси (справа) покидает поле, пока футболисты Саудовской Аравии празднуют победу в матче Фото: Luca Bruno / AP Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат обливается водой Фото: Reuters / Carl Recine Форвард сборной Франции Оливье Жиру (справа) в прыжке наносит удар по воротам сборной Австралии, в центре — австралиец Кай Роулс Фото: Frank Augstein / AP Болельщик сборной Хорватии Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Нападающий сборной Франции Оливье Жиру празднует второй забитый гол своей команды в ворота Австралии Фото: Pavel Golovkin / AP Женщина в парандже наблюдает за игрой сборных Марокко и Хорватии Фото: Thanassis Stavrakis / AP Игроки сборной Германии перед матчем с Японией прикрыли рты в знак протеста против запрета FIFA носить капитанские повязки в поддержку ЛГБТ Фото: Eugene Hoshiko / AP Австралийский фанат с изображением флага страны на лице Фото: Frank Augstein / AP Сенегальский болельщик держится за голову после поражения национальной сборной от команды Нидерландов Фото: Reuters / Zohra Bensemra Момент матча Аргентина — Саудовская Аравия. Столкновение вратаря саудовской команды Мохаммеда Аль-Овайса с защитником Яссером Аль-Шахрани (в зеленой футболке) Фото: Reuters / Marko Djurica Фанаты Эквадора празднуют победу в матче против Катара Фото: Reuters / Hamad I Mohammed Смотреть

А потом Альба, уже измучивший костариканских защитников, напоролся, наконец, на фол в штрафной от Оскара Дуарте, и несчастный Навас пропустил третий гол — с пенальти от Феррана Торреса. И казалось, что на нем-то испанцы могут и остановиться. Но нет, эта команда, которая сама кайфует от своей крутости, остановиться не может и при 3:0 в свою пользу, видя, что противник уже на коленях.

Очередной испанский шедевр выдал после перерыва Ферран Торрес. Он оказался с мячом метрах в пяти-шести от ворот. К Торресу вплотную подошел Брайан Овьедо. Навас тоже уже был тут как тут. Сзади спешили на подмогу их партнеры. Это была такая ловушка, из которой не выбраться. Ферран Торрес, крутанувшись и пробив в покинутые Навасом ворота, выбрался из нее играючи.

Но и этого было испанцам мало. Луис Энрике выпускал на поле дублеров, в том числе дублеров таких же юных, как Педри и Гави,— Алехандро Бальде, Нико Уильямса. И ничего не портилось, красота никуда не исчезала. И пятый гол был настолько же роскошным, как и четвертый: Гави, принимая пас от Альваро Мораты, ударил по опускающемуся на газон мячу внешней стороной стопы и вогнал его в угол, зацепив стойку.

И даже в концовке испанцы продолжали творить свои футбольные чудеса, не желая опускать занавес. Шестой гол они забили, после того как отскок от Наваса подобрал Карлос Солер, седьмой — после того как мяч аккуратно закатил в угол Альваро Мората… Сборная Коста-Рики — не та команда, чтобы считать ее оппонентом страшным. Но все же представить, что она может проиграть кому-то со счетом 0:7, было решительно невозможно.

И надо полагать, тем, кому повезло побывать на второй игре в группе E, жутко не хотелось портить впечатления от нее мыслями о том, что тестируется испанское волшебство на команде так себе уровнем, что впереди тесты куда заковыристее. В такие моменты забивать ими голову — великая глупость, даже если солидная доля актуальности в этих мыслях, как ни крути, присутствует.

Алексей Доспехов