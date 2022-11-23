В этот матч решили самураи

Первый матч в группе Е ознаменовался второй крупной сенсацией этого чемпионата мира. Вслед за звездными аргентинцами, которые во вторник уступили команде Саудовской Аравии, неудачу потерпела сборная Германии, проигравшая японцам. Причем сценарии этих встреч оказались одинаковыми: забив гол с пенальти в первом тайме, один из фаворитов нынешнего турнира дважды пропустил после перерыва. Таким образом, четырехкратные чемпионы мира, не вышедшие из группы четыре года назад в России, рискуют повторить этот результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Форвард сборной Японии Рицу Доан забивает первый мяч в ворота Мануэля Нойера

Фото: Matthias Schrader, AP Форвард сборной Японии Рицу Доан забивает первый мяч в ворота Мануэля Нойера

Фото: Matthias Schrader, AP

Оценивать шансы фаворитов чемпионата мира по их первым матчам — занятие соблазнительное и сомнительное одновременно. Просто потому, что в течение месяца, что проводится турнир, практически любой его участник может и заметно деградировать, и сильно прибавить.

Однако соотношение сил в группе Е таково, что уже после стартовой встречи есть основания полагать: сборной Германии может грозить такая же катастрофа, что случилась с ней на чемпионате мира в России, где она не вышла в play-off.

Хотя после первого тайма матча с японцами могло показаться, что, наоборот, немцы прилетели в Катар за медалями, а то сочетание молодости и опыта, которым на данный момент располагает их главный тренер Ханси Флик, выглядит оптимальным.

До перерыва сборная Германии выглядела в меру быстрой, достаточно точной и тактически последовательной — во всяком случае, в такой степени, чтобы обеспечить себе нужный результат. Давление на ворота японской команды увеличивалось постепенно, но неуклонно. Сначала Антонио Рюдигер после розыгрыша углового пробил рядом со штангой. Затем Йозуа Киммих мощно зарядил из-за пределов штрафной, но вратарь Сюити Гонда отвел угрозу. Общими усилиями отбили японцы еще одну мощную атаку, которую пытался завершить Илкай Гюндоган. Но через полчаса после начала матча Гонде пришлось сбивать в своей штрафной немецкого защитника Давида Раума, проявлявшего повышенную активность на левом фланге, и Гюндоган плотным ударом с пенальти открыл счет.

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Во втором тайме все вроде бы продолжалось в том же духе. Хороший шанс удвоить немецкое преимущество упустил Серж Гнабри, из выгодной позиции пробивший выше ворот. Однажды на ударную позицию вышел 19-летний Джамал Мусиала, который вообще-то, видимо, перегорел и был заметен сравнительно мало. На 60-й минуте Гюндоган вошел в штрафную, ударил в ближний угол и попал в штангу.

Еще за полчаса до окончания матча невозможно было представить себе, что главный тренер японцев Хадзимэ Мориясу в состоянии полностью перевернуть ход игры своими заменами.

Не было речи об этом и когда Гонде в ходе одной немецкой атаки пришлось отбивать мяч четыре раза подряд. К тому времени главный тренер немцев Ханси Флик, в свою очередь, уже сменил подуставшего ветерана Томаса Мюллера и Гюндогана. И вдруг японцы резко прибавили, неожиданно обескуражив соперников, которые растеряли свои шансы. Сначала едва не отличились Дзюнъя Ито и Хироки Сакаи. А затем гол организовали два вышедших на замену игрока — Такуми Минамино, чей прострел прервал вратарь Мануэль Нойер, и признанный по окончании матча его лучшим игроком Рицу Доан из немецкого «Фрайбурга», почти по-хоккейному сыгравший на добивании. Но это было еще не все, поскольку всего через восемь минут не оправившиеся от этого нокдауна немцы пропустили быструю контратаку, на острие которой оказался еще один герой из Бундеслиги и японского запаса — нападающий «Бохума» Такума Асано. Именно он использовал медлительность почти двухметрового Никласа Зюле, из-за которого немецкой обороне не удалось создать искусственное положение вне игры.

Подопечные Флика пытались отыграться до последних мгновений. В компенсированное время Нойер, зная, что терять уже нечего, провел пару минут на чужой половине поля, пытаясь помочь полевым игрокам при розыгрыше угловых. Но все его усилия пропали даром. Японцы одержали самую большую победу за всю историю своего участия в чемпионатах мира, и сборная Германии рискует теперь повторить свой провал четырехлетней давности в России.

Евгений Федяков