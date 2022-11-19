Катарская рулетка

Чемпионат мира по футболу в Катаре, открывающийся в воскресенье матчем сборной-хозяйки с эквадорцами, представляется соревнованием более загадочным с точки зрения расклада, чем первенства, ему предшествовавшие. Дело и в полном, по сути, отсутствии команд, которые бы соответствовали критериям, характеризующим железных фаворитов, и в специфике турнира. Он проводится в разгар сезона, а сильнейшие футболисты и сильнейшие сборные впервые остались без ключевого этапа подготовки к главному соревнованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катар готов к проведению чемпионата мира

Фото: Marko Djurica / Reuters Катар готов к проведению чемпионата мира

Фото: Marko Djurica / Reuters

Конечно, всякий футбольный чемпионат мира — это состязание очень особенное. Но чемпионат мира, который стартует завтра,— особенный вдвойне по целому ряду причин. Не было еще первенства, которое принимала бы страна, занимающая такое скромное место на футбольной карте мира. Даже у Южной Африки в 2010 году оно было заметнее. Не было еще первенства, ради которого тот, кто его добился, тратил бы такие громадные деньжищи. А катарские расходы, так или иначе связанные с чемпионатом, оценивают более чем в $200 млрд, и в этом смысле щедрая и не жалевшая средств, когда речь шла о спорте, Россия, принимавшая предыдущий, четырехлетней давности, турнир, с ним рядом не стоит, не говоря уже о других хозяевах. Наконец, не было первенства, которое, еще не начавшись, получило бы такой скверный пиар, потому что годами ведущие медиаресурсы акцентировали внимание не на катарских финансовых, технологических и архитектурных прорывах, а на бедах рабочих-мигрантов, возводивших инфраструктуру под турнир, и разных ужасных, по мнению европейцев и американцев, ограничениях, ожидающих болельщиков в маленьком азиатском государстве. Свежайшее из них — запрет на продажу пива на всех восьми стадионах — появилось буквально вчера, за два дня до матча открытия.

Но настоящая специфика катарского чемпионата мира все-таки не в расходах на его организацию, не в мигрантах, не в пиве и не в погоде, которая всех заранее страшила. Она, погода, будет, кстати, если верить синоптикам, вполне сносной: плюс 30 — это не плюс 40. Специфика — в раскладе.

Футбол — вид с безумно высоким градусом конкуренции. Однако в нем все равно часто возникают команды, выделяющиеся среди остальных. В нынешнем веке состоялось пять чемпионатов мира, и лишь один из них завершился триумфом сборной, на которую как на будущего чемпиона мало кому приходило в голову заранее указывать пальцем. Это была сборная Италии, выигравшая в 2006 году первенство на фоне прогремевшего незадолго до него в местном футболе грандиозного коррупционного скандала, без шикарного набора игроков и, строго говоря, без шикарной игры. Во всех остальных случаях чемпионы отлично, тютелька в тютельку вписывались в представления о том, какими они должны быть, еще до того, как вступили в битву за золото. В 2002 году оно досталось могучим бразильцам, которых сравнивали с соотечественниками из 1970-го,— с великой командой во главе с повзрослевшим Пеле, похожей на идеал футбольной эстетики. В 2010-м — находившимся тогда на пике, практически неуязвимым со своей tiki-taka испанцам. В 2014-м — не имеющим ни единой хотя бы относительной кадровой слабости, прогрессировавшим, оттачивавшим взаимосвязи год за годом немцам. В 2018-м — похожим на них, то есть тоже долго и планомерно дозревавшим до эталонного состояния французам.

Составы групп чемпионата мира Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды. Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс. Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша. Группа D: Франция, Австралия, Дания, Тунис. Группа E: Испания, Коста-Рика, Германия, Япония. Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия. Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун. Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Все это были логичные, исключительно правильные чемпионства. Так вот, перед катарским первенством в более или менее традиционном фаворитском шорт-листе не разглядеть сборной, которая бы на сто процентов соответствовала критериям, характеризующим чемпиона исключительно «правильного» — такого, чтобы не за что было зацепиться. Испанцы и голландцы сыроваты, им явно не хватает мудрости. Бельгийцы и хорваты, наоборот, сильно постарели по сравнению с чемпионатом 2018 года, принесшим им награды, и им явно не помешала бы инъекция бодрости. У португальцев возникла проблема с переживающим непростой период в жизни Криштиану Роналду, а за немцами тянется какой-то длиннющий шлейф срывов в важных матчах. Англичане совершенно невыразительно, а скорее просто бездарно играли в этом году, а у французов, обладателей титула, вдруг обнаружились сложности с полузащитой — и с креативным, и с разрушающим звеньями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В опросе BBC, в котором приняли участие 13 классных экспертов, в том числе такие футбольные знаменитости прошлого, как Юрген Клинсманн, Рио Фердинанд и Мика Ричардс, с отрывом победили южноамериканские гранды: семь голосов за сборную Бразилии как ту, что 18 декабря должна будет радоваться почетнейшему из кубков, три — за сборную Аргентины. Но тут в ход, наряду со ссылкой на плотность и ровность заявок, часто шли ссылки на аргументы иррациональные, например на то, что золотая награда главного турнира для Лионеля Месси под занавес карьеры была бы торжеством высшей справедливости, или на то, что для одноклубника Месси по ПСЖ Неймара пришла пора сверкнуть по-настоящему. А вот если ограничиться рациональными факторами, то не все так просто. В бразильском составе, при всей его глубине и качественности, не видно и половины того лоска, что был в их составе 20 лет назад, и Неймар по влиянию на свои команды никогда не стоял рядом не то что с Пеле, а с Роналдо и Ривалду. А торжество справедливости — это в принципе не про футбол, плюющий, определяя сильнейшие сборные, на заслуги даже таких игроков, как Месси.

Но есть еще один нюанс, который, возможно, не учитывали в своих прогнозах аналитики BBC и который окончательно путает и так-то зыбкий расклад. Это тайминг.

Сместив, чтобы избежать волны новостей о тепловых ударах, отправляющих в больницу ведущих игроков, катарский чемпионат мира с привычного лета на конец года, Международная федерация футбола (FIFA) нарушила и привычный график подготовки к нему. «Нормальный» режим — это когда он проходит в межсезонье, примерно через месяц после завершения «больших» европейских первенств, в которых выступает львиная доля футболистов ведущих сборных. Под этот режим заточены отрабатывавшиеся десятилетиями технологии их «доводки» к ключевым турнирам.

Чемпионат мира в Катаре проходит в разгар сезона, и никакой паузы в выступлениях перед ним у лидеров фактически не было. В Англии, Италии, Франции и Германии последние клубные матчи состоялись 13 ноября, в Испании — на три дня раньше, что, впрочем, радикально ситуацию не меняет. В этих условиях тщательная — с отдыхом для ветеранов, с прогоном вариантов через тренировки и товарищеские матчи (а их у участников первенства была всего горстка) — подводка невозможна. Приходится действовать наобум, тыкать вслепую, надеясь на чутье и удачу. Так что, может быть, и весьма условные предстартовые рейтинги в случае с этим чемпионатом мира лишены всякой ценности.

Ставки букмекерской конторы «Фонбет» на победу в чемпионате мира Бразилия 5.50 Аргентина 6,50 Франция 7,50 Англия, Испания 10,00 Германия 13,00 Нидерланды 15,00 Португалия 16,00 Бельгия 17,00 Дания 30,00 Уругвай 50,00 Хорватия 60,00 Швейцария 90,00 США 100,00 Сербия 120,00 Польша 130,00 Мексика 140,00 Сенегал, Уэльс 150,00 Эквадор 250,00 Япония 350,00 Гана, Камерун, Южная Корея, Марокко 400,00 Канада, Катар 500,00 Тунис, Австралия 600,00 Иран, Саудовская Аравия 800,00 Коста-Рика 1000,00

Алексей Доспехов