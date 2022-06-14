Маслозаводы выжимают прибыль

Проблемы с поставками на мировой рынок украинского подсолнечного масла привели к росту спроса на него со стороны крупных потребителей — Турции, Индии и Египта. Этот фактор наряду с высокими ценами позволил российским производителям увеличить производство до рекордного уровня, а также нарастить экспорт. Но компании отмечают сложности с логистикой и платежами, а крепнущий рубль и высокие экспортные пошлины могут дополнительно негативно сказаться на отгрузках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Производство растительного масла в России в апреле достигло рекордного месячного уровня в 738 тыс. тонн, говорится в обзоре «Совэкона». Предыдущий максимум в 700 тыс. тонн наблюдался в декабре 2020 года. Всего с начала сезона, с сентября 2021 года, выпущено 5,1 млн тонн растительного масла против 5 млн тонн сезоном ранее. По словам директора «Совэкона» Андрея Сизова, объем производства пока отстает от рекорда сезона 2019–2020 годов на 200 тыс. тонн, но за оставшиеся месяцы, вероятно, разрыв компенсируется и может быть установлен новый максимум. На фоне хорошего урожая подсолнечника в этом сезоне может быть произведено 5,6–5,8 млн тонн масла, ожидает директор брендового дивизиона «Эфко» (марки «Слобода», Altero) Евгений Шулепов.

Как отмечают в «Совэконе», высокие темпы поддерживаются рекордными ценами на мировых рынках. В мае экспортные цены на подсолнечное масло из РФ, по оценке «Совэкона», были на уровне $1,9–2 тыс. за тонну, но к началу июня снизились до примерно $1,86 тыс. По данным аналитиков, в апреле РФ экспортировала рекордные для сезона 345 тыс. тонн масла: вывоз активизировался на фоне высоких цен и ожиданий резкого повышения пошлины, которое оказалось не столь существенным. В мае пошлина на масло была $372,2 за тонну против ожидаемых $800–900 за тонну. Пошлина на июнь — $525 за тонну, на июль — $560,1 за тонну.

С начала сезона Россия экспортировала 1,6 млн тонн масла, подсчитали в «Совэконе». Крупнейшие покупатели — Турция, Индия и Египет. В последние месяцы поставки масла из России в Индию растут на фоне отсутствия отгрузок с Украины, отмечают аналитики. Андрей Сизов говорит, что рекордный объем производства, скорее всего, приведет и к рекордному экспорту. Мировые цены еще могут опуститься на фоне дискуссии вокруг возобновления работы заблокированных из-за военных действий украинских портов, но вероятность этого остается невысокой и снижение вряд ли будет заметным, полагает он.

Однако гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что ускорение экспорта масла будет кратковременным. Резкий рост отгрузок вызван опасениями значительного повышения пошлины и компенсаторными поставками после мартовского закрытия навигации на Азовском море, указывает он. В мае, по его оценкам, отгрузка сократилась примерно на 25%. Господин Шулепов добавляет, что сохраняются сложности с логистикой и платежами, но в целом товарные потоки идут стабильно. В том числе из-за высокого спроса «Эфко» рассчитывает в этом году увеличить экспорт подсолнечного масла на более чем 440 тыс. тонн, говорит он.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев допускает, что при текущем укреплении рубля, ставке пошлины и стоимости подсолнечника в России экспорт может резко замедлиться в июне. По его словам, рост производства сдерживает и стремление аграриев не отправлять на рынок большие объемы подсолнечника из-за «необоснованного ожидания» высоких цен. По данным «Совэкона», средние цены на подсолнечник в мае снизились на 18%, до 33,7 тыс. руб. за тонну. Гендиректор крупнейшего производителя подсолнечника в РФ «Био-тон» Ирина Логачева говорит, что придерживать продажи сейчас могут небольшие сельхозпроизводители или перекупщики, а крупные хозяйства готовят инфраструктуру к новому урожаю. У семян подсолнечника ограниченный срок хранения, потому большого смысла переносить остатки на новый сезон нет, указывает она. Дмитрий Рылько отмечает, что переходящие запасы подсолнечника на старте нового сезона «будут огромными» — до 1,3 млн тонн.

Анатолий Костырев