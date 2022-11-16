Управляющие заправляются

Международные портфельные управляющие обеспокоены высокими темпами инфляции в мире, так как это вынуждает центробанки сохранять агрессивную денежно-кредитную политику. Впрочем, участники рынка ожидают, что ФРС снизит темпы увеличения продолжит ключевой ставки. На этом фоне управляющие продолжают удерживать высокую долю наличных в портфелях, а на рынке акций выбирают выигрывающие от роста цен на топливо компании нефтегазового сектора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Seth Wenig / AP Фото: Seth Wenig / AP

Ноябрьский опрос портфельных управляющих, проведенный аналитиками Bank of America (BofA), свидетельствует о заметном росте инфляционных опасений инвесторов. По данным опроса, число респондентов, заявивших, что инфляция является ключевым риском с непредсказуемыми последствиями для экономики, составило 32%, что на 5 п.п. выше показателя октября. В таких условиях число управляющих, не исключающих рецессии в 2023 году, на 73% превысило число тех, кто этого не ожидает.

Рост опасений связан с устойчивостью инфляции и реакцией финансовых регуляторов, считают аналитики. По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в сентябре потребительские цены в странах, входящих в ОЭСР, выросли на 10,5% в годовом выражении, превысив на 0,2 п.п. показатель августа. Инфляция в странах G7 ускорилась до 7,7% с 7,5% в августе. В США инфляция в сентябре замедлилась с 8,3% до 8,2%, во Франции — с 5,9% до 5,6%. Однако в Германии рост цен ускорился с 7,9% до 10%, в Великобритании — с 8,6% до 8,8%.

«Устойчивость инфляции — это залог длительного сохранения ключевых ставок на повышенном уровне, что представляет собой основной риск для мировой экономики и финансовой стабильности и, как следствие, рисковых активов»,— отмечает директор по инвестициям «Локо-Инвест Управление активами» Дмитрий Полевой.

Согласно опросу BofA, пиковые 5% по ставке ФРС достигнет только во втором квартале 2023 года. Это говорит о том, что участники рынка ожидают замедления темпов подъема ставки, которая по итогам ноября находится на уровне 3,75–4%. В таких условиях управляющие фондов скорректировали долю наличности в портфелях. По данным опроса BofA, за месяц она снизилась с 6,3% до 6,2%, но остается заметно выше среднего долгосрочного значения (4,9%). При этом значительная доля управляющих по-прежнему не готова в нынешних условиях наращивать вложения в акции. Число портфелей, в которых такие инвестиции были ниже индикативного уровня, на 34% превысило число тех, у которых эта доля была выше. Вместе с тем за месяц показатель упал на 15 п.п.

Хотя в портфелях сохраняется дефицит акций, но в последние недели покупки данного актива стабильно превышают продажи. По данным Emerging Portfolio Funds Research (EPFR), за три недели, закончившиеся 9 ноября, суммарный приток в фонды акций составил $27 млрд. По мнению управляющего директора инвестиционного департамента UFG Wealth Management Сергея Беляева, высокая доля кэша у долгосрочных инвесторов постепенно начала приходить в рынок. Инвесторов могут привлекать уровни, на которых находятся рынки акций.

При этом управляющие меняют отраслевые предпочтения, сокращают инвестиции в акции высокотехнологичных компаний и увеличивают вложения в ценные бумаги нефтегазовых компаний. В итоге доля акций технологических компаний остается ниже индикативного уровня на 19%, самый низкий показатель с августа 2006 августа. В то же время доля акций компаний ТЭК на 22% превысила индикативный уровень, прибавив за месяц 1 п.п. и приблизившись к максимумам десятилетней давности.

«Нефтегазовый сектор в лидерах из-за ценовой конъюнктуры и ожиданий, что высокие цены сохранятся»,— отмечает начальник управления инвестиционного консультирования ИК «Велес Капитал» Виктор Шастин.

При этом влияние внешних факторов на российский рынок ограничено, в том числе из-за сохраняющейся блокировки междепозитарного моста Euroclear-НРД. За месяц, закончившийся 15 ноября, индекс Московской биржи нефти и газа вырос на 12%, в то время как индекс широкого рынка вырос более чем на 15%. «Отсутствие у локальных инвесторов возможности полноценно инвестировать в глобальный рынок и существенные ограничения для глобальных инвесторов не дают свободно перетекать капиталу между рынками»,— отмечает Сергей Беляев. По его словам, до тех пор, пока не будет восстановлен междепозитарный мост, вряд ли будет полноценно виден эффект глобальных макроэкономических подвижек, как в позитивную, так и в негативную сторону.

Виталий Гайдаев