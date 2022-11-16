Пациенты с ВИЧ просят вернуть одну таблетку

Движение «Пациентский контроль» предупредило о дефиците самого востребованного и самого дорогостоящего комбинированного (три лекарства в одной таблетке) на отечественном рынке антиретровирусного препарата «Эвиплера». По данным активистов, некоторые врачи объясняют перебои с препаратом введением антироссийских санкций, однако «Пациентский контроль» уверен: проблема в чересчур высокой цене, установленной производителем,— более 300 тыс. руб. за годовой курс. Россияне, живущие с ВИЧ, просили Johnson & Johnson снизить стоимость вдвое, однако компания на это не пошла. В результате объемы закупок «Эвиплеры» в 2022 году снизились на 56% в сравнении с 2021 годом

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пациенты с ВИЧ сообщают, что из-за нехватки «Эвиплеры» врачи меняют схемы лечения

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Пациенты с ВИЧ сообщают, что из-за нехватки «Эвиплеры» врачи меняют схемы лечения

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Пациентский контроль» (объединяет людей, живущих с ВИЧ в России) сообщил о нехватке АРВ-препарата «Эвиплера» (рилпивирин/тенофовир/эмтрицитабин) производства американской Johnson & Johnson. Общественники уточняют, что с начала года на сайт Pereboi.ru поступили сообщения из 12 регионов о нехватке препарата. По информации пациентов и активистов, наиболее сложная ситуация сложилась в Тверской области, Коми и Крыму. Минздравы регионов не смогли прокомментировать “Ъ” эти данные.

«Кому-то из пациентов выдают препарат на месяц, предупреждая, что в следующий раз, скорее всего, придется менять терапию полностью,— заявляют в "Пациентском контроле".— Некоторые врачи, видимо не желая вдаваться в подробности, объясняют перебои с "Эвиплерой" санкциями, пугая тем, что препарат ушел с российского рынка и его больше не будет. Но мы знаем, что это не так».

По данным мониторинга государственных закупок, препарат «Эвиплера» является самым часто назначаемым и наиболее дорогостоящим комбинированным антиретровирусным препаратом в России. Пациенты регулярно говорят о проблемах с ним. Так, в мае 2020 года «Пациентский контроль» сообщал: из-за нехватки «Эвиплеры» врачи вынуждены менять схемы лечения исходя из того, какие препараты есть в наличии в центрах СПИД, в том числе на те, которые ранее были отменены пациентам из-за возникших нежелательных явлений.

Как объясняет представитель «Пациентского контроля» Юлия Верещагина, дело в высокой цене «Эвиплеры» — более 300 тыс. руб. в год. В сентябре 2022 года «Коалиция по готовности к лечению» обратилась к компании Johnson & Johnson с просьбой снизить цену на «Эвиплеру» как минимум вдвое — до 150 тыс. руб. за годовой курс (около 12 тыс. руб. за упаковку). По словам госпожи Верещагиной, цену снизили «очень незначительно». Зато в ответном письме компания подтвердила, что объем закупок «Эвиплеры» в 2022 году снизился на 56% в сравнении с 2021 годом, а заявка, собранная от регионов РФ, удовлетворена лишь на 31%. «Действительно, в течение последних нескольких лет мы наблюдаем, что фактический объем закупки лекарственного препарата рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин в рамках проводимых по федеральной программе аукционов оказывается ниже заявленной потребности,— подтвердили “Ъ” представители Johnson & Johnson.— При этом мы видим, что принимаются различные дополнительные меры по обеспечению бесперебойного наличия жизненно важных лекарственных препаратов в стране».

«По информации с сайта госзакупок мы наблюдаем, что регионы пытались за собственные средства покрыть недостаток в "Эвиплере", но, учитывая высокую цену на препарат, это не получилось,— говорит госпожа Верещагина.— Мы готовим запрос в Минздрав РФ с просьбой принять срочные меры для решения проблемы, а также объяснить причину урезания заявок на "Эвиплеру"».

Ранее “Ъ” рассказывал, что в этом году Минздрав заметно снизил закупки дорогих современных зарубежных препаратов для лечения ВИЧ, не имеющих аналогов. Если в 2021 году они составляли 67,3% в общем объеме закупок, то в этом году уже 55%. Сокращение доли происходит как раз за счет снижения затрат на «Эвиплеру» от Johnson & Johnson. Прошлой осенью за счет средств бюджета 2022 года приобретено этого средства на 1,9 млрд руб.— в два раза меньше прежних объемов закупок. Зато ведомство увеличило закупки более бюджетных лекарств. Так, например, на препарат на основе эфавиренза (его выпускает большой круг компаний) из бюджета 2022 года направлено 585,6 млн руб., что больше на 21% год к году. Объем закупок лопинавира+ритонавира (в основном поставляется оригинальная «Калетра» от AbbVie и дженерик «Калидавир» от «Фармасинтеза») выросли на 45% — до 5 млрд руб.

Юлия Верещагина утверждает, что это одни из самых старых препаратов, вызывающих у части пациентов много побочных эффектов. «Некоторые из пациентов, которые обратились к нам по поводу "Эвиплеры", сказали, что схемы меняют в том числе и на эти препараты, несмотря на побочки»,— продолжает госпожа Верещагина.

При этом, как указывала «Коалиция по готовности к лечению», в этом году эксперты оценили нехватку бюджета на закупку препаратов для ВИЧ-пациентов в 10 млрд руб., и Минздрав уже начал приобретать препараты от ВИЧ за счет средств, предусмотренных бюджетом на 2023 год. На запрос пациентов в правительство, по словам Юлии Верещагиной, в Минфине ответили, что «особого увеличения» бюджета ждать не стоит (сейчас он составляет около 30 млрд руб.), а решить проблему дефицита лекарств могут долгосрочные закупки и снижение цен производителями. «Но долгосрочные закупки в 2021 году особо проблему не решили, и цены по некоторым препаратам не сильно снижаются»,— констатирует госпожа Верещагина.

В Минздраве “Ъ” сообщили, что федеральный бюджет на закупку терапии для людей с ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, составляет 31,7 млрд руб. ежегодно. По данным ведомства, заключено четыре контракта на поставку «Эвиплеры». По двум из них поставки выполнены в полном объеме, еще по двум поставки продолжаются. Остатки препаратов будут использованы в 2023 году. «Вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения являются одним из приоритетов Минздрава России и находятся на контроле»,— заявили в пресс-службе.

Наталья Костарнова