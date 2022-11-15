Мебель мягкой силы

Сокращение активности иностранных поставщиков мебели на российском рынке стимулирует локальных игроков активнее расширять бизнес. Так, производитель корпусной мебели Mr.Doors решил заняться выпуском кроватей, диванов и пуфов в премиальном сегменте. Развитие этого направления рассматривает и «Ангстрем». У российских компаний есть потенциал для развития в сегменте, но процесс осложнит, в числе прочего, нехватка специалистов и проблемы с доставкой материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Производитель корпусной мебели Mr.Doors до конца 2022 года займется изготовлением мягкой мебели: кроватей, диванов, пуфов в премиальном сегменте. Об этом “Ъ” рассказали в самой компании. Новая линейка будет выпускаться на фабриках в Костроме и Малаховке Московской области, мощности которых могут быть увеличены. Кроме того, Mr.Doors рассматривает возможности приобретения фабрик премиального декора и мебели, говорит представитель компании. В расширение бизнеса Mr.Doors планирует вложить свыше 100 млн руб.

Mr.Doors основана в 1996 году Максимом Валецким. Помимо фабрик включает сеть мебельных салонов, часть которых работает по франшизе. В 2021 году выручка ООО «Мебельный комбинат №7» господина Валецкого выросла на 30%, до 2,4 млрд руб., чистая прибыль увеличилась почти в семь раз, до 37,49 млн руб.

Партнер консалтингового агентства Between2countries Лейла Павлова указывает, что премиальный сегмент мягкой мебели в России в основном представлен продукцией из Италии и Германии, а местные производители обычно работают в ценовом сегменте не выше среднего. Партнер One Story Ольга Сумишевская уточняет, что более 50% продукции местных производителей приходится на эконом-сегмент. По данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), на мягкую мебель приходится около 7,5% ассортимента локальных компаний. В прошлом году производство мягкой мебели выросло на 11% год к году, подсчитали в АМДПР.

В Mr.Doors решение о выходе в новый сегмент объясняют сокращением числа иностранных игроков на российском мебельном рынке, в том числе в премиальном сегменте. Как отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, в условиях ограниченных поставок из Европы в Россию конкуренция в сегменте мягкой мебели снизилась, что и привлекает российские компании.

Исполнительный директор «Ангстрем» Вадим Чернушкин говорит, что компания также планирует расширение производства диванов и кресел. Но, отмечает он, планы может осложнить дефицит специалистов в этом направлении. Лейла Павлова также указывает на возможные проблемы с логистикой из-за перегрузки портов в Китае, откуда поставляется большой объем комплектующих для мягкой мебели. Господин Чернушкин отмечает, что «Ангстрем» закупает в Китае ткани, а поролоны и механизмы приобретает в России. Гендиректор АМДПР Тимур Иртуганов говорит, что местные поставщики тканей не могут обеспечить нужный ассортимент и объем продаж.

Михаил Бурмистров добавляет, что планы Mr.Doors по развитию линейки мягкой мебели в верхнем ценовом сегменте на фоне отъезда из страны части платежеспособного населения, снижения спроса на жилье и отсутствия сильного бренда в категории выглядят не самыми простыми. По словам Ольги Сумишевской, рынок мебели в России столкнулся с сокращением спроса и среднего чека из-за экономии потребителей, которые в основном приобретают недорогие товары для дома. «Покупатели откладывают приобретение мебели до лучших времен или делают выбор в пользу дешевых товаров»,— подтверждает господин Иртуганов.

По пессимистичным оценкам АМДПР, производство мебели в натуральном выражении в 2022 году может сократиться на 4–5%. Кроме того, конкуренция на рынке может снова возрасти. Как отмечает Лейла Павлова, российским рынком мебели интересуются компании из Турции и Ирана.

Алина Савицкая