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Коммерсантъ FM
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Статистика, покрытая мраком

Полина Смертина о пропаже данных о потреблении электроэнергии

Неутешительные прогнозы энергетиков начали сбываться: в октябре произошел самый глубокий с начала года спад электропотребления в большинстве регионов страны. “Ъ” заметил это первым: по моим подсчетам, за 29 дней прошлого месяца спрос упал на 0,8% год к году. Узнать данные за два последних октябрьских дня я не успела: «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) скрыл статистику на своем сайте.

Неутешительные прогнозы энергетиков начали сбываться: в октябре произошел самый глубокий с начала года спад электропотребления в большинстве регионов страны. “Ъ” заметил это первым: по моим подсчетам, за 29 дней прошлого месяца спрос упал на 0,8% год к году (см. “Ъ” от 31 октября). Узнать данные за два последних октябрьских дня я не успела: «Системный оператор» (СО, диспетчер энергосистемы) скрыл статистику на своем сайте.

Полина Смертина

Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Полина Смертина

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

СО впервые не стал публиковать даже пресс-релиз о потреблении и выработке электроэнергии за прошлый месяц. Представитель диспетчера объяснил «Интерфаксу» свой поступок благими намерениями: мол, СО «выступает за достоверность публикуемых выводов», но данные все чаще «используются некорректно». Предоставить собственную интерпретацию статистики СО отказался. Минэнерго ограничилось лишь позитивной информацией о росте спроса на 1,6% с начала года. Впрочем, на прошлой неделе на совещании по подготовке к зиме говорилось о падении потребления в октябре на 0,5% год к году.

Мне трудно судить об истинных причинах закрытия статистики. Может быть, регуляторы опасаются, что недружественные страны смогут сделать вывод о состоянии определенных отраслей промышленности в конкретных регионах? Пока рост спроса, очевидно, обеспечивают население и фермы по добыче криптовалюты. Потребление пиковой мощности в промышленности (без учета населения) падает пятый месяц подряд: по последней информации моих источников, в октябре показатель упал на 3,5% год к году.

Но есть, вероятно, и другие объяснения скрытности регуляторов. Данные о потреблении электроэнергии — крайне важный показатель, на основе которого создаются стратегии развития энергосистем, принимаются решения, например, о новых нерыночных механизмах возврата инвестиций в строительство станций, а также о перекрестном субсидировании. Текущая конструкция рынка работает лишь при росте потребления, которое обеспечивает денежный поток для инвестиций. Полагаю, если публично признать сокращение спроса, придется обсуждать и изъяны регулирования, а что самое нежелательное — корректировки существующих механизмов.

Увы, мне придется огорчить регуляторов: потребление электроэнергии не начнет волшебным образом вновь расти после закрытия статистики. Следующий год, вероятно, будет еще тяжелее из-за более ощутимого влияния санкций на промышленность. Аналитики же будут искать (и уже находят) другие косвенные данные, позволяющие судить о потреблении и выработке электроэнергии в стране. В итоге «некорректных» выводов о положении дел в энергосистеме будет больше, но регуляторам нечем будет их опровергнуть.

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