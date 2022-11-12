Понаели тут

Приуроченные к Дню народного единства (4 ноября) длинные выходные поддержали обороты участников ресторанного рынка. В первую неделю месяца число заказов в заведениях по стране выросло на 11%, а выручка — почти на 15% при увеличении среднего чека. Участники рынка связывают положительную динамику с активным внутренним турпотоком. А некоторые уже ждут удачного новогоднего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обороты по итогам ноябрьских праздников дают возможность рестораторам давать хорошие прогнозы на новогодние

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Обороты по итогам ноябрьских праздников дают возможность рестораторам давать хорошие прогнозы на новогодние

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Праздничные выходные 4–6 ноября способствовали росту трафика в ресторанах, следует из данных Focus Technologies. По подсчетам аналитиков, в целом по России число трансакций в заведениях в первую неделю ноября выросло на 11%, выручка — почти на 15%, средний чек — более чем на 4% неделя к неделе. За период с 1 января по 6 ноября число заказов в кафе и ресторанах превысило аналогичный уровень 2021 года на 0,4%, а выручка и средний чек увеличились более чем на 11% — в основном в связи с ростом цен.

Заведения в Москве показали похожие результаты. По данным Focus Technologies, за первую неделю ноября число трансакций здесь выросло на 9,5%, выручка — на 14,1%, а средний чек — почти на 5%. Относительно аналогичного периода прошлого года число заказов увеличилось на 1,4%, а оборот и средний чек — примерно на 11%. В Санкт-Петербурге на первую неделю ноября число заказов в кафе и ресторанах выросло на 10,1%, а выручка — на 9,5% при увеличении среднего чека почти на 5%. Но относительно прошлогоднего уровня число трансакций здесь отстает на 6,8%, а выручка сопоставима.

Как отмечают в Focus Technologies, при сравнении показателей год к году нужно учитывать влияние ограничений из-за COVID-19. К примеру, в Москве в конце октября — начале декабря 2021 года посещение торговых центров было ограничено, а ресторанам и кафе разрешалась работа только навынос, что создает эффект низкой базы. Схожие меры действовали и в Санкт-Петербурге.

Тем не менее участники рынка видят положительный тренд. Основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов указывает, что обороты ресторанов возвращаются к росту после периода второго-третьего кварталов этого года, когда на активность гостей влияли внешние потрясения. По его словам, на росте посещаемости заведений в ноябре сказалось завершение туристического сезона в Турции, а также приток внутренних туристов в Москву. Президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров отмечает, что, видимо, сказывается усталость людей от негативного информационного фона и относительная нормализация ситуации с оттоком части населения.

В ГК «Шоколадница» говорят, что в первую неделю ноября выручка сети росла на 3–5% при заметном увеличении среднего чека из-за большего притока компаний — в первую очередь в торговых центрах и аэропортах. В Сочи средний чек рос на 9%, что связано с дополнительным трафиком за счет отпусков, добавляют там. Основатель сети «Моремания» Виталий Корнев говорит, что в первую неделю ноября обороты заведений росли примерно на 7,5% неделя к неделе. «С прошлым годом сравнивать некорректно из-за ограничений в связи с COVID-19, а относительно 2019 года гостей, кажется, было несколько меньше»,— говорит он. Основатель проекта StrEat Максим Попов указывает, что обычно длинные выходные негативно сказываются на трафике, так как часть гостей уезжает из города. Но на этих ноябрьских праздниках поток для выходных был «неплохим», а средний чек вырос в среднем с 650–700 руб. до примерно 1 тыс. руб. из-за роста числа заказов по меню вместо бизнес-ланча, рассказывает он.

По прогнозам Сергея Миронова, в декабре 2022 года — январе 2023 года обороты ресторанов могут стать рекордными за последние месяцы. В «Шоколаднице» планируют стимулировать приток трафика в высокий сезон, в том числе за счет обновления меню. А Игорь Бухаров ждет, что продолжится тренд на рост доставки блюд на дом и в офисы, куда в этом сезоне может перейти еще больше спроса.

Анатолий Костырев, Александра Мерцалова