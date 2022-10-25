Токены растут в рублях

Рынок цифровых финансовых активов (ЦФА) постепенно переходит от небольших тестовых выпусков к рыночным размещениям объемом до 100 млн руб. По параметрам они сопоставимы со сделками на рынке классического факторинга. Участники рынка собираются расширять спектр базовых активов для крупных выпусков, прежде всего за счет драгоценных металлов. Однако эксперты указывают на ограниченность рынка, который из-за инфраструктурных сложностей не доходит до вторичного обращения ЦФА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сегменте цифровых финансовых активов (ЦФА) появились крупные размещения. Два выпуска на 50 млн руб. и 100 млн руб. в конце прошлой недели были размещены на платформе оператора информационной системы (ИС) «Лайтхаус». В обоих случаях выпущены были токены на право денежного требования. Эмитентом выпуска на 50 млн руб. стал «Союз Лизинг», тысячу токенов приобрел банк «Союз». ЦФА на 100 млн руб. были размещены НТС «Градиент» и выкуплены «ВТБ Факторингом». Срок обращения каждого выпуска составил около двух месяцев.

В реестре операторов ИС состоят три организации — «Атомайз», Сбербанк и «Лайтхаус». Всего было размещено 15 выпусков ЦФА. Базовыми активами выступали драгоценные металлы и права денежных требований. Максимальный объем первых выпусков не превышал 10 млн руб. Срок обращения — от 1,5 до 5 месяцев. При этом доходность ЦФА, обеспеченных правами денежных требований, оценивается в 16–18% годовых.

Пока наибольший объем приходится на выпуски ЦФА, обеспеченных правами денежных требований, то есть аналог факторинговых операций. И результаты вполне сопоставимы с рынком факторинга. По данным исполнительного директора АФК Дмитрия Шевченко, диапазон ставок за финансирование сейчас составляет 9–17% годовых в зависимости от типа клиента и объемов привлекаемого финансирования. Средняя оборачиваемость портфелей по рынку 65–70 дней при минимуме 25 дней (торговые сети) и максимуме 180 дней (крупные сделки в промышленности и добыче). При этом объемы российского рынка факторинга значительно крупнее. По словам господина Шевченко, в 2021 году пятерка лидеров рынка выплачивала 1,6–4,5 млрд руб. каждый рабочий день.

Выпуски цифровых финансовых активов Выйти из полноэкранного режима Дата Эмитент Оператор информационной системы Активы Объем размещения Срок обращение (мес.) Доходность (% годовых)* Покупатель (шт.) (млн руб.) 28.06.22 «Метровагонмаш» «Лайтхаус» Право денежного требования 10 000 контр 5,0 2 16,5 «ВТБ Факторинг» 15.07.22 «ДжиПиЭф Инвестментс» «Атомайз» Палладий 300 г 1,1 5 ** Росбанк 15.07.22 «ДжиПиЭф Инвестментс» «Атомайз» Палладий 166 г 0,6 5 ** «Вектор Икс» 01.08.22 ГМК «Норильский никель» «Атомайз» Право денежного требования 1 контр 9,2 1,5 н.д. ГК «Север» 08.07.22 «Сбербанк Факторинг» Сбербанк Право денежного требования 1000 контр н.д. 2 18,3 н.д. 13.09.22 «Джи-Групп» Сбербанк Право денежного требования 10 000 контр 9,7 3 25,8 н.д. 05.10.22 «Красцветмет» «Атомайз» Золото 20 г 0,07 2 ** «Вектор Икс» 05.10.22 «Красцветмет» «Атомайз» Серебро 20 г <0,01 2 ** «Вектор Икс» 05.10.22 «Красцветмет» «Атомайз» Платина 20 г 0,04 2 ** «Вектор Икс» 05.10.22 «Красцветмет» «Атомайз» Палладий 20 г 0,09 2 ** «Вектор Икс» 05.10.22 «Красцветмет» «Атомайз» Родий 20 г 0,53 2 ** «Вектор Икс» 05.10.22 «Красцветмет» «Атомайз» Иридий 20 г 0,15 2 ** «Вектор Икс» 05.10.22 «Красцветмет» «Атомайз» Рутений 20 г 0,02 2 ** «Вектор Икс» 20.10.22 НТС «Градиент» «Лайтхаус» Право денежного требования 100 контр 100,0 2 15,9 «ВТБ Факторинг» 21.10.22 «Союз Лизинг» «Лайтхаус» Право денежного требования 1000 контр 50,0 2 16,7 Банк «Союз» Открыть в новом окне *Оценка “Ъ”. **Доходность определится по итогам завершения обращения. н.д. — нет данных. Источник: по данным операторов информационных систем.

Вместе с тем участники рынка в ближайшее время собираются провести более объемные выпуски ЦФА, привязанных к другим активам. В частности, «Лайтхаус» собирается осуществить токенизацию золота, а также произвести выпуск ЦФА, привязанных к курсу иностранной валюты. Объем размещений планируется на сумму до 1 млрд руб. «Атомайз» планирует новые выпуски ЦФА, привязанных к драгметаллам, «как для юридических, так и для физических лиц». Гендиректор компании Екатерина Фроловичева видит в этом сегменте «перспективы крупных выпусков на большие объемы». Сбербанк на запрос “Ъ” не ответил.

Опрошенные “Ъ” эксперты считают, что, несмотря на большой объем новых выпусков, говорить об их рыночном характере пока преждевременно. На данном этапе нет публичного предложения (сделки заключаются между заранее оговоренными участниками) и нет ликвидности (суммы сделок незначительны в масштабах бизнеса компаний, их заключающих), указывает начальник казначейства БК «Ингосстрах-Инвестиции» Игорь Кириллов. Сделки и выпуски носят единичный характер, полноценные торги можно будет увидеть только тогда, когда появится ликвидность, соглашается управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин. Основатель BitOK Дмитрий Мачихин считает, что торгов с ЦФА с реальными участниками рынка «не предвидится» из-за «излишне сложной схемы оборота и эмиссии». По прогнозам господина Кириллова, потребуется не менее года, чтобы построить полноценную инфраструктуру.

Впрочем, сами участники рынка скепсис экспертов не разделяют. Так, по мнению госпожи Фроловичевой, активная торговля на вторичном рынке возникнет, когда подключатся физические лица,— и «Атомайз» планирует первые такие выпуски до конца года. «Лайтхаус» недавно предложил внебиржевую модель торговли ЦФА (см. “Ъ” от 13 октября). В компании заявили, что ЦБ (там на запрос не ответили) позитивно оценил инициативу, а сама модель может быть реализована до конца ноября.

Ксения Куликова