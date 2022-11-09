Дорожникам роют яму

Владельцам дорог будет грозить штраф до 200 тыс. руб. за отказ передать данные о ремонтах, ограничениях движения, жалобах граждан в систему контроля дорожных фондов (СКДФ). Соответствующий закон, который Госдума планирует принять в ближайшее время, вступит в силу в 2024–2025 годах. К этому моменту созданная по поручению Владимира Путина СКДФ получит статус государственной информационной системы, а представленные в ней данные будут открыты для граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бездействие владельцев дорог может обернуться для них крупными штрафами

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бездействие владельцев дорог может обернуться для них крупными штрафами

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Госдума вчера приняла во втором чтении (сегодня запланировано третье чтение документа) правительственные поправки к КоАП со штрафами за «нарушение порядка представления информации в систему контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов». Санкции будут достигать 200 тыс. руб. Администрировать правонарушения поручено Ространснадзору.

Создать «общедоступную» информационную систему контроля за использованием средств дорожных фондов Владимир Путин поручил в 2018 году. Новая система, которая уже работает в пилотном режиме (скдф.ру), должна заменить устаревший Единый государственный реестр автомобильных дорог 2007 года. Главное отличие в том, что СКДФ могут пользоваться автомобилисты: получить информацию о любой российской дороге, выяснить сроки ремонта, выделенные на это средства, направить жалобу (и прочитать уже поступившие), посмотреть ограничения в движении и т. д. До сих пор госпортала с таким функционалом не существовало. С 1 марта СКДФ получит статус государственной информационной системы, куда дорожники будут обязаны загружать соответствующую информацию — закон об этом уже принят Госдумой. Отсутствие в системе сведений приведет к «невозможности информирования» пользователей о состоянии автодорог, говорится в пояснительной записке к поправкам к КоАП, поэтому и нужны санкции.

В первоначальной редакции, принятой в первом чтении в 2021 году, предлагалось установить единый штраф для всех дорожников, сейчас предложена дифференцированная система. К примеру, если Росавтодор (как владелец федеральных дорог) не предоставит сведения в СКДФ, то на первый раз его оштрафуют на 50–150 тыс. руб., если нарушение совершат представители муниципалитета, владеющего местной дорогой,— на 5–15 тыс. руб. Такая система более логична, у владельцев дорог разные финансовые возможности, пояснил “Ъ” соавтор поправок депутат Госдумы Александр Тетердинко. Поправки будут вступать в силу поэтапно в 2024–2025 годах. «Система непростая, у муниципалитетов возникают сложности с введением в нее данных, людей на местах еще надо подучить»,— пояснил “Ъ” господин Тетердинко.

Балансодержателем СКДФ является Российский дорожный научно-исследовательский институт (РОСДОРНИИ) Минтранса. Общий объем средств, потраченных на внедрение и модернизацию системы, превышает 2,3 млрд руб., посчитал “Ъ” на основе госзакупок. На СКДФ собрана пока не вся анонсированная информация. “Ъ”, к примеру, не обнаружил сведений о дорогах Москвы, о недавно открытом участке трассы М-12 на обходе Владимира. В разделе «мероприятия» (планы по ремонту) есть данные лишь о 23 объектах по всей стране. В РОСДОРНИИ вчера пояснений предоставить не смогли.

Гражданам, органам власти, бизнесу не хватает информации о дорогах и т. д., говорит координатор проекта «Карта убитых дорог» Александр Васильев. «Росавтодор и Минтранс по федеральной дорожной сети уже внесли в СКДФ свою информацию, регионы тоже стараются передавать сведения, а вот муниципалитеты, в ведении которых более 500 тыс. км дорог, делают это крайне неохотно,— поясняет он.— У них зачастую нет людей и ресурсов, чтобы всю информацию собрать и загрузить в систему. Хватает и других проблем, на те же жалобы жителей надо как-то отвечать. Запуск СКДФ станет дополнительной нагрузкой на органы власти». В 2021 году администрация одного из районов Амурской области, к примеру, потратила 3 млн руб. на «паспортизацию» автодорог и мостов с внесением данных в СКДФ. Господин Васильев предполагает, что регионы подключат к этой работе подрядчиков, выполняющих работы на дорогах. «Штрафы послужат дополнительным стимулом, но не факт, что сработают»,— считает эксперт.

В Крыму, сообщили “Ъ” в правительстве региона, еще тестируют СКДФ и не берутся делать прогнозы по ее работе до полноценного старта. В комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области “Ъ” заявили, что работают с системой с 2019 года: основная сложность на первых этапах заключалась в занесении туда муниципальных объектов (свыше 12 тыс. км дорог). СКДФ требует постоянного обновления информации, что, в свою очередь, требует увеличения трудозатрат со стороны профильных специалистов как на региональном, так и на муниципальном уровне, отметили в ведомстве. Нижегородская область также работает в системе с 2019 года, в нее внесены данные о 90% всех дорог, сообщили в региональном минтрансе. В минтрансе Башкирии “Ъ” сказали, что внесли в СКДФ данные по всем дорогам регионального и межмуниципального значения, информация по местным внесена, но еще не проверена.

Иван Буранов; Александр Дремлюгин, Симферополь; Вячеслав Калашников, Санкт-Петербург; Роман Кряжев, Нижний Новгород; Майя Иванова, Уфа