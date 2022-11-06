Сделать серьезное лицо

США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией, сообщила со ссылкой на источники The Washington Post. Связано это с тем, что отказ президента Владимира Зеленского от диалога с Владимиром Путиным не вызывает понимания у части западной общественности, опасающейся эскалации конфликта. Москва же, со своей стороны, публично призывает к переговорам с Киевом. Правда, посетивший на днях украинскую столицу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не считает позицию РФ — мир в обмен на часть украинских территорий —– приемлемой. При этом открыто Москва своих переговорных условий пока не высказывала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vitalii Hnidyi, Reuters Фото: Vitalii Hnidyi, Reuters

Вашингтон в частном порядке просит Киев отказаться от публичной и жесткой позиции не вести никаких переговоров с Россией, пока ее возглавляет президент Владимир Путин, и открыто продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской администрации. Издание отметило, что такая просьба США связана вовсе не с желанием заставить Украину сесть за стол переговоров, а с попыткой не допустить раскола среди союзников, поскольку в ряде западных стран зреют страхи слишком затяжного конфликта и недовольство социально-экономическими последствиями боевых действий.

Владимир Зеленский несколько месяцев публично заявлял, что дверь для диалога с Россией будет закрыта, если Москва включит в состав РФ территории, взятые под контроль ее войсками. После того как это все-таки произошло, Киев 4 октября принял официальное решение не вести никаких переговоров с российским президентом. Москва, напротив, после референдумов активно призывает к диалогу, подчеркивая, что готова обсуждать мирное урегулирование.

Тем временем экономический кризис, вызванный последствиями боевых действий, лишь нарастает, из-за чего из разных точек мира все чаще слышны заявления, что главная задача международной общественности сейчас — это усадить за стол переговоров Россию и Украину.

Время от времени звучат и призывы к Вашингтону начать с Москвой диалог по урегулированию украинского конфликта.

Как написала The Washington Post, администрация США согласна с оценкой украинских чиновников, что Россия не настроена на серьезные переговоры, однако публичный отказ Киева от диалога с Москвой уже спровоцировал беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, особенно там, где последствия конфликта в виде повышения цен на продовольствие, топливо и другие товары и услуги ощущаются наиболее остро.

«Усталость от Украины — это реальная вещь для некоторых наших партнеров»,— заявил неназванный американский чиновник в комментарии The Washington Post.

Даже в американском обществе есть определенные изменения в части поддержки Киева. По данным октябрьского исследования Reuters / Ipsos, 65% граждан США обеспокоены возможной эскалацией конфликта, если Украине будет поставлено оружие большей дальности, которое может поразить «бесспорную российскую территорию», а 58% боятся, что РФ и Штаты движутся к ядерной войне. Несмотря на это, 66% американцев поддерживают предоставление вооружений Украине, хотя это и меньше апрельских показателей, которые тогда находились на уровне 73%. При этом 73% все равно уверены, что США должны и дальше поддерживать Украину даже в случае угрозы применения Россией ядерного оружия.

Никуда не делись и опасения, что после промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября, на которых либо одна из палат, либо обе перейдут под контроль Республиканской партии, США могут сократить помощь Украине. Во всяком случае, среди республиканцев звучат голоса, что пора переходить к мирному урегулированию, а миллиарды долларов, потраченные на поддержку Киева, могли бы пойти и на решение проблем внутри США. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который 4 ноября с необъявленным визитом посетил украинскую столицу, при этом заверил, что поддержка Вашингтоном Киева останется «непоколебимой» и после выборов в Конгресс. Общий объем военных поставок Штатов Украине уже превысил $18,2 млрд с момента ввода российских войск на территорию страны 24 февраля.

Между тем в последнее время в СМИ и блогосфере распространялись слухи о том, что США якобы ведут закулисные переговоры с Россией о перемирии при сохранении за РФ сухопутного коридора в Крым в обмен на уход российских войск из Херсона.

Никаких подтверждений этого ни с одной из сторон не было. Однако в Киеве господин Салливан, в частности, заявил, что США отказываются от переговоров с Россией на условиях, при которых она сохраняет за собой часть украинских территорий. «Все сигналы, которые мы слышим от различных должностных лиц из России, начинаются с предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она отобрала у Украины силой. И это не только я считаю такие предложения неприемлемыми. Это неприемлемо по Устану ООН»,— сказал советник президента США. По его словам, диалог может начинаться с «полной деоккупации Украины».

Такое заявление наводит на мысль, что контакты на тему урегулирования между РФ и США все-таки могли иметь место, поскольку публично подобные условия Москва не называла. The Washington Post при этом допустила, что Владимир Зеленский все же может согласиться на какие-то контакты, однако до наступления зимы он попытается «зафиксировать как можно больше военных успехов», и тогда не исключено появление «окна для дипломатии».

Алексей Забродин