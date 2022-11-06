Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сделать серьезное лицо

В США сочли неправильным безапелляционный отказ Украины от переговоров с Россией

США пытаются убедить Украину выразить готовность к переговорам с Россией, сообщила со ссылкой на источники The Washington Post. Связано это с тем, что отказ президента Владимира Зеленского от диалога с Владимиром Путиным не вызывает понимания у части западной общественности, опасающейся эскалации конфликта. Москва же, со своей стороны, публично призывает к переговорам с Киевом. Правда, посетивший на днях украинскую столицу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом не считает позицию РФ — мир в обмен на часть украинских территорий —– приемлемой. При этом открыто Москва своих переговорных условий пока не высказывала.

Фото: Vitalii Hnidyi, Reuters

Фото: Vitalii Hnidyi, Reuters

Вашингтон в частном порядке просит Киев отказаться от публичной и жесткой позиции не вести никаких переговоров с Россией, пока ее возглавляет президент Владимир Путин, и открыто продемонстрировать готовность к диалогу с Москвой. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в американской администрации. Издание отметило, что такая просьба США связана вовсе не с желанием заставить Украину сесть за стол переговоров, а с попыткой не допустить раскола среди союзников, поскольку в ряде западных стран зреют страхи слишком затяжного конфликта и недовольство социально-экономическими последствиями боевых действий.

Владимир Зеленский несколько месяцев публично заявлял, что дверь для диалога с Россией будет закрыта, если Москва включит в состав РФ территории, взятые под контроль ее войсками. После того как это все-таки произошло, Киев 4 октября принял официальное решение не вести никаких переговоров с российским президентом. Москва, напротив, после референдумов активно призывает к диалогу, подчеркивая, что готова обсуждать мирное урегулирование.

Тем временем экономический кризис, вызванный последствиями боевых действий, лишь нарастает, из-за чего из разных точек мира все чаще слышны заявления, что главная задача международной общественности сейчас — это усадить за стол переговоров Россию и Украину.

Время от времени звучат и призывы к Вашингтону начать с Москвой диалог по урегулированию украинского конфликта.

Как написала The Washington Post, администрация США согласна с оценкой украинских чиновников, что Россия не настроена на серьезные переговоры, однако публичный отказ Киева от диалога с Москвой уже спровоцировал беспокойство в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки, особенно там, где последствия конфликта в виде повышения цен на продовольствие, топливо и другие товары и услуги ощущаются наиболее остро.

«Усталость от Украины — это реальная вещь для некоторых наших партнеров»,— заявил неназванный американский чиновник в комментарии The Washington Post.

Даже в американском обществе есть определенные изменения в части поддержки Киева. По данным октябрьского исследования Reuters / Ipsos, 65% граждан США обеспокоены возможной эскалацией конфликта, если Украине будет поставлено оружие большей дальности, которое может поразить «бесспорную российскую территорию», а 58% боятся, что РФ и Штаты движутся к ядерной войне. Несмотря на это, 66% американцев поддерживают предоставление вооружений Украине, хотя это и меньше апрельских показателей, которые тогда находились на уровне 73%. При этом 73% все равно уверены, что США должны и дальше поддерживать Украину даже в случае угрозы применения Россией ядерного оружия.

Украину разобрали по всем фронтам

Никуда не делись и опасения, что после промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября, на которых либо одна из палат, либо обе перейдут под контроль Республиканской партии, США могут сократить помощь Украине. Во всяком случае, среди республиканцев звучат голоса, что пора переходить к мирному урегулированию, а миллиарды долларов, потраченные на поддержку Киева, могли бы пойти и на решение проблем внутри США. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который 4 ноября с необъявленным визитом посетил украинскую столицу, при этом заверил, что поддержка Вашингтоном Киева останется «непоколебимой» и после выборов в Конгресс. Общий объем военных поставок Штатов Украине уже превысил $18,2 млрд с момента ввода российских войск на территорию страны 24 февраля.

Между тем в последнее время в СМИ и блогосфере распространялись слухи о том, что США якобы ведут закулисные переговоры с Россией о перемирии при сохранении за РФ сухопутного коридора в Крым в обмен на уход российских войск из Херсона.

Никаких подтверждений этого ни с одной из сторон не было. Однако в Киеве господин Салливан, в частности, заявил, что США отказываются от переговоров с Россией на условиях, при которых она сохраняет за собой часть украинских территорий. «Все сигналы, которые мы слышим от различных должностных лиц из России, начинаются с предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она отобрала у Украины силой. И это не только я считаю такие предложения неприемлемыми. Это неприемлемо по Устану ООН»,— сказал советник президента США. По его словам, диалог может начинаться с «полной деоккупации Украины».

Такое заявление наводит на мысль, что контакты на тему урегулирования между РФ и США все-таки могли иметь место, поскольку публично подобные условия Москва не называла. The Washington Post при этом допустила, что Владимир Зеленский все же может согласиться на какие-то контакты, однако до наступления зимы он попытается «зафиксировать как можно больше военных успехов», и тогда не исключено появление «окна для дипломатии».

Алексей Забродин

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...