Варины мечты

Подопечной Русфонда Варе Иштряковой 16 лет. После аварии, в которой погибли ее родители, девочку парализовало — нижняя часть тела не двигается. Варя живет в приемной многодетной семье. В России, став взрослым, человек с инвалидностью лишается многих возможностей. Становится сложнее собрать деньги на лечение и реабилитацию. Но Варя не сдается — этим летом поступила в колледж на архивоведение и начала подрабатывать, чтобы накопить денег на автомобиль, который поможет жить независимой активной жизнью.

Историю катастрофы Варя сама рассказывает у себя в социальных сетях. Родная мама Вари умерла, когда девочке было шесть. С тех пор Варя жила с отцом, его новой женой Виленой и двумя маленькими братиками. Шесть лет назад семья отправилась на машине на море. Ночью, когда Варя спала, случилось ДТП — лобовое столкновение. Вилена погибла на месте, мальчики получили незначительные повреждения. Папа умер через шесть дней, а Варю удалось спасти. Она пережила остановку сердца, две операции на брюшной полости и четыре на позвоночнике. Врачи не скрывали: разрыв спинного мозга, девочка не сможет ходить.

— Мне повезло,— спокойно говорит теперь Варя.— Если бы я тогда не пристегнулась, меня бы вообще не было.

После трагедии Варю выходили и взяли в семью новые родители — Катя и Алексей Семины. Несколько раз в год Варя ездит на реабилитацию в центр «Три сестры».

— Когда я была здесь в первый раз, я не умела даже пересаживаться с кровати на инвалидное кресло,— рассказывает девочка.— Меня тут многому научили, я стала гораздо-гораздо спокойнее. Только вспышки гнева еще бывают, а у вас нет?

На реабилитацию Варя выходит как на бой гладиаторов (на инвалидных колясках именно «ходят», как на кораблях, а не ездят и не катятся). Кудряшки собраны в боевой пучок на макушке. На ногах — ортезы.

— Сейчас Варя будет ходить,— улыбается молодой специалист по адаптивной физкультуре Рита.

Встать с первой попытки не получается. Через 12 шагов с Вариного носа вместе с каплями пота стекают очки. Рита успевает их подхватить. Пройдя пять метров, Варя почти падает без сил и показывает покрасневшие ладони с мозолями — руки горят.

— В детском доме, когда все засыпали, я закрывала глаза и мечтала,— вспоминает Варя.— Больше всего я хотела, чтобы у меня появилась большая и дружная семья. Вторая мечта была побывать в Париже. А третья — научиться ходить. Я написала об этом на своей страничке в соцсетях, и мечты начали сбываться. Сначала у меня появились мама с папой, брат и три сестры. А через год мы все поехали за границу. Я плакала от счастья! Но ходить я уже не буду никогда,— вздыхает девушка.— И все равно мне много чего хочется сделать: получить профессию, заниматься танцами на колясках, попробовать себя в качестве фотомодели, купить автомобиль, завести много друзей, с которыми мы будем ездить куда захотим.

В «Трех сестрах» Варю уже научили самостоятельно пересаживаться с инвалидного кресла на сиденье автомобиля. На эту новую мечту, автомобиль, девушка решила заработать сама. Пока откладывает ежемесячно свою пенсию — 15 тыс. руб. До совершеннолетия, до возможности управлять автомобилем Варе еще полтора года. Так далеко мы не загадываем и пока просто запускаем новую рубрику, где будем регулярно рассказывать про Варю и с помощью наших читателей удваивать Варину пенсию — пусть мечта приближается вдвое быстрее.

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Светлана Иванова, корреспондент Русфонда