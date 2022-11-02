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Коммерсантъ FM
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Минфин премировал инвесторов

Размещение ОФЗ прошло по высокой ставке

Вторую неделю подряд Минфин проводит масштабные заимствования на долговом рынке. По итогам трех аукционов министерство привлекло в бюджет 167 млрд руб., лишь на 12 млрд руб. ниже, чем неделей ранее. Однако для удовлетворения этого спроса инвесторы потребовали от Минфина повышенной премии, которая в случае ОФЗ с постоянным купоном составила рекордные 54 б. п. До конца года ведомство может занять еще 400–600 млрд руб., при этом основным инструментом заимствований останутся облигации с переменным купоном (флоатеры).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В среду, 2 ноября, Минфин продолжил активно привлекать средства на долговом рынке. Как и неделей ранее (см. “Ъ” от 27 октября), министерство провело безлимитные аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), плавающим купоном (ОФЗ-ПК) и переменным номиналом, размер которого зависит от уровня инфляции (ОФЗ-ИН).

Суммарный спрос на госбумаги составил 326 млрд руб., что лишь на 11 млрд ниже уровня предыдущей недели. Объем размещения сократился на 12 млрд руб., до 167 млрд руб.

Вместе с тем заметно изменились доли размещенных выпусков. В частности, объем размещенных инфляционных облигаций сократился до 11 млрд руб., тогда как неделей ранее эти бумаги были проданы на 33 млрд руб. Это произошло на фоне двукратного снижения спроса — с 41,7 млрд до 19,2 млрд руб.

Заметно снизился спрос и на флоатеры — с 219 млрд до 174 млрд руб. При этом объем размещения сократился со 123,6 млрд до 108,4 млрд руб. Цена отсечения снизилась с 97,32% до 97,04% от номинала. «Премия по средневзвешенной цене составила 0,54%, по цене закрытия — 0,68%, что на 12 и 5 п. п. выше уровня прошлого аукциона»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Снижение спроса на ОФЗ-ПК могло произойти на фоне снижения ликвидности в финансовой системе. По данным главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, структурный профицит банковской системы по состоянию на 2 ноября сократился в 2,3 раза — с 1,5 трлн до 640 млрд руб. «Такая ситуация связана не только с участием банков в аукционах Минфина, но и с клиентскими операциями»,— поясняет главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Снижение спроса на ОФЗ с переменными купоном и номиналом было компенсировано увеличением активности инвесторов в рамках аукциона ОФЗ-ПД. Спрос на такие бумаги составил 132,7 млрд руб., что почти вдвое выше показателя на прошлом аукционе и максимум в истории размещения этого выпуска. Минфин, удовлетворив 62 заявки, разместил облигации на 47,5 млрд руб. против 20,7 млрд руб. неделей ранее. Средневзвешенная ставка составила 10,9% годовых. По данным господина Ермака, на семь крупных сделок пришлось 63,2% от общего объема размещения. Для достижения такого результата, как считает эксперт, эмитенту пришлось предоставить рекордную премию по доходности в размере 57 б. п. к средневзвешенной доходности вторичных торгов. «В последние годы Минфин предпочитал не давить на вторичный рынок, и премия по доходности обычно не превышала 5–10 б. п.»,— указывает Михаил Васильев.

До конца года Минфин продолжит предлагать рынку ОФЗ с разными параметрами, чтобы максимизировать привлечение средств, считают участники рынка.

«Большие потребности в заимствованиях обусловлены как плановыми погашениями госдолга, так и ожидаемым дефицитом в ноябре—декабре и в следующие годы»,— отмечает Дмитрий Монастыршин. По оценке Минфина, в этом году дефицит бюджета составит 1,3 трлн руб., допуская, что он может быть выше. По оценке аналитиков Совкомбанка, дефицит, вероятно, достигнет 2 трлн руб. «На его покрытие Минфин выделил 1 трлн руб. из ФНБ, а остаток, скорее всего, будет закрываться за счет внутренних займов»,— отмечает господин Васильев. До конца года он не исключает проведения заимствований в объеме 400–600 млрд руб. При этом основная ставка будет делаться на облигации с плавающей ставкой, тем более что концу года в банковской системе должна улучшиться ситуация с ликвидностью по мере увеличения трат бюджета.

Виталий Гайдаев

  • Газета «Коммерсантъ» №205 от 03.11.2022, стр. 8

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