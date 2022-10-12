Защитники ипотечества

С начала октября банки начали планомерно повышать ставки по ипотечным кредитам. У некоторых из них ставки по собственным программам перевалили за 11% годовых. Банкиры ссылаются на общее удорожание привлечения средств и планируют «следить за ситуацией». Одним из существенных факторов этой ситуации эксперты называют риски невозврата кредитов в условиях частичной мобилизации. Предпосылок для прекращения роста ипотечных ставок опрошенные “Ъ” банкиры пока не видят.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

С начала октября ставки по ипотеке увеличили уже восемь банков из топ-20. Среди них Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк и другие. Повышение ставок коснулось собственных программ кредитных организаций на первичном и вторичном рынках, а также рефинансирования.

На самый серьезный рост пошел банк «Уралсиб», повысив ставки сразу на 1,5 п. п., до 12,99% годовых, установив самую высокую планку среди крупнейших профильных банков, свидетельствуют данные мониторинга АО «Дом.РФ». В Сбербанке и ВТБ подняли ставки на 0,5 п. п., до 10,4% годовых. В результате сейчас ставки по ипотечным кредитам у 12 крупнейших банков превышают 10% годовых, а у пяти — 11% годовых.

В АТБ планируют повышение ставок по льготным программам — дальневосточной ипотеке и ипотеке с господдержкой на новостройки — до 1,5% и 6,7% годовых соответственно. В банке «Дом.РФ» до конца недели планируют повысить ставки по собственным программам на 0,2–0,6 п. п. Вместе с тем в Новикомбанке и Абсолют-банке пока не рассматривают вариант повышения процентных ставок. Остальные опрошенные банки указывают, что будут корректировать ставки «в зависимости от рыночной ситуации».

В Сбербанке, объясняя причины роста, ссылаются на увеличение доходности ОФЗ, «как долгосрочных, так и краткосрочных, что повлияло на повышение ставок по ипотечным кредитам у ряда банков». В Альфа-банке (повысил ставки в конце сентября на 0,5 п. п.) также в первую очередь ориентируются на доходность по ОФЗ. По данным Московской биржи, сейчас доходность по долгосрочным выпускам гособлигаций составляет около 10,5% годовых, по среднесрочным — 9–10% годовых. За месяц ставки выросли на 1–1,5 п. п. В ГПБ, «Уралсибе» и банке «Зенит» указали в том числе на удорожание фондирования. Другие банки (ВТБ, банк «Санкт-Петербург» и др.) ссылаются на действия конкурентов.

Размер повышения базовой процентной ставки по кредиту зависит от многих факторов. По словам директора департамента разработки продуктов и клиентского сервиса Новикомбанка Елены Трофимовой, несмотря на недавнее снижение ключевой ставки (см. “Ъ” от 17 сентября), банки не стали пересматривать условия по кредитам. «В настоящий момент предпосылок для дальнейшего снижения ключевой ставки, вероятно, нет, и крупнейшие игроки начали менять условия с учетом новых реалий»,— поясняет она. На последнем заседании совета директоров глава ЦБ Эльвира Набиуллина допустила возможность повышения ставок на ближайших заседаниях.

Независимый эксперт Ольга Ульянова указывает и на «прессинг со стороны источников фондирования». По ее словам, «население испытывает существенный стресс, и есть тенденции к заметному оттоку вкладов как по причине отъезда граждан из страны, так и из-за мобилизации и боязни за сохранность средств». По данным ЦБ, с момента объявления мобилизации объем наличных в обращении увеличился почти на 800 млрд руб. В связи с этим фактором банкам придется повышать ставки по вкладам, однако они вряд ли смогут повлиять на долгосрочное фондирование, которое необходимо для фондирования выдачи ипотечных кредитов, считает эксперт.

При этом, по словам источника “Ъ” в крупном банке, кредитные организации сейчас закладывают в процентную ставку повышенные риски невозврата на фоне мобилизации. «Все это может породить волну неплатежей. Соответственно, банкам нужно увеличивать процентную маржу, чтобы покрыть и кредитные риски, и административные расходы, связанные с ведением бизнеса»,— говорит Ольга Ульянова. При этом на текущем этапе никто не может оценить масштаб кредитных потерь банков из-за мобилизации, добавляет другой собеседник “Ъ” на рынке.

Вслед за повышением ставок со стороны банков-маркетмейкеров (которые занимают не менее 80% рынка) было бы логично ожидать повышения ставок со стороны других ипотечных игроков, считает Ольга Ульянова. До конца года, полагает зампред банка «Зенит» Наталья Тутова среднерыночные ставки по ипотеке могут вырасти еще на 1–1,5 п. п.

Ольга Шерункова