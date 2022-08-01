Комбайны теряют покупателей

Темпы роста продаж российской сельхозтехники весной значительно замедлились, и сегмент показал рост на 21,7% по итогам полугодия в деньгах. В целом с учетом иностранной техники продажи в РФ могли упасть на 40%. Хотя российские производители понемногу решают проблемы с импортными комплектующими, уход западной техники, крепкий рубль и дорогие кредиты, вероятно, приведут к снижению продаж сельхозтехники в РФ по итогам года не менее чем на 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Продажи отечественной сельхозтехники в РФ в первом полугодии выросли на 21,7%, до 113,3 млрд руб., подсчитали в «Росспецмаше». При этом объем производства увеличился на 6%, до 117,6 млрд руб. Темпы роста как реализации, так и выпуска замедлились по итогам второго квартала более чем вдвое: так, по итогам января—марта они составляли 46,8% (55,7 млрд руб.) и 12,3% (65,2 млрд руб.) соответственно.

Еще хуже ситуация с динамикой экспорта: в январе—июне он просел на 2,3%, составив 10,2 млрд руб., тогда как в первом квартале отгрузки за рубеж выросли на 30% (до 5,1 млрд руб.). Наибольшее снижение поставок, говорят в ассоциации, пришлось на Германию. «Также значительно сократились отгрузки сельхозмашин в Литву и Киргизию. На 13–17% снизились зарубежные поставки в Болгарию, Польшу, Казахстан»,— отмечают там. Среди сегментов техники больше всего просел экспорт зерноуборочных, кормоуборочных комбайнов и энергонасыщенных тракторов. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting отмечает, что при нынешнем курсе рубля российская продукция будет не так привлекательна для зарубежного фермера. По его прогнозу, по итогам года экспорт сократится примерно на 10%.

На внутреннем рынке по сегментам ситуация схожая: реализация зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов сократилась на 37% (до 2,4 тыс. штук) и 27,3% (до 152) соответственно. Продажи тракторов по итогам полугодия показали скромный рост на 0,7%, почти до 2,9 тыс. штук. Однако рынок вытянули растущие продажи плугов (на 13,8%, почти до 2 тыс. штук), сеялок (на 6,1%, 3,8 тыс.), а также опрыскивателей (на 28,2%, до 1,3 тыс.). В «Росспецмаше» объясняют это временным снижением производства зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов из-за отказа отдельных иностранных компаний поставлять комплектующие: «Сейчас ситуация постепенно нормализуется, темпы производства восстанавливаются».

Наиболее критичная ситуация с комплектующими фиксировалась в марте—мае. Это подтверждала и директор профильного департамента Минпромторга Мария Елкина в ходе круглого стола в «Российской газете», указывая, что сейчас компании перестроились на российских и белорусских производителей, а также поставщиков из «дружественных стран». По ожиданиям Минпромторга, к концу года заводы полностью восстановят темпы производства.

Дмитрий Бабанский полагает, что при сохранении текущих условий по итогам года внутренний рынок также сократится, что связано с удорожанием техники (дорогие кредиты, нарушения цепочек поставок) и снижением покупательной способности аграриев. Исправить ситуацию может помочь увеличение масштабов господдержки, направленной на сдерживание роста стоимости техники для фермеров,— льготные кредиты, лизинг, скидки по программе правительства 1432.

«Росспецмаш» предлагает расширить финансирование программы 1432, по которой аграриям субсидируется скидка на технику «в соответствии с фактической потребностью производителей сельхозтехники, и предусмотреть возможность корректировки цен» в рамках господдержки для увеличения объемов производства.

Спрос на технику со стороны аграриев сейчас относительно неплохой, хотя цены на сельхозпродукцию не самые высокие, говорит председатель правления ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов. «Сегмент импортной техники в штуках за полгода сократился примерно на 50% к прошлому году по объему отгрузок клиентам,— продолжает он.— Весь рынок — примерно на 40%, исходя из того, что у российских производителей была разная ситуация с возможностями выпуска, например ПТЗ нашел возможности для роста производства». По итогам года он ожидает падения рынка сельхозтехники в РФ примерно на 30–40%, отмечая, что в сегменте иностранной техники ситуация до конца года уже не выправится.

Ольга Никитина