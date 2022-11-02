Бывший генерал СКР освободился от судимости

Московский городской суд (МГС) снял судимость с бывшего заместителя руководителя ГСУ СКР по Москве генерал-майора юстиции Дениса Никандрова. Экс-генерал был фигурантом громкого расследования о подкупе ряда высокопоставленных сотрудников СКР, целью которого было освобождение от уголовной ответственности одного из ближайших соратников вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой). Денис Никандров был осужден в 2018 году. Благодаря сделке с прокуратурой он получил относительно небольшой срок и уже годом позже вышел на свободу. Впрочем, Таганский суд Москвы в снятии судимости ему недавно отказал, посчитав, что экс-генерал до конца не исправился, но МГС пошел бывшему высокопоставленному следователю навстречу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Никандров (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Денис Никандров (в центре)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заседание, на котором рассматривалась жалоба Дениса Никандрова на решение Таганского суда, прошло в Мосгорсуде в закрытом для публики режиме.

Дело в том, что защитник господина Никандрова, увидев в зале корреспондента “Ъ”, сразу обратился к суду с ходатайством о проведении слушаний за закрытыми дверями.

Мотивировал свою просьбу адвокат тем, что в ходе рассмотрения жалобы будут изучаться вопросы, касающиеся семьи и несовершеннолетних детей экс-генерала.

Прокурор поддержала просьбу адвоката, после чего судья попросила присутствовавших покинуть зал заседаний. Обратно их пустили уже буквально через десять минут на оглашение постановления. За это время стороны, видимо, успели изучить представленные защитником характеризующие господина Никандрова материалы, выслушать его самого, а также изучить его приговор и решение Таганского суда Москвы, отказавшего в снятии судимости.

В результате апелляционная инстанция МГС решение Таганского суда, принятое 20 сентября, отменила. Городской суд постановил удовлетворить просьбу бывшего генерал-майора юстиции о снятии с него судимости.

При выходе из зала заседаний Денис Никандров и его защитник отказались от каких-либо комментариев.

Как сообщал ранее “Ъ”, бывший заместитель начальника столичного ГСУ Денис Никандров был фигурантом одного из самых громких расследований последнего времени, касающегося сотрудников правоохранительных органов. Уголовное дело в отношении заместителя руководителя столичного ГСУ СКР по материалам ФСБ в 2016 году лично возбудил Александр Бастрыкин. Как установила ФСБ, которой дело в отношении генерала Никандрова для дальнейшего расследования передала Генпрокуратура, фигурант был задействован в коррупционной схеме, целью которой было освобождение из-под стражи, а затем и от уголовной ответственности криминального авторитета Андрея Кочуйкова (Итальянец), являвшегося ближайшим соратником вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

Денис Никандров заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Генпрокуратурой, в рамках которого признал свою вину и дал показания об участии в коррупционной схеме своего непосредственного начальника, руководителя столичного ГСУ Александра Дрыманова.

В итоге Денис Никандров был приговорен в августе 2018 года к 5,5 года колонии строгого режима. Его дело было рассмотрено за один день в особом порядке. При рассмотрении жалобы защиты бывшего генерала Верховный суд РФ снизил тяжесть совершенного преступления с особо тяжкого на тяжкое и режим колонии на общий. Это позволило пересчитать назначенный Денису Никандрову срок по формуле «день в СИЗО — полтора дня в колонии». В результате осужденный очень быстро получил право просить об условно-досрочном освобождении, которого и добился в мае 2019 года.

Алексей Соковнин