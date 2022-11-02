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Коммерсантъ FM
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Боевики раскрыли тайны полицейского следствию

Борец с терроризмом из Дагестана изучил дело о собственном терроре

Как стало известно “Ъ”, экс-начальник отдела МВД по Кизлярскому району Дагестана Гази Исаев, которого следствие обвиняет в содействии смертницам, совершившим теракты в 2010 году в московском метро, и его адвокаты завершили ознакомление с материалами громкого уголовного дела. Теперь оно будет направлено на утверждение обвинения в Генпрокуратуру. Фигурант расследования считает, что его оговорили осужденные боевики, с которыми он и боролся.

Защита не сомневается в том, что Гази Исаев (справа) вскоре предстанет перед военным судом, где в его защиту выступят боевые товарищи

Защита не сомневается в том, что Гази Исаев (справа) вскоре предстанет перед военным судом, где в его защиту выступят боевые товарищи

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Защита не сомневается в том, что Гази Исаев (справа) вскоре предстанет перед военным судом, где в его защиту выступят боевые товарищи

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” адвокат Эльдар Хастинов, он и его коллеги завершили ознакомление со всеми 150 томами уголовного дела. Причем читать им пришлось в ускоренном темпе, поскольку Басманный суд дважды за последние месяцы ограничивал обвиняемого Гази Исаева и его представителей в сроках. «В первый раз это произошло 15 июля, когда судья Наталья Дударь вынесла постановление о том, что данную процедуру мы должны завершить ко 2 сентября,— пояснил господин Хастинов,— но потом еще раз в том же суде нас ограничили 31 октября».

При этом адвокат заметил, что после каждого ограничения защитники направляли в Мосгорсуд жалобы, но их рассмотрение затягивалось. «Жалобу на первое ограничение должны были рассмотреть 31 октября, но, поскольку чтение материалов уже было завершено, мы ее отозвали,— уточнил защитник.— А вторая жалоба даже не была назначена к рассмотрению, да она уже и потеряла всякий смысл».

По словам господина Хастинова, 7 ноября защитники вызваны в ГСУ СКР, где им, скорее всего, предложат подписать протокол о завершении ознакомления, после чего руководитель следственной группы должен будет направить обвинительное заключение на утверждение в Генпрокуратуру РФ. «То, что оно будет подписано, сомнений не вызывает»,— сказал Эльдар Хастинов, отметив, что дело направят на рассмотрение по существу во 2-й Западный окружной военный суд.

«Нам есть что сказать суду,— подчеркнул защитник.— Многие сослуживцы и товарищи Гази Магомедовича (Исаева.— “Ъ”) готовы в качестве свидетелей защиты выступить на процессе, рассказав о его заслугах в искоренении терроризма и бандитизма в Кизлярском районе Дагестана».

Сам Гази Исаев не признает вину, тем более что обвинение против него строится на показаниях осужденных боевиков, с которыми он и боролся. «Мы считаем, эти показания даны из мести»,— заявил господин Хастинов.

Как уже сообщал “Ъ”, Гази Исаев был назначен начальником отдела МВД по Кизлярскому району в 2010 году. За активную борьбу с бандподпольем он был отмечен многочисленными наградами, в том числе благодарностью директора ФСБ Александра Бортникова. Однако в ноябре 2020 года сотрудники того же ФСБ задержали Гази Исаева, доставили его в Москву, где фигуранту предъявили обвинения в том, что он состоял в банде, преступном сообществе и участвовал в совершенных их членами терактах (ст. 209, 210 и 205 УК РФ).

В ГСУ СКР полагают, что еще в середине 2000-х годов, будучи молодым офицером, Исаев, разделяя экстремистскую идеологию боевиков, вступил в ОПС «Имарат Кавказ» (запрещен в России), после чего стал оказывать террористам разнообразную помощь. Следствие считает, что Гази Исаев информировал их о готовившихся спецоперациях, передавая им служебную информацию. Он же, по версии следствия, перевозил участников ОПС на своей машине, благодаря чему бандитам удавалось уходить от проверок и преследования.

Самым тяжким преступлением из вменяемых в вину офицеру стало соучастие в двойном теракте 2010 года в столичном метрополитене. Именно он, считают в ГСУ СКР, доставил на автомобиле одну из смертниц с закрепленным на ней самодельным взрывным устройством на автостанцию в районе Кизляра, откуда та выехала в Москву для совершения теракта. В результате взрывов, совершенных 29 марта 2010 года на станциях «Лубянка» и «Парк культуры», погиб 41 человек и более 100 получили ранения.

Исполнительницы терактов погибли, организаторов ОПС во главе с Магомедали Вагабовым в ходе спецопераций уничтожил спецназ ФСБ, а один из пособников, Магомед Нуров, по приговору того же военного суда получил пожизненный срок.

Алексей Соковнин

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