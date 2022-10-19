США готовятся ко дню независимых

Демократическая партия США, еще недавно постепенно усиливавшая свои позиции перед выборами в Конгресс 8 ноября, теперь оказалась в непростой ситуации. Независимые избиратели, которые традиционно идеологически ближе к демократам, похоже, разочаровались в их способностях решать экономические проблемы, а также бороться с преступностью и нелегальной иммиграцией. А ведь именно американцы, не принадлежащие ни к одной из партий,— это ключевой для любой предвыборной гонки в США электорат. Преимущество Демократической партии тает на глазах, и это может грозить ей потерей большинства не только в Палате представителей, но и в Сенате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Джо Байден

Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

По мере приближения дня выборов в Конгресс США наметившаяся несколько месяцев назад тенденция усиления позиций демократов стала ослабевать. Преимущество теряет как Демократическая партия в целом, так и ее лидер — президент США Джо Байден. Это следует из последних опросов общественного мнения. Причем тренд можно наблюдать как в опросах исследовательских институтов консервативного толка, например, Rasmussen Reports, так и в исследованиях, проводимых организациями и структурами, которые считаются более либеральными,— The New York Times / Siena College или CNN / SSRS.

Если сравнивать результаты сентябрьского опроса The New York Times / Siena с опубликованными в этот понедельник данными, то выясняется, что Республиканская партия усилила свои позиции на четыре процентных пункта (п. п.) — до 49%. Именно такой процент избирателей теперь готов проголосовать за республиканского кандидата в Конгресс США.

Другая важная деталь, упомянутая в этом опросе: Демпартия теряет позиции среди независимых избирателей-женщин. Если в сентябре у демократов в этой категории было преимущество в 14 п. п., то в октябре перевес уже оказался на стороне республиканцев.

Из другого опроса — от Rasmussen Reports — следует, что в целом среди избирателей, не причисляющих себя ни к одной из партий (как женщин, так и мужчин), 46% респондентов отдают предпочтение Республиканской партии, а 30% — демократам. Напомним, что именно независимые избиратели решают исход большинства предвыборных гонок в США. Всего за неделю по стране, согласно этому опросу, республиканцы укрепили свои позиции на три пункта. Если бы выборы в Конгресс состоялись сегодня, то 48% вероятных избирателей США проголосовали бы за кандидата от республиканцев, а 41% — за демократа.

В опросе CNN / SSRS, опубликованном неделей ранее, потенциальные избиратели все еще отдавали предпочтение демократам (50% против 47%). Однако уже тогда была отмечена тревожная для партии тенденция: в ключевых с точки зрения выборов в Конгресс штатах чаша весов начинала перевешивать в пользу республиканцев. 48% избирателей в колеблющихся округах «отклонялись» вправо, в то время как 43% отвечали, что будут голосовать за демократов.

В наиболее значимых с электоральной точки зрения штатах, где республиканцы уже вырвали лидерство у демократов, компания Rasmussen Reports обратила внимание на другой аспект — падение рейтингов поддержки Джо Байдена. В Аризоне, Джорджии и Пенсильвании деятельность президента одобряют по 41% избирателей, в Мичигане — 46%, в Огайо и Висконсине — 43%. В целом по стране главу Белого дома поддерживает 42,5% избирателей (это следует из данных национального агрегатора рейтингов FiveThirtyEight).

Причем если электорат, одобряющий деятельность господина Байдена, в октябре был стабильным, то процент недовольных увеличивался. Сейчас таковых 53,2%.

Как выяснилось из опроса от The New York Times / Siena, если бы президентские выборы состоялись сегодня и Джо Байден конкурировал бы с бывшим президентом-республиканцем Дональдом Трампом, то проиграл бы ему, уступив 1 п. п. (45% против 44%). В сентябре же, согласно опросу от Yahoo / YouGov, нынешний американский президент лидировал с отрывом в 6 п. п. (48% против 42%).

FiveThirtyEight по-прежнему с большей долей вероятности (63%) прогнозирует, что демократы удержат контроль над Сенатом, но оговаривается: по сравнению с ситуацией месячной давности республиканцы укрепили свои позиции. Особенно явно это проявляется в свете того, что, согласно последним опросам, в двух гонках в Сенат демократы недавно потеряли свое лидерство.

Речь идет о борьбе за кресло от Висконсина, где сенатор-республиканец Рон Джонсон получил преимущество в 2,5 п. п. перед вице-губернатором Манделой Барнсом, а также в Неваде, где генеральный прокурор республиканец Адам Лаксальт опережает по опросам сенатора Кэтрин Кортес Масто.

FiveThirtyEight также практически не оставляет демократам надежды на победу в нижней палате Конгресса, давая такому сценарию 27% вероятности. Ещё меньше (26%) возможностей у демократов удержать контроль над обеими палатами. У республиканцев вероятность получить большинство во всем Конгрессе выше — 37%.

Перелом тренда на рост популярности Демпартии, по замечанию Forbes, в значительной степени обусловлен растущими опасениями американского избирателя из-за ситуации в экономике. И именно это «продолжает отталкивать американцев от партии президента», считает издание.

Это подтверждает и опрос, проведенный Schoen Cooperman Research. Он показывает, что демократы проигрывают республиканцам в первую очередь из-за того, что слишком увлеклись вопросами, которые независимые избиратели не считают приоритетными. Исследование показало: принадлежащие к этой категории американцы в большей степени по сравнению с избирателями в целом восприимчивы к аргументам республиканцев против демократов, касающимся роста цен, преступности и нелегальной иммиграции. В свою очередь, демократы будто не обращают внимания на эту критику, фактически игнорируя ее.

В итоге, после того как республиканцы и демократы обнародовали свои программы и обменялись мнениями в ходе дебатов и в предвыборных роликах, 5 пунктов преимущества Демпартии превратились в 8 пунктов преимущества консерваторов.

При этом любопытно, что идеологически большинство независимых избирателей склоняется к философии Демпартии. Представители этой категории в целом согласны с ее основными постулатами: 71% поддерживают право на аборт на федеральном уровне лишь с незначительными ограничениями, 57% выступают за ограничение права на обладание оружием, 61% уверен, что Дональд Трамп должен быть привлечен к ответственности за действия его сторонников 6 января 2021 года у Капитолия. Однако приоритет для этих избирателей «здесь и сейчас» — экономика (59%). Комментируя сложившуюся ситуацию, издание The Hill отметило: «Эти избиратели считают, что демократы не в состоянии ответить на основные вызовы, стоящие перед Америкой, и, что еще хуже, не в курсе самых серьезных проблем страны. Именно это заставляет их голосовать за республиканцев, даже несмотря на негативное отношение к ним».

Екатерина Мур, Вашингтон