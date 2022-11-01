Потребители отметили мобилизацию

В октябре 2022 года, по данным опросов ФОМ для ЦБ, проведенных с 3 по 13 октября (при уже объявленной «частичной мобилизации»), потребительские настроения граждан заметно ухудшились — их индекс просел на 5,1 пункта к сентябрю. При этом индекс оценок текущей ситуации даже немного подрос (на 0,2 процентного пункта), а ухудшение итогового индикатора повлекло за собой снижение индекса ожиданий, обвалившегося на 8,6 пункта за месяц по всем параметрам — от перспектив личного материального положения на год вперед до перспектив изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед (см. график). На фоне «роста неопределенности», как поясняют в ЦБ, увеличилась склонность домохозяйств к сбережению, в том числе в наличных, а склонность к покупкам дорогостоящих товаров, напротив, снизилась. «Те, кто из-за мобилизации мог ощутить изменение текущей ситуации, либо призваны, либо уехали из страны, либо залегли на дно. Соответственно, в опросе они принять участие не могли. Ну а остальные, по-видимому, никаких изменений к худшему не ощутили: дефицит на рынке труда из-за мобилизации усилился, зарплаты, по-видимому, кое-где выросли. А что еще нужно среднестатистическому россиянину? Но ожидания ухудшились и у участников опроса, причем весьма резко. Логично, ведь завтра могут призвать и их»,— рассуждают аналитики Telegram-канала MMI.

Показатели, характеризующие потребительскую активность граждан, на неделе с 17 по 23 октября подтверждают некоторое восстановление динамики спроса после первых недель «мобилизационного» шока. По данным Сбериндекса (характеризует потребительские расходы по картам «Сбера»), номинальные покупки товаров и услуг за период выросли на 7,2% (6,1% и 5,9% в предыдущие две недели) за счет оживления спроса на непродовольственные товары и услуги при одновременном замедлении роста трат на еду. Средние же недельные номинальные расходы граждан с 17 по 23 октября, рассчитанные по собственной панели исследователями холдинга «Ромир», сократились на 3,5%, до 5,5 тыс. руб., тогда как неделей ранее они составляли чуть более 5,7 тыс. руб. (максимум с начала года). В годовом выражении индекс недельных расходов «Ромир» вырос на 5,7% против 5,3% на неделе с 10 по 16 октября.

Артем Чугунов