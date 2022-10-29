Страна бронирует Россию

Отток из страны части экономически активного населения и небольшое количество выходных дней на ноябрьские праздники в этом году снизили спрос на путешествия: число забронированных туров оказалось на 20% ниже значения прошлого года, авиабилетов — на 40%. Спрос сохранился на поездки внутри страны на небольшие расстояния. Самым востребованным пакетным зарубежным направлением, несмотря на рост цен, осталась Турция, самостоятельные туристы фокусируются на странах постсоветского пространства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Количество организованных туров, проданных на праздничные выходные 4–6 ноября, в этом году оказалось на 20% меньше, чем годом ранее, подсчитали в Travelata.ru. Как считают аналитики, динамика связана не только с общей конъюнктурой рынка, но и с сокращением числа выходных дней. Годом ранее в ноябре было четыре выходных дня подряд, напоминает директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Собеседник “Ъ” в одной из систем бронирования авиабилетов говорит о снижении их продаж на праздники на 40%. Он также отмечает более короткие выходные, но сомневается, что дополнительный день мог бы увеличить число бронирований более чем на 10–15%. Основным фактором источник “Ъ” считает отток экономически активного населения из страны из-за частичной мобилизации. Хотя в Tez Tour называют период востребованным для поездок, отмечая, что в этом году на ноябрьские праздники также приходятся школьные каникулы. В Fun & Sun и «Слетать.ру» говорят, что объем бронирований сопоставим с показателями прошлого года.

Средний чек при бронировании туров на ноябрьские праздники, по данным Travelata.ru, за год вырос на 7%, до 109 тыс. руб. Сдержанная динамика во многом объясняется значительной долей в структуре продаж внутренних направлений. Россия, по данным сервиса, сформировала 33% спроса против 13% годом ранее. В Ostrovok.ru отмечают, что доля внутренних бронирований средств размещения за год выросла с 66% до 83%. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает рост продаж туров по России на ноябрьские праздники в 20% год к году, связывая это с активным восстановлением рынка после шока, вызванного частичной мобилизацией.

В среднем на отдых внутри страны туристы, по данным Travelata.ru, потратят 42,5 тыс. руб., что на 22% выше показателя прошлого года. Управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович поясняет, что в этом году соотечественники все чаще бронируют туры без перелета. Это связано как с закрытием южных аэропортов, увеличением времени перевозки, так и со стремлением туристов сэкономить.

Сергей Ромашкин добавляет, что короткие праздники стимулируют туристов выбирать направления для поездок на машине или поезде, такие как Санкт-Петербург и Подмосковье. В OneTwoTrip отмечают, что все же решившиеся на перелеты внутри страны туристы на праздники чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу.

Самым востребованным пакетным направлением, по данным Travelata.ru, на ноябрьские праздники остается Турция, хотя доля страны в структуре продаж за год размылась с 48% до 38%, а средний чек вырос на 39%, до 122 тыс. руб. Несмотря на это, Турция сохраняет привлекательность как доступное направление, говорит господин Данилович. Египет в этом году, по данным Travelata.ru, формирует 14% бронирований на ноябрьские праздники против 24% годом ранее. Расходы на путешествие выросли на 13%, до 151 тыс. руб. Также туристы активно летают в ОАЭ (6% продаж) и Таиланд (4%).

Собеседник “Ъ” на рынке бронирования авиабилетов говорит, что спрос самостоятельных туристов на полеты в страны дальнего зарубежья на праздники за год сократился на 34%, а интерес к странам постсоветского пространства вырос на 90%. В последнем случае динамика объясняется, в частности, снятием ограничений из-за COVID-19, поясняет он. Этот тренд укладывается в статистику OneTwoTrip, где наиболее востребованными городами для покупки билетов на праздники называют Ереван, Стамбул, Худжанд, Астану и Баку. Представитель сервиса Елена Шелехова указывает также на заметный рост спроса на билеты в Тель-Авив и Белград.

Александра Мерцалова