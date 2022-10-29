Страна бронирует Россию

Отток из страны части экономически активного населения и небольшое количество выходных дней на ноябрьские праздники в этом году снизили спрос на путешествия: число забронированных туров оказалось на 20% ниже значения прошлого года, авиабилетов — на 40%. Спрос сохранился на поездки внутри страны на небольшие расстояния. Самым востребованным пакетным зарубежным направлением, несмотря на рост цен, осталась Турция, самостоятельные туристы фокусируются на странах постсоветского пространства.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Количество организованных туров, проданных на праздничные выходные 4–6 ноября, в этом году оказалось на 20% меньше, чем годом ранее, подсчитали в Travelata.ru. Как считают аналитики, динамика связана не только с общей конъюнктурой рынка, но и с сокращением числа выходных дней. Годом ранее в ноябре было четыре выходных дня подряд, напоминает директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев. Собеседник “Ъ” в одной из систем бронирования авиабилетов говорит о снижении их продаж на праздники на 40%. Он также отмечает более короткие выходные, но сомневается, что дополнительный день мог бы увеличить число бронирований более чем на 10–15%. Основным фактором источник “Ъ” считает отток экономически активного населения из страны из-за частичной мобилизации. Хотя в Tez Tour называют период востребованным для поездок, отмечая, что в этом году на ноябрьские праздники также приходятся школьные каникулы. В Fun & Sun и «Слетать.ру» говорят, что объем бронирований сопоставим с показателями прошлого года.
Средний чек при бронировании туров на ноябрьские праздники, по данным Travelata.ru, за год вырос на 7%, до 109 тыс. руб. Сдержанная динамика во многом объясняется значительной долей в структуре продаж внутренних направлений. Россия, по данным сервиса, сформировала 33% спроса против 13% годом ранее. В Ostrovok.ru отмечают, что доля внутренних бронирований средств размещения за год выросла с 66% до 83%. Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин оценивает рост продаж туров по России на ноябрьские праздники в 20% год к году, связывая это с активным восстановлением рынка после шока, вызванного частичной мобилизацией.
В среднем на отдых внутри страны туристы, по данным Travelata.ru, потратят 42,5 тыс. руб., что на 22% выше показателя прошлого года. Управляющий директор «Слетать.ру» Евгений Данилович поясняет, что в этом году соотечественники все чаще бронируют туры без перелета. Это связано как с закрытием южных аэропортов, увеличением времени перевозки, так и со стремлением туристов сэкономить.
Сергей Ромашкин добавляет, что короткие праздники стимулируют туристов выбирать направления для поездок на машине или поезде, такие как Санкт-Петербург и Подмосковье. В OneTwoTrip отмечают, что все же решившиеся на перелеты внутри страны туристы на праздники чаще всего выбирают Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу.
Самым востребованным пакетным направлением, по данным Travelata.ru, на ноябрьские праздники остается Турция, хотя доля страны в структуре продаж за год размылась с 48% до 38%, а средний чек вырос на 39%, до 122 тыс. руб. Несмотря на это, Турция сохраняет привлекательность как доступное направление, говорит господин Данилович. Египет в этом году, по данным Travelata.ru, формирует 14% бронирований на ноябрьские праздники против 24% годом ранее. Расходы на путешествие выросли на 13%, до 151 тыс. руб. Также туристы активно летают в ОАЭ (6% продаж) и Таиланд (4%).
Собеседник “Ъ” на рынке бронирования авиабилетов говорит, что спрос самостоятельных туристов на полеты в страны дальнего зарубежья на праздники за год сократился на 34%, а интерес к странам постсоветского пространства вырос на 90%. В последнем случае динамика объясняется, в частности, снятием ограничений из-за COVID-19, поясняет он. Этот тренд укладывается в статистику OneTwoTrip, где наиболее востребованными городами для покупки билетов на праздники называют Ереван, Стамбул, Худжанд, Астану и Баку. Представитель сервиса Елена Шелехова указывает также на заметный рост спроса на билеты в Тель-Авив и Белград.