Конвертация инвесторов

Как стало известно “Ъ”, к российским брокерам активно переходят клиенты популярной среди отечественных инвесторов американской Interactive Brokers (IB). Во многом это связано с расконвертацией депозитарных расписок в российские акции, которыми можно торговать только на локальном рынке. Но источники “Ъ” говорят также о дополнительных сложностях и проверках со стороны IB. Пока речь идет об ограниченном числе брокеров и тысячах клиентов. Однако многие российские инвесторы продолжают пользоваться услугами IB, несмотря на повышенные риски, включая возможность усиления санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Источник “Ъ” на финансовом рынке рассказал в кулуарах конференции Smartlab о переходе ряда российских клиентов американской Interactive Brokers к отечественным брокерам. Факт перехода подтвердил собеседник “Ъ” в крупной брокерской компании, отметив, что процесс начался в августе—сентябре и связан с расконвертацией ADR российских эмитентов, а также в ИК «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс») и «Иволге Капитал». Другие брокеры, не находящиеся под санкциями, “Ъ” не ответили.

Закон, обязывающий российских эмитентов свернуть программы депозитарных расписок и конвертировать их в акции, был принят в апреле. Программы ADR имели четыре десятка компаний и банков, в частности, «Газпром», Сбербанк, МТС, «Норильский никель». Часть из них получила разрешение от правительства сохранить программы бессрочно, большинство эмитентов должны были их закрыть. Конвертация началась 15 августа и должна завершиться 11 ноября.

Операционный директор «Цифра брокер» Галина Карякина уточнила, что в компанию пришли до тысячи клиентов IB. «Мы переводили бумаги к нам по месту хранения в Freedom Finance Europe. ADR на российские акции мы конвертируем с поставкой на счета клиентов в инвестиционную компанию "Точка брокер"»,— рассказала госпожа Карякина. Также в компанию обращались потенциальные клиенты с российскими акциями, поскольку IB отказывался выводить их на счета депозитариев в НРД. Через цепочку номинального держания эти ценные бумаги переводились на российскую биржу, «чтобы клиенты могли ими торговать», пояснила госпожа Карякина.

По словам управляющего директора компании «Иволга Капитал» Дмитрия Александрова, IB рекомендует клиентам переводить ценные бумаги эмитентов с российскими активами, в частности депозитарные расписки, на акции Yandex, VK, Ozon и другие.

Американский брокер также усилил проверки в отношении некоторых клиентов, говорят участники рынка. По словам начальника управления брокерского обслуживания БК «Ингосстрах-Инвестиции» Натальи Кондратьевой, «IB стал запрашивать дополнительные документы у россиян», которые уже и так испытывали «проблемы с переводом валюты». В результате возрастали риски клиентов, в том числе вероятность блокировки активов на счетах брокера. «Брокер — американский, подчиняется законодательству США. Если будут какие-то ограничения для российских клиентов со стороны США, то он вынужден будет их оперативно исполнить»,— пояснила госпожа Кондратьева.

Повышенное внимание IB коснулось не только российских инвесторов. Источник “Ъ”, близкий к брокеру, сообщил, что его клиенты также переходят в казахский Freedom Finance, поскольку IB закрыл ряд счетов граждан страны.

Вместе с тем многие российские инвесторы продолжают пользоваться услугами IB. По словам господина Александрова, в целом брокер «довольно спокойно относится к инвесторам из России, не вынуждая их массово закрывать счета».

«Возможности инвестирования через иностранных брокеров находятся на совершенно другом качественном уровне: это и набор доступных инструментов без необходимости прохождения тестирования, и география инвестирования, в частности, доступ более чем к 60 биржам, и разнообразные вспомогательные сервисы для консультантов и инвесторов»,— пояснил руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Клиентам IB, которым пришлось его покинуть по различным причинам, придется искать альтернативных брокеров с похожим набором услуг. Госпожа Кондратьева полагает, что одним из вариантов будут брокеры из дружественных стран.

Ксения Куликова