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Коммерсантъ FM
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Инкассаторы запускают переводы

На рынок выходит новая платежная система

На российском рынке появилась новая платежная система (ПС), которая будет заниматься только трансграничными переводами. Ее оператором стал один из лидеров рынка инкассации «Инкахран». На переводы за границу повышенный спрос, и после ухода с рынка ряда крупных игроков у новой ПС есть возможность найти свою нишу.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Банк России 31 октября зарегистрировал новую платежную систему «Астрасенд», которая планирует заниматься трансграничными переводами между физлицами, а также от физлиц в адрес юрлиц и наоборот. Оператором ПС выступает НКО «Инкахран» .Максимальная сумма перевода, согласно правилам ПС,— $5 тыс., при этом предполагается лимит еще и на сумму перевода в день. Переводы будут отправляться и выдаваться получателю в рублях или долларах. Внутри страны новая ПС работать не собирается.

НКО «Инкахран» зарегистрировано в ЦБ в марте 2005 года. Согласно последней открытой отчетности, на 1 октября 2021 года 100% принадлежало Московскому кредитному банку (МКБ). «Инкахран» — один из крупнейших игроков на рынке инкассации. По итогам 2021 года прибыль составила 55 млн руб.

«Астрасенд» — вторая платежная система, которую в этом году зарегистрировал ЦБ. Первой в середине апреля стала ПС «Хелло», которая в момент объявления о ее регистрации обещала производить переводы в рублях, долларах, евро и юанях. Сайт компании до сих пор находится в процессе разработки.

По словам источника “Ъ” на платежном рынке, у проекта «Астрасенд» уже есть соглашения с рядом банков из ближнего зарубежья. Как пояснил собеседник “Ъ”, ПС решила сосредоточиться на трансграничных переводах по двум причинам: во-первых, конкурировать внутри страны со Сбербанком и СБП достаточно сложно, а во-вторых, есть большой спрос на переводы за рубеж. Кроме того, источник “Ъ” отметил, что после ухода с российского рынка ряда крупных систем денежных переводов, в частности Western Union, «появилась возможность собрать команду качественных специалистов». Планируется, что список стран, в которые будут доступны переводы новой системы, появится уже в ноябре.

Спрос на трансграничные переводы действительно в последнее время усилился. Так, по словам главы узбекского ЦБ Мамаризо Нурмурадова, в январе—сентябре объем денежных переводов в Узбекистан из-за рубежа вырос в 2,2 раза, до $12,6 млрд. Гендиректор Центрального банка Азербайджанской Республики Фарид Османов говорил, что денежные переводы между Россией и Азербайджаном растут довольно активно. По его словам, объем импортных операций между странами за девять месяцев 2022 года увеличился на 30% (год к году) и достиг $2 млрд.

Активизировал денежный обмен в том числе массовый выезд россиян из страны после начала мобилизации.

Сегодня на рынке переводов в России действуют несколько компаний, наиболее известные из которых «Золотая корона», «Контакт» и «Юнистрим». Также свои проекты по проведению трансграничных переводов развивают крупнейшие банки, такие как Сбербанк и др. При этом трансграничные переводы делятся примерно пополам между системами денежных переводов и банками (среди них более 95% приходится на Сбербанк).

Иностранным картам оказывают дорогой прием в России

Предправления Национального платежного совета Алма Обаева считает, что появление новой ПС, особенно специализирующейся на трансграничных переводах в нынешних условиях,— интересный шаг. «Главный вопрос — в открытии корсчетов в иностранных банках для расчетов»,— уточняет она. Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов полагает, что этот проект, как и аналогичные, «балансирует между спросом на трансграничные трансакции и опасениями партнеров по поводу вторичных санкций».

Однако не все эксперты считают, что на рынке есть место для новых игроков. Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова отмечает, что этот сегмент в России уже «крайне конкурентный» и если новая ПС собирается закрепиться надолго, то от нее потребуются большие вложения в рекламу и продвижение. Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров полагает, что сегмент трансграничных переводов сегодня привлекает повышенное внимание с учетом неурегулированных проблем, вместе с тем инструментарий для их решения в рамках традиционных расчетов явно невелик. В этих условиях, подчеркивает эксперт, эффективность, в том числе экономическая, выхода на рынок новых игроков вызывает сомнения.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева

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