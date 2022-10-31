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Коммерсантъ FM
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Банкир не избежал банкротства

Экс-владелец Внешпромбанка признан несостоятельным в Великобритании

Признанный в РФ банкротом Георгий Беджамов — бывший совладелец Внешпромбанка (ВПБ) — получил аналогичный статус на территории Великобритании, проиграв в апелляции своему финансовому управляющему из России. Признание бизнесмена несостоятельным позволит ускорить процедуру возврата денег пострадавшим, полагают в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ). Но, отмечают юристы, на это может потребоваться много времени, особенно с учетом санкций и политической обстановки.

Георгий Беджамов

Георгий Беджамов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Георгий Беджамов

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Высокий суд Лондона 27 октября признал банкротом на территории Великобритании экс-совладельца ВПБ Георгия Беджамова, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы, рассказал “Ъ” представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Первично господина Беджамова признали банкротом в 2021 году, однако он подал апелляцию и в начале этого года спор отправили на повторное рассмотрение.

В России Георгия Беджамова признали банкротом еще в 2018 году. Новое решение «позволит АСВ ускорить процедуру возврата средств в конкурсную массу для дальнейшей передачи» пострадавшим, считает гендиректор АСВ Андрей Мельников. На начало сентября 2022 года в конкурсной массе ВПБ сформировано 24 млрд руб.— 10,3% от текущего долга перед кредиторами.

Внешпромбанк, «дыра» в капитале которого составила 210 млрд руб., признан банкротом в 2016 году. Его задолженность перед кредиторами составляет почти 233,3 млрд руб., выплачено 7,7%. До официального признания проблем в банке и последующего отзыва лицензии Георгий Беджамов успел уехать из РФ, но был объявлен в международный розыск. Тогда как его сестра Лариса Маркус — экс-президент ВПБ — осуждена на 8,5 года.

По последней оценке АСВ, которая озвучивалась в прошлом году, сумма найденных активов господина Беджамова и его сестры Ларисы Маркус составляет $100 млн (6,15 млрд руб.). Активы уже арестованы в нескольких юрисдикциях. В 2019 году Высокий суд Лондона арестовал активы Георгия Беджамова на сумму до £1,34 млрд (по текущему курсу около 95,5 млрд руб.).

Новое решение — прямой путь для запуска процедуры взыскания уже обнаруженных активов, отмечает глава практики международных судебных споров LEVEL Legal Services Денис Алмакаев. На практике быстрее достаются активы, в которых банкрот имеет прямое владение. «Гораздо сложнее с косвенным владением, в том числе трастовыми активами, активами принадлежащих должнику компаний, которые могут потребовать отдельных судебных разбирательств,— поясняет юрист.— С этим решением финансовый управляющий также получает и широкие полномочия для поиска новых активов на территории Великобритании (право требовать фининформацию, проводить допросы, требовать содействия и др.) — полномочия, сравнимые с теми, что имеют английские арбитражные управляющие».

Ключевой актив, который может быть реализован, это права на инвестиционный проект Георгия Беджамова, по которому он получил разрешение от Вестминстерского совета на реконструкцию объектов недвижимости в Лондоне, отмечает управляющий партнер юридической фирмы GRM Константин Каричев. В частности, это два объекта недвижимости в Лондоне, оцененные в £35 млн.

Сроки взыскания и включения денег в конкурсную массу, по оценке Дениса Алмакаева, будут сильно зависеть от степени сопротивления Георгия Беджамова и подконтрольных ему лиц: «в лучшем случае» речь будет идти о месяцах, но процесс может и серьезно растянуться, ведь, как правило, должники активно оспаривают действия управляющего.

В то же время текущие ограничения, по мнению юристов, не скажутся на ходе этого дела. Как отмечает Денис Алмакаев, «санкции ставят определенные практические вопросы применительно к обращению взыскания» за рубежом. Но они «не являются непреодолимыми, особенно если речь идет о конкурсном управляющем, представляющем интересы различных, не только государственных, российских кредиторов».

В свою очередь, по оценке Константина Каричева, «перспективы соблюдения принципа взаимности и вежливости в контексте исполнения судебных актов иностранных государств находятся под большим вопросом по понятным причинам». Если будет вероятность, что эти средства пойдут лицу, находящемуся в санкционных списках, такое взыскание запретят и средства останутся замороженными в юрисдикции Великобритании, указывает он. Однако, добавляет юрист, на сегодня АСВ не под санкциями, поэтому «сохраняется перспектива получения денежных средств и расчетов с конкурсными кредиторами».

Ольга Шерункова, Анна Занина

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