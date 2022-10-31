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Коммерсантъ FM
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Аренда не вписалась в гособоронзаказ

Дело о хищении средств предприятия рассмотрят со второй попытки

Как стало известно “Ъ”, Мещанский суд Москвы планирует сегодня приступить к повторному рассмотрению уголовного дела в отношении бывших заместителей гендиректора оборонного АО «Аэроэлектромаш» Светланы Буки и Игоря Буки. Мать и сын обвиняются в особо крупном мошенничестве при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, полученные от заказчиков бюджетные средства вместо закупок комплектующих фигуранты тратили на строительно-ремонтные работы помещений, предназначенных под сдачу в аренду коммерсантам. Изначально матери и сыну Букам инкриминировался ущерб в 170 млн руб., но затем он уменьшился до чуть более 37 млн руб. Фигуранты настаивают на своей непричастности к хищению.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Материалы уголовного дела, фигурантами которого стали бывшие заместители генерального директора АО «Аэроэлектромаш» (занимается разработкой и выпуском авиационных электрогенераторов) Светлана и Игорь Буки, вернулись в Мещанский суд Москвы для рассмотрения по существу. Первоначально суд первой инстанции, ознакомившись с делом, пришел к выводу, что следствие фактически заставляет его самостоятельно устанавливать обстоятельства преступления, поскольку в фабуле обвинения не конкретизировано, в частности, кого и каким образом Светлана и Игорь Буки своими действиями обманули. Дело было возвращено в прокуратуру для устранения ошибок, допущенных в ходе расследования.

Однако прокуратура Москвы не согласилась с таким решением и подала апелляционное представление в Мосгорсуд, который принял сторону надзорного ведомства. После этого уже защита попыталась в кассационной инстанции оспорить решение Мосгорсуда, но успеха не добилась.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), фигурантами которого стали бывшие замгендиректора ОАО «Аэроэлектромаш» по финансам и материально-техническому оборудованию соответственно Светлана Бука и Игорь Бука, было возбуждено УВД по СВАО Москвы 8 июня 2015 года. Поводом стали результаты проверки соблюдения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса при выполнении АО гособоронзаказа. На момент проверки «Аэроэлектромаша» предприятие являлось исполнителем около 140 контрактов, в том числе и оборонных. Кроме того, на предприятии был проведен и внутренний аудит, который выявил нецелевое использование денежных средств, полученных компанией.

По версии следствия, часть авансовых платежей топ-менеджеры предприятия направляли на оплату дорогостоящего ремонта помещений для последующей их сдачи в аренду. В частности, речь в деле идет о периоде с 2009 по 2014 год. Из-за действий обвиняемых, говорится в материалах расследования, предприятие не смогло своевременно закупать комплектующие изделия, оплачивать услуги соисполнителей, что приводило к срывам сроков выполнения обязательств в рамках гособоронзаказа. В частности, речь шла о контрактах с ОАО «КамАЗ», ОАО «КнААПО», ОАО «Научно-производственная корпорация "Иркут"», ОАО НМЗ, ОАО «ОКБ "Кристалл"» и ОАО «РПТП "Гранит"». По версии следствия, часть авансовых средств обналичивалась через компании «Промстроймонтаж» и «Стройпроммонтаж», выступавших генподрядчиками реконструкции помещений на территории «Аэроэлектромаша». В ходе семилетнего расследования уголовного дела сумма ущерба неоднократно менялась. Сначала речь шла о 170 млн руб., сейчас — о чуть более 37 млн руб.

По словам адвоката Вячеслава Федина, представляющего интересы Светланы Буки, и Руслана Елканова, защищающего Игоря Буку, фигуранты вину не признают. По версии защиты, обвиняемые на допросах не раз указывали на то, что в их служебные обязанности не входили ни подписание строительно-подрядных договоров, ни контроль за их исполнением. Генподрядчиками реконструкции объектов «Аэроэлектромаша», по словам госпожи Буки, выступали ООО «Промстроймонтаж» и ООО «Стройпроммонтаж». Учредителями первого ООО до 2012 года, по данным защиты, были супруга владельца предприятия Валерия Захаренкова Анна Смолий и Игорь Бука, а учредителями второй — Анна Смолий, Игорь Бука и сестра бывшего начальника отдела управления «П» службы экономической безопасности ФСБ полковника Сергея Горбунова Татьяна Литягина, в прошлом — бухгалтер ОАО «Авиазапчасти» (также принадлежит господину Захаренкову). Как ранее сообщал “Ъ”, господин Горбунов и госпожа Литягина в 2018 году были осуждены по делу о мошенничестве. А всеми вопросами, связанными с появлением на предприятии в результате переделки зданий дополнительных площадей, по словам обвиняемых и их защитников, занимались экс-гендиректор «Аэроэлектромаша» Константин Емельянов и его заместитель Анатолий Королев, которые отчитывались перед владельцем предприятия.

Адвокат Руслан Елканов считает, что защита собрала достаточно доказательств, свидетельствующих о непричастности фигурантов дела к инкриминируемому им деянию. По данным Вячеслава Федина и Руслана Елканова, с 2015 по 2018 год в рамках уголовного дела было проведено шесть строительных экспертиз специалистами РФЦСЭ при Минюсте РФ, результаты которых легли в основу обвинения. «Однако эти выводы, которые защита ставит под сомнение, полностью расходятся с выводами комитета госстройнадзора Москвы», который выявил факты нарушений при сдаче оборонным предприятием в аренду помещений. По данному факту, говорит адвокат, УВД Северного округа Москвы возбудило в мае этого года уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с ущербом на 48,8 млн руб.). В его рамках, надеется защита, будут установлены истинные виновники нецелевых расходов.

Юрий Сенаторов

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