Ремонт важнее комплектующих

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отменил постановление Мещанского райсуда, вернувшего материалы уголовного дела в отношении бывших заместителей гендиректора оборонного АО «Аэроэлектромаш» Светланы Буки и Игоря Буки в прокуратуру для устранения нарушений, допущенных следствием. Фигуранты дела обвиняются в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, они были причастны к тому, что средства, выделенные предприятию в рамках гособоронзаказа, похищались, а также направлялись не на закупку комплектующих, а на строительно-ремонтные работы в помещениях, которые, в том числе с нарушениями, сдавались в аренду. Сначала ущерб следствием оценивался в 170 млн руб., сейчас — чуть более чем в 37 млн руб. Дело вернулось в суд на новое рассмотрение. Бывшие работники «Аэроэлектромаша» с обвинением не согласны.

Мосгорсуд рассмотрел апелляционное представление прокуратуры Москвы на решение Мещанского райсуда. Тот постановил отправить дело Светланы Буки и Игоря Буки на доработку обвинительного заключения и устранения ошибок, допущенных в ходе дополнительного расследования. В частности, райсуд указал, что в обвинении не изложены все предусмотренные законом обстоятельства преступления с обязательным указанием полных данных о совершенном деянии, а также конкретизировано, кто именно входил в состав совета директоров АО «Аэроэлектромаш», кто являлся собственником предприятия, каких конкретно лиц и каким образом Светлана Бука и Игорь Бука обманули, что имеет существенное значение для квалификации преступления. Райсуд посчитал, что был поставлен следствием в условия, при которых вынужден сам устанавливать фактические обстоятельства преступления. Прокуратура, в свою очередь, настаивала, что обвинительное заключение составлено корректно, и Мосгорсуд с этим в итоге согласился.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), фигурантами которого стали бывшие замгендиректора ОАО «Аэроэлектромаш» по финансам и материально-техническому оборудованию соответственно Светлана Бука и Игорь Бука, было возбуждено УВД по СВАО Москвы 8 июня 2015 года. Поводом стали результаты проверки соблюдения законодательства в сфере оборонно-промышленного комплекса, выполнение АО гособоронзаказа (ГОЗ). Отметим, что на момент проверки «Аэроэлектромаш» (предприятие много лет создает электротехническое оборудование для авиационной и космической техники, КБ завода обладает уникальными разработками в области систем генерирования электроэнергии летательных аппаратов) являлся исполнителем около 140 контрактов, заключенных в том числе и в рамках ГОЗ.

Кроме того, на предприятии была проведена масштабная внутренняя проверка, установившая нецелевое использование денежных средств, полученных «Аэроэлектромашем» в рамках ГОЗ. По их результатам от имени владельца предприятия Валерия Захаренкова в правоохранительные органы обратился бывший депутат муниципального собрания Левобережного района Александр Шленцов, сообщивший о хищении денежных средств АО.

Как следует из фабулы обвинения, с 2009 по 2014 год Светлана Бука и Игорь Бука, отвечавшие на предприятии за финансирование и организацию строительно-ремонтных работ, совершили хищение денежных средств АО. Деньги, поступавшие в качестве авансовых платежей в рамках ГОЗ, по материалам дела, обналичивались через специально созданные фирмы «Промстроймонтаж» и «Стройпроммонтаж». Хищения денежных средств не раз приводили, считает следствие, к нарушению сроков исполнения договоров.

Также, по версии следствия, руководство АО часть авансовых платежей направляло на оплату дорогостоящего ремонта помещений для последующей их сдачи в аренду. Из-за этого, говорится в деле, предприятие не могло своевременно закупить комплектующие изделия, оплатить услуги соисполнителей, что также приводило к срывам своевременного исполнения обязательств в рамках ГОЗ. В частности, речь шла о контрактах с ОАО «КамАЗ», ОАО «КнААПО», ОАО «Научно-производственная корпорация "Иркут"», ОАО НМЗ, ОАО «ОКБ "Кристалл"» и ОАО «РПТП "Гранит"».

В ходе семилетнего расследования уголовного дела сумма ущерба неоднократно менялась. Сначала речь шла о 170 млн руб., сейчас — о чуть более 37 млн руб.

Следует отметить, что у этого дела непростая судьба. В 2020 году окружная прокуратура дважды отказывалась утверждать обвинительное заключение, возвращая дело следствию СВАО для доследования и устранения грубейших ошибок в экспертных заключениях. «В августе 2020 года материалы для дальнейшего расследования были переданы в ГСУ ГУ МВД России по Москве, которое в декабре того же года без проведения повторных экспертных исследований прекратило дело в связи с истечением срока давности. Но горпрокуратура это постановление отменила»,— сообщил “Ъ” адвокат обвиняемого Игоря Буки Руслан Елканов.

По словам адвоката Вячеслава Федина, представляющего интересы Светланы Буки, последняя детально разъяснила следствию все обстоятельства нецелевого использования бюджетных средств. Так, из ее показаний следует, что в ее служебные обязанности не входили ни подписание строительно-подрядных договоров, ни контроль за их исполнением. По словам господина Федина, его подзащитная утверждает, что такими вопросами занимались экс-гендиректор Константин Емельянов, его заместитель Анатолий Королев и заместитель гендиректора Игорь Бука, причем первый якобы отчитывался перед владельцем предприятия. На допросах женщина утверждала, что реконструкция помещений завода нужна была и для сдачи их в аренду. По словам адвоката Федина, все строительно-монтажные и ремонтные работы на объектах «Аэроэлектромаша» выполнялись силами ООО «СК "Жилстрой"» и ООО «ИК "Стройград"».

«Я сейчас работаю в другой структуре, и общение с прессой нежелательно. Поэтому ничего комментировать по этому уголовному делу не буду»,— сообщил “Ъ” бывший гендиректор предприятия Константин Емельянов.

Адвокат обвиняемого Игоря Буки Руслан Елканов в беседе с “Ъ” также предположил, что интерес следствия к ООО «Промстроймонтаж» и ООО «Стройпроммонтаж» как генподрядчикам реконструкции объектов «Аэроэлектромаша» мог быть неслучайным. По его данным, учредителями первой фирмы до 2012 года были супруга господина Захаренкова Анна Смолий и Игорь Бука, а учредителями сменившего эту фирму «Стройпроммонтажа» — Анна Смолий, Игорь Бука и сестра бывшего начальника отдела управления «П» Службы экономической безопасности ФСБ полковника Сергея Горбунова Татьяна Литягина, в прошлом бухгалтер ОАО «Авиазапчасти» (также принадлежит господину Захаренкову), а сейчас занимающая аналогичную должность в «Стройпроммонтаже». Напомним, господин Горбунов и госпожа Литягина в 2018 году были осуждены по делу о мошенничестве.

Защита Светланы Буки и Игоря Буки с решением Мосгорсуда не согласна и намерена обжаловать его в кассационной инстанции.

Юрий Сенаторов