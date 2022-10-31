Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Надо же понимать

Диана Галиева об особенностях коммуникации бизнеса с государством

После коронавирусного 2020 года мы неоднократно фиксировали плавное улучшение взаимодействия бизнеса и государства на фоне уточнения мер поддержки по просьбам деловых объединений, которые, в свою очередь, научились довольно точно описывать реальные проблемы и потребности бизнеса. В 2022 году после начала военной операции РФ на Украине это взаимопонимание до поры сохранялось, пока усилия правительства и проблемы бизнеса были связаны, собственно, с экономическими рисками. Белый дом активно исследовал возможности защиты отечественных компаний от санкций и создавал инфраструктуру для продолжения их деятельности на внешних рынках, а опросы бизнеса показывали хотя и вялое, но восстановление показателей деловой активности.

Диана Галиева

Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Однако постепенное вовлечение правительства в удовлетворение не только экономических, но и военных интересов государства не могло не нарушить эту идиллию. С конца лета 2022 года де-факто остаются без ответа обращения к Минфину крупнейшего лоббиста интересов бизнеса в РФ — РСПП — по теме «несогласованного» с предпринимателями повышения налоговой нагрузки. В пятницу глава союза Александр Шохин обратился с очередным письмом по этому поводу к главе правительства Михаилу Мишустину: он просит моратория на дальнейший рост налоговой нагрузки и обсуждения налоговых законопроектов с предпринимательским сообществом, а также напоминает о прежних обращениях — о росте страховых взносов на 1–3% (из-за объединения фондов социального и пенсионного страхования), предельной величины базы по ним, прямом повышении НДПИ для ряда отраслей и т. п.

Однако реакции, вероятно, не последует: в последние месяцы новые обязательства правительства — уже перед военными — отодвигают экономические проблемы и резко сужают возможности экономики влиять на собственное регулирование и обсуждать налоговые послабления в обмен на инвестиции (разве что в новых регионах с высокими рисками). Диалог пока ведется вокруг выполнения бизнесом задач по обеспечению конкретных хозяйственных нужд военной операции с конкретными компаниями. При этом сами компании, по данным октябрьского опроса того же РСПП, взаимодействием с государством в октябре вполне удовлетворены: 15% считают, что они улучшились, и только 2% убеждены в обратном.

Складывается впечатление, что сложившееся положение осознают обе стороны: РСПП хотя и напоминает правительству об институциональных договоренностях прежних лет, но делает это без особого нажима; правительство же, ничего не отвечая, дает понять, что возражений по существу не имеет, но не до того ему сейчас: когда выбор между военными и экономическими потребностями де-факто сделан, по деловому климату не плачут.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...