Надо же понимать

После коронавирусного 2020 года мы неоднократно фиксировали плавное улучшение взаимодействия бизнеса и государства на фоне уточнения мер поддержки по просьбам деловых объединений, которые, в свою очередь, научились довольно точно описывать реальные проблемы и потребности бизнеса. В 2022 году после начала военной операции РФ на Украине это взаимопонимание до поры сохранялось, пока усилия правительства и проблемы бизнеса были связаны, собственно, с экономическими рисками. Белый дом активно исследовал возможности защиты отечественных компаний от санкций и создавал инфраструктуру для продолжения их деятельности на внешних рынках, а опросы бизнеса показывали хотя и вялое, но восстановление показателей деловой активности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Диана Галиева

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Однако постепенное вовлечение правительства в удовлетворение не только экономических, но и военных интересов государства не могло не нарушить эту идиллию. С конца лета 2022 года де-факто остаются без ответа обращения к Минфину крупнейшего лоббиста интересов бизнеса в РФ — РСПП — по теме «несогласованного» с предпринимателями повышения налоговой нагрузки. В пятницу глава союза Александр Шохин обратился с очередным письмом по этому поводу к главе правительства Михаилу Мишустину: он просит моратория на дальнейший рост налоговой нагрузки и обсуждения налоговых законопроектов с предпринимательским сообществом, а также напоминает о прежних обращениях — о росте страховых взносов на 1–3% (из-за объединения фондов социального и пенсионного страхования), предельной величины базы по ним, прямом повышении НДПИ для ряда отраслей и т. п.

Однако реакции, вероятно, не последует: в последние месяцы новые обязательства правительства — уже перед военными — отодвигают экономические проблемы и резко сужают возможности экономики влиять на собственное регулирование и обсуждать налоговые послабления в обмен на инвестиции (разве что в новых регионах с высокими рисками). Диалог пока ведется вокруг выполнения бизнесом задач по обеспечению конкретных хозяйственных нужд военной операции с конкретными компаниями. При этом сами компании, по данным октябрьского опроса того же РСПП, взаимодействием с государством в октябре вполне удовлетворены: 15% считают, что они улучшились, и только 2% убеждены в обратном.

Складывается впечатление, что сложившееся положение осознают обе стороны: РСПП хотя и напоминает правительству об институциональных договоренностях прежних лет, но делает это без особого нажима; правительство же, ничего не отвечая, дает понять, что возражений по существу не имеет, но не до того ему сейчас: когда выбор между военными и экономическими потребностями де-факто сделан, по деловому климату не плачут.