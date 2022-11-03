Конфуз в интерьере

Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении проект бюджета страны на будущий год. Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) заявило для своих НИИ деньги на включение в Федеральный регистр доноров костного мозга 18 тыс. добровольцев. Традиционно правительство оплачивало ФМБА ежегодное включение не более 4 тыс. доноров. Но теперь есть закон о создании Федерального регистра, правительство поручило агентству его ведение и развитие, и вот, резонно рассчитают в ФМБА, появился шанс нарастить производство. У некоммерческого Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национального РДКМ) такого шанса нет. ФМБА отказалось включить его в свою заявку. А у НКО нет права являться в Минфин за деньгами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов Лев Амбиндер

Фото: Арсений Несходимов

История с заявкой на государственное финансирование Национального РДКМ — это часть конфуза, в котором он вместе с Федеральным регистром пребывает еще с весны. Вместе с законом о Федеральном регистре появились Правила его ведения, правительство утвердило их постановлением №640. В соответствии с Правилами Национальный РДКМ не может стать поставщиком доноров в Федеральный регистр.

Вице-премьер Татьяна Голикова еще в мае поручала ФМБА рассмотреть наши поправки в Правила и «при необходимости подготовить нормативный правой акт». ФМБА предпочло не обременять Правила Национальным РДКМ. И вот всю осень кряду ФМБА, Русфонд и Национальный РДКМ обсуждают проект Соглашения, по которому Национальный РДКМ должен стать… поставщиком Федерального регистра.

Между тем Национальный РДКМ, созданный за пять лет на пожертвования читателей Русфонда (более 844 млн руб.), сейчас насчитывает 72,2 тыс. потенциальных доноров. Это крупнейший в России локальный регистр. Высокое качество его донорской базы и экономическая эффективность подтверждены результатами и клиническим сравнительным анализом. Только в этом году он обеспечил 57 неродственных трансплантаций от российских доноров в клиниках страны и 16 — от зарубежных. Всего за 2022 год мы снабдим донорским материалом 84 неродственные трансплантации. Для сравнения: в прошлом году в РФ всего проведено 140 таких пересадок, в том числе 40 за счет импорта.

Оригинальный экспертный совет на тему государственного финансирования Национального РДКМ и лоббирования этого его интереса организовал Департамент здравоохранения Правительства РФ. Заместитель директора департамента Артем Тарасенко переправил мой запрос в ФМБА и четыре министерства. Их комментарии опубликованы на rusfond.ru. Вот самый, на мой взгляд, интересный. Топ-менеджер департамента бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки Минфина Юлия Ломейко, сославшись на Правила ведения Федерального регистра, сообщает: «ФМБА России, являясь главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на создание, эксплуатацию (ведение) и развитие Федерального регистра, по согласованию с курирующим заместителем Председателя Правительства РФ формирует и направляет предложения о выделении дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета на рассмотрение Рабочей группы (подкомиссии) Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период».

Иными словами, Национальному РДКМ незачем за деньгами ходить в Минфин. Это обязанность ФМБА, главного распорядителя бюджета, предусмотренного для Федерального регистра. А вы спрашиваете, почему ФМБА против признания Правилами Национального РДКМ в качестве поставщика? И почему в Соглашении о передаче донорской базы в Федеральный регистр ФМБА признает его таковым? Кто ж доподлинно знает. Но попробуйте в ответе вписать «конкуренция за госбюджет», и пазл сложится.

Лев Амбиндер, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере