Торг уместен, но не очень велик

По мере ослабления глобального роста мировые цены на сырьевые товары также продолжат снижаться, но из-за укрепления доллара США в местных валютах они по-прежнему будут оставаться высокими, что будет оказывать дополнительное давление на инфляцию, говорится в обзоре сырьевых рынков от Всемирного банка (ВБ). Так, стоимость нефти марки Brent с февраля снизилась на 6%, но 60% стран-импортеров нефти и 90% импортеров зерна столкнулись с ростом цен, выраженных в национальных валютах.

В ВБ ждут, что цены на энергоресурсы после роста в этом году на 60% снизятся на 11% в 2023-м и еще на 12% в 2024-м, но и после этого останутся на 50% выше, чем в среднем за пять лет. Этот же фактор скажется на увеличении стоимости электроэнергии и повышении транспортных издержек. Цены на газ в Европе и на уголь, перевозимый по морю, уже превышают средние за пять лет показатели на 420% и 180% — удорожание природного газа также приведет к увеличению потребления угля. При этом средняя цена нефти марки Brent, как ожидается, снизится со $100 за баррель в 2022 году до $92 за баррель в 2023-м и $80 за баррель в 2024-м.

Цены же на неэнергетическое сырье в третьем квартале этого года уже снизились на 13% к предыдущему кварталу, в том числе на ценные металлы — на 9%, на сельхозсырье — на 11% (сейчас они превышают прошлогодний уровень на 9%). По итогам года индекс стоимости неэнергетического сырья, как ожидается, вырастет на 10,5%, в следующем году цены могут снизиться на 8,1%. Так, стоимость металлов после снижения в этом году на 2% по прогнозу ВБ упадет на 15% (на это влияет в том числе спад на рынке недвижимости в Китае), а затем стабилизируется. Цены на продовольствие в этом году вырастут на 13,4% (в том числе на зерно — на 20,6%), а в следующем могут снизиться на 5%, ожидают в банке. Этот прогноз, однако, подвержен значительным рискам как в краткосрочной, так и среднесрочной перспективе, полагают в ВБ. Более высокие цены на энергоресурсы, к примеру, могут поддержать повышение цен и на другое сырье, в частности, на удобрения: их стоимость за год увеличится на 66,1%, в следующем году ожидается ее снижение на 12,4%. Также прогноз предусматривает возвращение на рынок большего объема поставок продовольствия с Украины.

Татьяна Едовина