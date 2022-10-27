Бизнесу упрощают горизонтальные связи

Вступить в профильные ассоциации и объединения акционерным обществам может стать проще — Минэкономики разработало законопроект, позволяющий компаниям относить такие вопросы к компетенции не только общего собрания акционеров, но и совета директоров или иных органов управления. По мысли ведомства, это «разгрузит» собрания акционеров, которые часто сложно и затратно организовывать, а также повысит оперативность профессиональной кооперации бизнеса для формирования общей позиции по важным для него вопросам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минэкономики в рамках выполнения правительственного плана «Трансформация делового климата» подготовило законопроект, упрощающий порядок принятия акционерными обществами решений о вступлении в различные ассоциации и объединения. Сейчас такие решения могут приниматься только общим собранием акционеров; предложенные ведомством изменения в закон об АО дают возможность отнести такие полномочия к компетенции совета директоров или исполнительных органов общества. Предполагается, что такое расширение возможностей оптимизирует корпоративное управление и создаст условия для повышения профессиональной кооперации бизнеса.

Необходимость изменений Минэкономики объясняет тем, что вынесение таких вопросов на общее собрание акционеров приводит к дополнительным временным и финансовым затратам. Участие же в объединениях для АО, особенно крупных, скорее носит операционный характер, не затрагивает имущественные интересы акционеров (расходы, как правило, ограничиваются стоимостью годового членского взноса) и является необходимым для обсуждения общих для отрасли вопросов. Нынешнее регулирование этого вопроса явно избыточно, отмечает ведомство. Даже более серьезные по своим финансовым последствиям вопросы могут решаться не только общим собранием акционеров. Например, об участии компании в капитале других организаций — причем в ряде случаев это может нести риски в виде солидарной и субсидиарной ответственности.

Президент «Опоры России» Александр Калинин предложенные изменения поддерживает — общие собрания акционеров и так проводятся довольно редко, а сейчас (особенно при наличии иностранного участия) их стало значительно сложнее организовывать. Он полагает, что аналогичные поправки желательно внести и в закон о некоммерческих организациях.

Юристы расходятся в оценках законопроекта. Партнер a.t.Legal Александр Павловский считает, что нововведение предполагает значительное упрощение, поскольку процедура созыва и проведения собраний акционеров является растянутой во времени и сложной. По его мнению, изменение закона об АО позволит сделать процедуру корпоративного управления «чуть более эффективной», а вступление компаний в различные объединения «сможет быть оперативным и своевременным». Однако, добавляет юрист, в этой связи еще большую актуальность приобретает проблема подготовки корпоративных кадров, которым акционеры доверят принимать решения по собственному усмотрению.

Юрист Forward Legal Олесь Груздев полагает, что «предлагаемые изменения — это поправки ради поправок» — поскольку в участии в профессиональных объединениях практической необходимости нет (тем более что за членство нужно платить), поэтому многие российские организации в них не состоят. Руководитель группы корпоративных проектов юрфирмы Vegas Lex Александр Гармаев соглашается, что поправки носят скорее косметический характер, и все же отмечает, что дополнительная гибкость «в условиях высокой динамики изменения делового ландшафта не будет излишней» — объединения необходимы для формирования консолидированной позиции бизнеса по вопросам развития, в том числе в контексте отраслевого регулирования.

Евгения Крючкова