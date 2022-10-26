На удар им ответят подарком

Усилия украинских властей, направленные на получение западной военной помощи, особенно систем противовоздушной обороны, приносят плоды. США поставили Украине первые зенитные ракетные комплексы NASAMS. Продолжит снабжать украинскую сторону системами ПВО и Германия, чей президент Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил это во время визита в Киев. Борьба с ракетной угрозой вышла на первый план после того, как массированным атакам со стороны российских вооруженных сил подверглись объекты украинской критической инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зенитный ракетный комплекс NASAMS

Фото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / EPA / Vostock Photo Зенитный ракетный комплекс NASAMS

Фото: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / EPA / Vostock Photo

О том, что Киев получил от США два зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, сообщил в интервью CNBC Грег Хейес — гендиректор компании Raytheon Technologies, выпускающей эти ЗРК. По его словам, комплексы прибыли на Украину несколько недель назад и уже развертываются. Поставленные ЗРК — первые из обещанных Киеву Вашингтоном восьми комплексов NASAMS.

О системах противовоздушной обороны шла речь и во время недавней встречи президентов Украины и Германии Владимира Зеленского и Франка-Вальтера Штайнмайера. Немецкий политик во вторник посетил Киев, где заявил о том, что украинская сторона во всем может рассчитывать на Берлин — от военной помощи до гуманитарной. И так будет до тех пор, пока это необходимо.

После встречи с господином Зеленским Франк-Вальтер Штайнмайер напомнил, что Германия уже передает Украине современные системы ПВО IRIS-T. И отметил: «Я пообещал президенту (Украины.— “Ъ”), что в скором времени Украине будут переданы системы залпового огня Mars II и Panzerhaubitze 2000».

Владимир Зеленский в свою очередь выразил надежду на скорое получение еще нескольких систем IRIS-T. «Сегодня это действительно приоритет, мы все это чувствуем. Надеюсь, что уже в ближайшее время мы сможем получить еще несколько соответствующих систем»,— отмечается в сообщении на сайте украинского лидера.

Украинским властям, судя по комментариям о нынешней ситуации на фронте, крайне важна любая военная помощь западных стран.

Про острую необходимость современных систем ПВО Киев заявляет давно. Но после того как в первой половине октября украинская инфраструктура (в частности, объекты энергетики) подверглась российским ударам с воздуха, на отражении ракетной угрозы делается особый акцент.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак 26 октября во время телефонных переговоров с советниками президента США, премьера Великобритании и президента Франции Джейком Салливаном, Тимоти Барроу и Эмманюэлем Бонном отдельно говорил об усилении атак на объекты критической инфраструктуры с применением ракет и дронов-камикадзе. В этом контексте, сообщила пресс-служба офиса президента Украины, была подчеркнута «настоятельная потребность в неотложном получении от государств-партнеров достаточного количества средств противовоздушной обороны».

На фоне политико-дипломатических усилий Киева, которые уже приносят результат, генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду дополнительно заверил, что помощь Украине будет оказываться столько, сколько понадобится. Во время совместной пресс-конференции с премьером Румынии Николае Чукэ, посетившим штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, господин Столтенберг отметил, что «все войны заканчиваются за столом переговоров». Но при этом подчеркнул: «Мы знаем, что то, чего Украина может достичь за столом переговоров, зависит от ее силы на поле боя». Поэтому, развил мысль генсек альянса, «нам нужно укрепить их (украинских властей.— “Ъ”) позиции за столом переговоров, предоставив военную поддержку».

Впрочем, о каком-то выходе на переговоры сейчас говорить не приходится. Не только потому, что Киев отказался их вести с нынешним российским руководством. Украинские аналитики и журналисты, освещающие боевые действия, подчеркивают: на линии фронта идут тяжелые бои, и российская сторона имеет преимущество. «У России большое преимущество в боеприпасах, к сожалению, боекомплектов не хватает именно на донбасском направлении не только в районе Бахмута, но и в районе Авдеевки, Марьинки»,— заявил освещающий боевые действия журналист Юрий Бутусов в интервью киевскому изданию «НВ».

По словам господина Бутусова, Бахмут является одной из самых горячих точек, потеря которой грозит украинским вооруженным силам тем, что им придется оставить большой район и создаст угрозу потери Соледара и Северска.

После сентябрьских успехов украинской армии ситуацию для Киева явно осложнила новая тактика российской стороны.

Массированные удары дронами-камикадзе, чья стоимость значительно ниже стоимости ракет, провоцируют украинскую ПВО, а уже после наносятся ракетные удары.

В результате комбинированных атак удается поражать большее число целей. Так, украинской энергетической инфраструктуре был нанесен значительный урон, который привел к перебоям с энергоснабжением, а также к тому, что Украина была вынуждена приостановить экспорт своей электроэнергии. В Киеве и других регионах осуществляют так называемые стабилизационные отключения электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на сети.

Николай Фильченко