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Коммерсантъ FM
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Биткойн привязался к США

Курсы виртуальных валют взлетели вслед за американским фондовым рынком

Котировки ведущих виртуальных валют вернулись к значениям полутора-трехмесячной давности, прибавив за последние два дня 8–15%. Так, курс биткойна превышал уровень $21 тыс., максимум с середины сентября. Эксперты связывают оживление рынка криптовалют прежде всего с позитивной динамикой американского рынка. Впрочем, предупреждают аналитики, рост продлится недолго и не исключено падение курса биткойна до $15 тыс. и даже ниже.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Большинство ведущих виртуальных валют отыграли потери последнего месяца. По данным Coinmarketcap.com, 26 октября котировки биткойна (BTC) поднимались до $21,02 тыс., максимального значения с 13 сентября. За день котировки выросли на 4%, а за два дня поднялись более чем на 8%. Альткойны — эфир (ETH), Cardano, Dogecoin, Solana — показали более стремительный рост, прибавив за два дня 12–17%.

При этом курсы криптовалют большую часть октября, а курсы биткойна и эфира — с середины сентября оставались вблизи локальных минимумов с лета этого года. Как считает СЕО Cryptorg Андрей Подолян, биткойн и эфир уже более месяца «находились в накоплении» и такие периоды «практически всегда заканчиваются импульсом».

Однако основная причина роста курса виртуальных валют — уверенное восстановление американского фондового рынка в последние дни. За четыре предшествующих дня индекс S&P 500 прибавил почти 6%, приблизившись к уровню 3900 пунктов. Как отмечает специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань, с американским фондовым рынком цифровые активы «в последние месяцы коррелируют чуть ли не в 100%».

По оценке господина Подоляна, при пробое верхней границы в районе $20,4–20,5 тыс. и закреплении над ней котировки BTC могут достигнуть отметок $22,4–22,5 тыс., «ровно на ширину предыдущего накопительного коридора». Вместе с тем, как считает основатель группы компаний ToTheMoon Владислав Утушкин, на данный момент ближайшим сопротивлением является уровень $21,5 тыс.— «сильная психологическая отметка, которая может быть преодолена только существенными событиями».

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По мнению опрошенных “Ъ” экспертов, альткойны показали больший рост, поскольку их волатильность в целом была выше. Кроме того, указывает господин Подолян, некоторое время назад «доминация биткойна стала падать, а трейдеры обращают на это внимание и активнее покупают альткойны». К тому же альткойны любят спекулянты, указывает СЕО Letit Рустам Буркеев, поясняя, что «у биткойна последние месяцы волатильность была не очень впечатляющая, а у альткойнов она всегда с размахом — или +15%, или –40%».

По данным ресурса Coinglass, на фоне неожиданного «бычьего» тренда на крипторынке трейдеры потеряли свыше $1,1 млрд из-за принудительного закрытия позиций.

«Ликвидаций не было уже давно, и то, что они случились, на самом деле хорошо для рынка, так как это придаст ему долгожданную волатильность»,— считает господин Подолян.

Однако текущее движение котировок вполне может смениться еще более глубокой коррекцией. И опять во много из-за привязки к фондовому рынку США. Как сообщает агентство Bloomberg, аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что индекс S&P 500 может потерять еще 25% от текущих значений. В этой ситуации господин Пань ожидает движения курса биткойна к $15 тыс. и даже ниже «в перспективе предстоящих недель». Пока, подчеркнул он, крупный капитал не готов вкладывать свои средства из-за неопределенности в отношении политики процентной ставки ФРС.

Ксения Куликова

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